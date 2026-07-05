Por Diego López |

La creadora y protagonista de 'Girls', Lena Dunham, es una de las mejores amigas de Taylor Swift y, además de una invitación a su boda, estuvo entre el selecto grupo de amigos que participaron en el ensayo general del viernes, donde solo participaron un centenar de personas.

No hay que olvidar que Swift, la cantante más rica del mundo, se casaba con Travis Kelce, una estrella de la NFL, y los invitados del novio eran mayoritariamente hombres muy heterosexuales.

Ni corta ni perezosa, Dunham tomó la palabra en la celebración para ofrecer un brindis que los asistentes califican de NSFW. Una de las frases que pronunció delante de un buen plantel de jugadores fue que "el fútbol americano no es más que un montón de hombres heterosexuales recreando porno gay".

Detalles con cuentagotas

Cuentan los asistentes que la broma, mientras que la otra mitad se quedaron callados. Quien no se lo tomó a mal fue la propia Taylor Swift, que calificó el discurso de su amiga como "".

Han pasado ya más de 24 horas de la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce y los detalles que conocemos sobre la ceremonia son aún muy escasos. La mayoría de los asistentes guarda un silencio sepulcral sobre lo vivido y otros se limitan a calificar el evento como "íntimo y bonito" pese a celebrarse dentro de un enorme estadio.

Los looks de Lena Dunham en la boda de Taylor Swift

Una de las cosas que sabemos sobre la boda es que tuvo su propio logotipo. Dos T unidas por dos corazones, que se imprimió en regalos pero también en varios carteles dentro del recinto. Para llegar al centro del estadio, los novios crearon un falso pasillo pintado de color pastel donde colgaron multitud de retratos de la pareja a lo largo de su relación.

Sí tenemos más detalles de lo que algunos invitados lucieron en la celebración, gracias sobre todo a las redes sociales. En el caso de la propia Lena Dunham, la actriz y escritora tuvo dos looks, puesto que también acudió al ensayo previo. El primero fue una creación de amber Doyle en color lima con una chaqueta de lazos, mientras que el segundo fue un conjunto de Christian Cowan con una falda maxi en negro y blusa larga de color magenta acompañada de un enorme broche azul bígaro.