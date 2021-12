'Celebrity Bake Off España' sale del horno: "Si haces una mierda, te vas a tu puta casa"

Amazon Prime Video avanzará en su apuesta por el entretenimiento local con 'Celebrity Bake Off España', la versión más glamurosa del talent de repostería. A partir del 16 de diciembre podremos ver sus diez episodios, pero, antes de descubrir cuál de los doce famosos concursantes se proclama vencedor, la plataforma de streaming ha querido presentar en sociedad el formato presumiendo de todas las caras conocidas que han pasado por sus exigentes cocinas.

Adriana Torrebejano, Paula Gonu, Paula Vázquez, Brays Efe, Andrés Velencoso y Soraya

En una rueda de prensa celebrada en Madrid, la plana mayor de los concursantes, con la única ausencia de Esperanza Aguirre, ha compartido micrófono con los presentadores Brays Efe y Paula Vázquez, los jueces Clara Villalón y Frédéric Bau y algunos de los principales responsables tras las cámaras. "El formato es ameno y lo hemos elegido porque es un programa espectacular con todos los ingredientes que necesita un formato, desde el humor hasta la tensión", arranca el productor ejecutivo Edi Walter, que ha sacado adelante el proyecto a través de Boxfish TV.

Por su parte, la directora Ana Ansola, que tiene un amplio bagaje en la pequeña pantalla, ha querido resaltar el desafío al que se han enfrentado los concursantes. "Practiqué las recetas en casa antes de ir a la grabación y fue todo un fracaso por los tiempos, pero lo que han hecho es top". Y es que la exigencia es uno de los hilos conductores del formato, que ha supuesto todo un reto para los implicados.

Frédéric Bau y Clara Villalón, jueces de 'Celebrity Bake Off España'

Harina, sudor y lágrimas

Seguramente uno de los mayores expertos del formato es Frédéric Bau, que tiene experiencia previa como juez y que, desde ese conocimiento, valora muy positivamente la dedicación de las celebrities españolas: "Después de hacer dos ediciones francesas de 'Bake Off', he estado muy ilusionado con esta, que es la primera que hago celebrity, de ver la pasión y la ilusión que no he visto en los anónimos de Francia".

Entre las "víctimas" de sus valoraciones se encuentran concursantes como el músico londinense James Rhodes, que reconoce que los jueces son "muy exigentes", aunque no duda a la hora de bromear con el maestro chocolatero galo: "El puto idioma ha sido lo más complicado, aunque mi acento es mejor que el de Frédéric". También en tono distendido, Chenoa se sincera acerca de lo que opina de Bau y Villalón: "Iban un poco de sobrados, y ahora que hemos acabado puedo decirlo".

Aún más sincera se muestra Yolanda Ramos, que no tiene reparos en resumir (a su manera) su paso por el programa: "Los jueces son muy majos, menos el día que te echan. Si haces una mierda, te dicen 'Bye bye', te vas a tu puta casa y dejas de cobrar". Aun así, la experiencia ha sido muy provechosa para las celebrities. "Sé cocinar pocas cosas, pero han salido algunas maravillosas. La gente no se va a creer que lo hayamos hecho nosotros", afirma Andrés Velencoso.

En la misma línea, Brays Efe ha subrayado lo inesperado del rendimiento de los concursantes: "No cocinábamos postres antes y ahora menos. Nos hemos sorprendido con resultados espectaculares que no parece que los hayan hecho ellos". Mientras tanto, su compañera, Paula Vázquez, confiesa que la exigencia no solo la han notado quienes se jugaban la eliminación capítulo tras capítulo: "Yo ya me puedo retirar después de esto".

Joan Capdevila, Yolanda Ramos, James Rhodes, Esty Quesada, Iturralde González, Chenoa y Pablo Rivero

Química entre fogones

Uno de los alicientes de esta primera edición de 'Celebrity Bake Off España' es precisamente su variopinto elenco de concursantes, que va desde los ya mencionados Rhodes, Chenoa, Velencoso o Ramos hasta Soraya Arnelas, Adriana Torrebejano, Pablo Rivero, Eduardo Iturralde, Paula Gonu, Joan Capdevila, Esperanza Aguirre y Esty Quesada. Las dos últimas desarrollaron un vínculo tan estrecho como inesperado, como asegura Ramos: "La que no ha venido se enamoró de Esty de una manera... Quería hacerlo todo con ella".

De hecho, una de las aludidas prefiere quedarse con los momentos ajenos a la repostería. "No me acuerdo de nada de lo cocinado, solo de lo que pasó las noches de hotel que no se van a emitir", rememora Quesada, exponiendo una de las anécdotas del rodaje. "Había espíritus en aquel lugar y Capdevila, que es escéptico y heterosexual, lo puede confirmar", señala la actriz, a lo que el exfutbolista ha respondido inmediatamente: "Quisimos hacer una ouija, pero no la hicimos. Pero esa noche de repente se apagó la luz y ya no pude dormir, algo que perjudicó a mi postre y al día siguiente me echaron".

Otro concursante que sufrió un revés durante el programa fue el exárbrito Iturralde González. "A Itu se le cayó un foco el primer día y nos hizo mucha gracia. Tirado en el suelo, con el delantal, eso sí que era el verdadero pastel del programa", narra entre risas Ramos. Sin embargo, no todo fue sufrimiento, al menos para Brays Efe. "Yo no tenía que probar los postres, pero lo pedí por contrato", sentencia el copresentador, cuyo disfrute entre dulce y dulce es el que se pretende trasladar a los espectadores de 'Celebrity Bake Off España'.