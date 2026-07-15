Los encierros de San Fermín firman en RTVE su mejor cuota de pantalla en cuatro años

Por Fidel Conejero |

RTVE despide las retransmisiones de los Sanfermines 2026 con un balance muy positivo en audiencias. Los tradicionales encierros han registrado una media de 1.256.000 espectadores y un 65,4% de cuota de pantalla entre La 1 y el Canal 24 Horas, lo que supone el mejor resultado de los últimos cuatro años y una mejora de 1,5 puntos respecto a la edición de 2025.

En total, 3.739.000 espectadores han seguido al menos uno de los ocho encierros emitidos por RTVE, alcanzando el mayor volumen de contactos desde 2023. Unos datos que consolidan el interés de la audiencia por una de las retransmisiones más emblemáticas del verano y refuerzan el liderazgo de la corporación durante las mañanas del 7 al 14 de julio.

El quinto encierro fue el de mayor cuota

La carrera más seguida en términos de cuota de pantalla fue la celebrada el 11 de julio, protagonizada por los toros de la ganadería de José Escolar. Ese quinto encierro firmó un espectacular 70,5% de share, convirtiéndose en el mejor registro de una carrera de San Fermín desde 2019.

En, el liderazgo correspondió al primer encierro, celebrado elcon toros de, que reunió atelevidentes, la cifra

Evidentemente, los datos también fueron especialmente destacados en Navarra, donde los encierros alcanzaron una media del 85,9% de cuota de pantalla, el mejor resultado de los últimos siete años. También en el País Vasco, las retransmisiones registraron un sólido 74,4% de share.

Equipo de 'Vive San Fermín' de RTVE

'Vive San Fermín' también mejora sus resultados

Las buenas cifras no se limitaron a los encierros. El especial 'Vive San Fermín', emitido cada mañana entre las 07:15 y las 08:30 horas y presentado por Ana Prada, Julián Iantzi, Egoitz Txurruka y Teo Lázaro, cerró esta edición con una media de 716.000 seguidores y un 50,9% de cuota de pantalla.

Además, el interés por los encierros también impulsó la audiencia de 'La hora de La 1', que se emitió inmediatamente después de las retransmisiones. Durante los días de San Fermín, el magacín matinal promedió 470.833 espectadores y un 24,7% de cuota, moviéndose cada jornada entre el 23,2% y el 26,7% de share y superando el medio millón de espectadores en dos ocasiones.