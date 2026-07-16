Teledeporte domina las TDT con el Inglaterra - Argentina y el resumen del Francia - España

Publicado: Jueves 16 Julio 2026 09:56 (hace 59 minutos)|
Audiencias Miércoles 15 de Julio de 2026
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Ranking cadenas TDT Miércoles, 15 de Julio de 2026
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Ranking programas TDT Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fútbol:copa mundial ...
21:00
23:03
557.000
3,9%
Fifa world cup 2026
20:40
23:09
510.000
3,7%
Camino a ny
23:09
23:26
357.000
2,9%
Fútbol:copa mundial resumen ...
21:51
21:58
334.000
2,4%
Estudio estadio:mundial
23:26
24:22
329.000
4,0%
Emanet
15:00
16:30
284.000
3,1%
Mañana es para siempre
17:50
20:03
262.000
3,7%
Cuidado con el angel
16:31
17:49
261.000
3,2%
Tour de francia Vichy-nevers
15:21
16:15
222.000
2,4%
Los Simpson
15:40
15:59
219.000
2,3%
Ranking Teledeporte (2,4%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
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Espectadores
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Fútbol:copa mundial ...
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Fifa world cup 2026
20:40
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Camino a ny
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Estudio estadio:mundial
23:26
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Ranking Nova (1,9%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:30
284.000
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Mañana es para siempre
17:50
20:03
262.000
3,7%
Cuidado con el angel
16:31
17:49
261.000
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Abismo de pasion
20:05
21:45
209.000
2,1%
Cuento de una noche
21:45
23:45
182.000
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Ranking FDF (1,6%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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La que se avecina Una invidente,unos genes ...
15:01
16:56
155.000
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Cine El peor vecino del mundo
22:56
25:17
152.000
1,9%
La que se avecina Un pianista loco,unos zombis ...
16:56
19:01
138.000
1,8%
La que se avecina Un panico escenico,un bodorrio ...
19:01
20:48
123.000
1,7%
La que se avecina Una joya literaria,una edad ...
25:17
26:30
93.000
3,7%
Ranking Energy (1,5%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
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Espectadores
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Fbi most wanted El dia del derby
23:08
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152.000
1,5%
CSI: Miami Sangre en el agua
16:45
17:45
137.000
1,7%
Fbi most wanted Embrollado
24:06
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134.000
2,4%
Fbi most wanted Bonne terre
21:21
22:11
127.000
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CSI: Miami A tres bandas
19:39
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122.000
1,8%
Ranking Neox (1,4%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
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Espectadores
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Los Simpson
15:40
15:59
219.000
2,3%
Los Simpson
15:14
15:40
217.000
2,3%
Los Simpson
15:59
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216.000
2,4%
Los Simpson
14:48
15:14
206.000
2,3%
The Big Bang Theory
16:50
17:16
197.000
2,4%
Ranking DMAX (1,4%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La fiebre del oro
17:05
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180.000
2,3%
Alienígenas Abrir las puertas estelares
24:23
25:10
178.000
3,6%
Extraterrestres:ellos estan entre nosotros La ...
23:27
24:17
169.000
2,0%
Expedicion al pasado
15:17
16:11
159.000
1,7%
La fiebre del oro
16:11
17:05
146.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
194.000
4,8%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
167.000
2,0%
Forjado a fuego La espada de gengis kan
22:54
23:45
112.000
0,9%
Aislados(alone)
17:52
18:37
92.000
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Aislados(alone)
16:59
17:52
90.000
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Ranking Atreseries (1,4%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los misterios de murdoch Mujeres desnudas
16:11
16:57
160.000
1,8%
The Mysteries of Laura El misterio de la triple ...
22:52
23:42
143.000
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Los misterios de murdoch La sociedad para el ...
17:50
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The Mysteries of Laura El misterio del fantasma ...
21:58
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Los misterios de murdoch Murdoch toma ...
