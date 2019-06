La boda de Belén Esteban en 'Deluxe' marca un magnífico 23,5%, pero el España-Polonia gana en espectadores

La boda de Belén Esteban con Miguel Marcos tenía a todo Telecinco ensimismado. Tanto es así que uno de sus programas bandera 'Sábado Deluxe' decidió organizar todo un despliegue en torno al evento, con conexiones en directo con los invitados y con una mesa de debate en la que se comentaba cada paso que daba la Princesa del pueblo. Con estas premisas, no era raro que el programa presentado por Jorge Javier Vázquez lograra el mayor share de la noche, ya que se plantó con un magnífico 23,5% y 1.986.000 espectadores. Además, se hicieron con el minuto de oro a las 23:20, instante en el que registraron 3.048.000 espectadores.

Gema López y Raquel Bollo, en conexión con 'Sábado Deluxe'

No obstante, el partido España-Polonia sub 21, en Cuatro, fue la emisión más seguida en espectadores del día, con 2.191.000 espectadores, aunque su audiencia en share se quedó en un 19,5%. Esta gran noticia para la cadena roja no se trasladó a sus compañeras, ya que en el resto se vivió una bajada generalizada, exceptuando 'laSexta noche', que se mantuvo en un 7,1%, tan solo una décima más que la semana anterior. Antena 3 bajó su dato de un 11,3% a un 8,7% con la película "Sed de venganza", que sustituía a la exitosa saga de "John Wick". Mientras, 'Juego de niños', en La 1, perdió -1,8%.

Telecinco se lleva los informativos

'Informativos Telecinco 15:00' se convierte en la emisión informativa más vista del día, con un 16,7% de cuota de pantalla y 1.851.000 espectadores. La primera de Mediaset se consolida en este puesto después de repetir la semana anterior. 'Antena 3 noticias fin de semana', en su primera edición, se queda bastante lejos de esta cifra, a un 13,8% y 1.526.000 espectadores, mientras que La 1 se tiene que conformar con un tercer lugar con su 12,9% y 1.434.000 espectadores. Por la noche, se mantienen los puestos del ranking, pero hay una bajada generalizada de audiencias.

Telecinco lidera la jornada

Telecinco consigue alzarse como la cadena más vista del día gracias a su 17,9%. Le sigue Antena 3 con un 9,1%, quedándose a una distancia muy alejada de su tradicional enemiga, que esta vez ha sacado la artillería pesada a relucir con la boda de Belén Esteban. Mientras La 1 no llega a las dos cifras y se conforma con un 7,6%. Cuatro (7,5%), por su parte, vence la batalla frente a laSexta (5,4%).