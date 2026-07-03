Por Diego López |

Iker Jiménez y Carmen Porter se han convertido, gracias a 'Horizonte', en los artífices de uno de los mayores éxitos de Cuatro esta temporada, tanto en su versión en prime time como en la diaria en el access. Ahora, la pareja se ha marchado de vacaciones, y Cuatro confía de nuevo en Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero como sustitutos, aunque sólo será la próxima semana.

Talegón y Pérez Caballero ya reemplazaron a Iker y Carmen en Semana Santa, y volverán a hacerlo la próxima semana, aunque posteriormente, Cuatro analizará los resultados de la nueva pareja para decidir si dará unas semanas de descanso al formato ante su regreso en septiembre con la pareja titular.

Beatriz Talegón, que saltó a los medios como secretaria general de las Juventudes Socialistas, se dio de baja del PSOE en 2015 y en todo este tiempo ha ido protagonizando diversas polémicas en los medios. Por ejemplo, cuando anunció un nuevo partido con el juez Baltasar Garzón y del que se marchó a la semana por discrepancias con la organización. Talegón es defensora de la homeopatía, y antivacuna del Covid-19.

El programa revelación de Mediaset

es también otro habitual de las mesas de 'Horizonte'. Licenciado en periodismo, su especialidad es la, y ha escrito varios libros con historias de crimen y misterio, además de capitanear varios podcasts.

Con 953.000 espectadores de media en su edición de access prime time y un 7,8% de share, 'Horizonte' se ha convertido en el programa más visto de Cuatro en la temporada que ahora acaba. Pero, además, su trayectoria ha sido ascendente, y en junio ha batido récord con un 9,2% de cuota de pantalla. La tertulia ha hecho caja con todos los casos de corrupción socialistas, desde Begoña Gómez a Zapatero, pasando por Ábalos y Santos Cerdán.

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También ha sido un éxito en prime time, donde alcanza un 9,6% de media y 671.000 seguidores, liderando incluso en algunas comunidades como Baleares y Asturias, donde firma un 14,8% y 13,1%.

Mediaset puede tener un problema con 'Horizonte'

El éxito de 'Horizonte' ha sido tal que el programa no solo ha superado habitualmente a la oferta de laSexta contra la que competía, sino que también lo ha hecho alguna vez contra su propia hermana mayor, Telecinco. Telecinco lleva ya varios años en una crisis que, lejos de resolverse, parece ir cada vez a peor, y buena parte de su público podría haberse trasladado al otro canal también propiedad de Mediaset.

El pasado domingo, Cuatro se impuso a Telecinco en un día "normal" para ambas cadenas, sin contenidos deportivos que justificaran un sorpasso así. Además, Telecinco ha estrenado estos días una batería de estrenos veraniegos para intentar levantar sus audiencias que, por ahora, están teniendo el efecto contrario. A falta de ver los datos de '¡De lunes a viernes'; 'Amor, ¡... o lo que surja!', 'El show de Paz' y 'El verano se mueve' han empeorado aún más los datos de los espacios a los que han sustituido.

Telecinco vivió el pasado agosto el peor mes de su historia con un 8% de media. Desde entonces ha logrado superar esa marca, aunque este mes ha arrancado con un 6,8% de media. Y aunque julio solo lleva dos días y uno de ellos condicionado por el partido de España, también es cierto que la cadena ya no tiene ni 'Supervivientes' ni 'La isla de las tentaciones', los dos formatos que mejor le han funcionado durante los últimos meses y que han salvado ligeramente sus audiencias.

¿Y si Cuatro acabase superando a Telecinco este verano gracias a 'Horizonte'? Qué sería mejor para Mediaset, mantener el programa y lograr un titular lapidario o darle vacaciones hasta septiembre cuando, con sus ofertas habituales, la hazaña sería mucho más difícil.