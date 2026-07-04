Por Diego López |

Taylor Swift, la cantante más rica del mundo, ya es la Sra. Kelce, aunque parece poco probable que vaya a adoptar el apellido de su nuevo esposo, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. El secreto peor guardado de la historia se confirmó hace unas horas mediante un mensaje en las pantallas gigantes del Madison Square Garden de Nueva York, donde se celebró la peculiar ceremonia: "JUST&T MARRIED!" se podía leer en los carteles que jugaban con las iniciales de la pareja.

Todo en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce ha sido atípico. Empezando por el lugar de celebración del evento: un estadio de deportes y conciertos con capacidad hasta 22.000 personas. Dicen los expertos que el lugar se eligió por las facilidades que permitía tanto de seguridad como de privacidad y no por su aforo: a la ceremonia acudieron cerca de mil invitados.

Alquilar el estadio durante dos días le ha costado a la pareja entre 1,2 y 1,6 millones de dólares. Eso sin contar todos los gastos para celebrar el evento dentro, desde seguridad al catering pasando por el decorado o el espectáculo. Se calcula que todo ello habría sumado otros 12 millones más a la factura del enlace, que también logró cortar las calles aledañas al local para aumentar la privacidad de los novios e invitados. Aquí Swift habría pagado unos 132.000 dólares por los permisos a la ciudad de Nueva York, aunque el dispositivo policial y médico de la calle corría a cargo del Ayuntamiento, cuyo desembolso para la seguridad del enlace habría sido cercano a otro millón de dólares, pagado en este caso por los contribuyentes.

Adam Sandler ofició la ceremonia

Elque casó a la pareja. Quienes estuvieron presentes aseguran que fue "divertida y emotiva", aunque ningún invitado pudo captar una sola imagen del evento, puesto que. Tanto Taylor como Travis escribieron sus propios votos, que llevaban en un cuadernito para leerlos durante la ceremonia.

Una foto de la pedida de mano entre Taylor Swift y Travis Kelce

La pareja no contó con damas de honor, solo con dos padrinos: Austin Swift y Jason Kelce, hermanos de los contrayentes, ocuparon los dos únicos cargos de responsabilidad de las nupcias que unió a las dos familias, en un evento que fue distendido.

Trajes de novia y novio a juego

Otra de las particularidades del enlace es que tanto el vestido de novia como el traje del novio fueron diseñados por la misma persona: Jonathan Anderson, el director creativo de Dior. Tanto Taylor como Travis completaron sus atuendos con zapatos elaborados para la ocasión por Christian Louboutin, y Taylor Swift acompañó su look con joyería de Cartier.

Unas piezas elaboradas a medida y de un valor incalculable. Solo el anillo de compromiso que Swift ha lucido durante estos meses previos a la ceremonia estaba valorado entre 3,5 y 5 millones de dólares.

El anillo de compromiso de Swift, de entre 2,5 y 5 millones de dólares

Muchas estrellas y alguna sonora ausencia entre los invitados

La lista de invitados estuvo marcada por grandes estrellas de la música, el cine y la televisión, que acompañaron a la pareja en su gran día. Entre los asistentes que se pudo ver entrar al Madison Square Garden, se encuentran Chris Rock, Hugh Grant, Steven Spielberg, Jessica Alba, Benson Boone, Jason Sudeikis, Ethan Hawke, Jenny Han, Bradley Cooper, Gig Hadid, Dakota Johnson, Mariska Hargitay, Peter Hermann, Eric Stonestreet, Selena Gomez, Lena Dunham, Reese Witherspoon, Laura Dern, Emma Stone, Brad Pitt, Stephen Colbert, Conan O'Brien, Seth Meyers, Paul McCartney, Millie Bobby Brown, Paul Rudd, Suki Waterhouse, Adam Scott, Nina Dobrev, Heidi Gardner, Mary Elizabeth Ellis o Noah Baumbach, entre otros.

La gran ausencia fue, sin duda, la de su antaño amiga íntima Blake Lively y su marido Ryan Reynolds. Inseparables hace unos años, la batalla legal entre Lively y Justin Baldoni habría sido la causa del distanciamiento entre ellas. A Taylor Swift no le habría sentado nada bien que en los documentos preparados por la defensa de Lively se publicaran conversaciones íntimas entre las dos y que fuera citada varias veces por el juzgado. Viendo la copiosa lista de invitados, parece que, efectivamente, la amistad entre las dos es ya cosa del pasado.

Los regalos de, que no a, Taylor Swift

A diferencia de la boda de cualquier común mortal, la de Taylor Swift y Travis Kelce tenía una regla bastante sencilla: los regalos a la pareja estaban absolutamente prohibidos. Ni lista de bodas, ni sobres, ni tarjetitas con el número de cuenta corriente, y todas esas cosas a las que las bodas nos tienen acostumbrados.

Taylor Swift y Travis Kelce se abrazan en una imagen oficial de su pedida de mano

La pareja sí que hizo un "regalito" a todos los asistentes. El típico souvenir de la boda, pero un poco más sofisticado. A los asistentes les regaló con un pañuelo con la fecha de la boda, y otra caja cuyo contenido aún no se ha desvelado. El día antes, la pareja celebró un ensayo de la cena con los 100 invitados más allegados, a los que obsequió con una cajita que contenía una copa de champán con diamantes incrustados.

Un día antes de la boda, Taylor y Travis realizaron donaciones por valor de 26 millones de dólares a diversas organizaciones y caridades.

Lo único que falta ya por ver es alguna imagen de la pareja en sus trajes de boda. Algo que los seguidores de Taylor Swift esperan que obsequie a sus fans regalando las fotos a través de sus redes sociales en las próximas horas, como hizo cuando se produjo la pedida de mano.