16:57
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Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine Dragonfly:la sombra de la libelula
18:18
20:09
187.000
2,7%
Cine El laberinto rojo
15:54
18:18
160.000
1,9%
Cine El cliente
22:33
24:54
147.000
1,5%
Cine The guardian
20:09
22:33
94.000
0,8%
Cine Son of a gun
24:54
26:30
86.000
3,0%
Ranking TRECE (1,2%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine western El ultimo tren de gun hill
18:20
20:14
212.000
3,0%
Sesion doble La gran aventura de tarzan
16:36
18:17
151.000
1,9%
El cascabel
22:00
24:32
121.000
1,0%
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
118.000
1,5%
Sesion doble Safari en malasia
14:48
16:36
118.000
1,3%
Ranking Veo7 (1,0%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias En el punto de ...
20:21
21:15
117.000
1,3%
Blue bloods,familia de policias Equipaje
21:15
22:00
108.000
0,8%
Blue bloods,familia de policias El poder de los ...
19:32
20:21
102.000
1,5%
The Closer Bateador
15:57
16:53
88.000
1,0%
The Closer Buen servicio doméstico
16:53
17:46
83.000
1,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La noche en 24h
23:09
24:35
176.000
2,0%
Informativo 24h
24:38
25:00
85.000
1,8%
Informativo 24h
16:00
16:57
73.000
0,8%
Informativo 24h
25:00
25:29
66.000
1,8%
Informativo 24h
20:00
20:58
61.000
0,8%
Ranking DKiss (0,9%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Home town
14:43
15:35
83.000
0,9%
Crimenes en la red
19:10
20:03
80.000
1,2%
Crimenes en la red
18:21
19:10
76.000
1,1%
Sucedio en urgencias Mending fences
24:50
25:40
73.000
2,0%
El asesino de al lado Negocios arriesgados
16:30
17:25
73.000
0,9%
Ranking Ten (0,9%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
16:19
17:21
92.000
1,1%
Caso cerrado
17:21
18:16
91.000
1,2%
Caso cerrado
15:20
16:19
86.000
0,9%
Caso cerrado
20:01
21:00
63.000
0,8%
Caso cerrado
18:16
19:09
57.000
0,8%
Ranking Divinity (0,7%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Fire Quién vive y quién muere
18:15
18:59
66.000
0,9%
Elementary Atrapar a un predador de ...
12:56
13:57
58.000
1,3%
Chicago Fire Agentes del sistema
18:59
19:52
57.000
0,8%
Chicago Fire Trampa mortal
21:29
22:26
54.000
0,4%
Chicago Fire Al otro lado
17:04
18:15
52.000
0,7%
Ranking Boing (0,7%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
15:07
15:17
140.000
1,5%
Doraemon,el gato cosmico
14:43
14:54
126.000
1,5%
Doraemon,el gato cosmico
14:57
15:07
118.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
14:31
14:43
106.000
1,4%
El asombroso mundo de Gumball
16:26
16:37
101.000
1,1%
Ranking Squirrel (0,7%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine El libro negro
22:06
24:36
75.000
0,6%
Cine Tres flechas
17:20
18:50
74.000
1,0%
Cine ¡corre,cuchillo...corre!
15:49
17:20
68.000
0,8%
Cine Linchamiento
18:50
20:27
60.000
0,9%
Cine Las aventuras de errol flynn
14:15
15:49
42.000
0,5%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los green en la gran ciudad
17:32
17:42
86.000
1,1%
Los green en la gran ciudad
17:22
17:32
75.000
1,0%
Bluey
17:00
17:07
67.000
0,8%
Bluey
16:52
16:59
66.000
0,8%
Una casa de locos
11:40
11:50
65.000
2,6%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Miércoles, 15 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine El guerrero americano 2:la ...
23:04
24:38
142.000
1,6%
Cine Sanson contra el corsario negro
15:40
17:12
44.000
0,5%
Cine El imperio de la ley
21:37
23:04
28.000
0,2%
Real madrid conecta
19:30
21:29
21.000
0,2%
Historia que tu hiciste Champions league ...
11:53
14:27
14.000
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