Ni veinticuatro horas después de que un juez decretara una orden de búsqueda y captura contra la actriz Elisa Mouliaá por no ir al juzgado a declarar por tercera vez, la fugitiva se ha pasado la mañana participando en los magacines matinales televisivos desde la habitación de su hotel de cinco estrellas en Dubái.
En Telecinco ha sido entrevistada por Patricia Pardo en 'Vamos a ver', donde ha confesado estar "muy asustada y preocupada por mi familia". Mouliáa asegura que ella y su abogada se han enterado de la noticia por los medios, y que el juzgado tenía que haberle notificado antes a ella o a su letrada.
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"Las dos veces que se canceló yo estaba fatal. Yo tengo un trauma de la anterior vez. Cada vez que tengo que ir al juzgado me pongo fatal. Hemos pedido mil veces que se haga por videoconferencia y yo presenté un contrato vigente que firmamos en abril", ha asegurado la intérprete.
"¿Qué manera es esta de tratar a nadie y menos a una víctima?", le reprochaba Mouliáa a Pardo: "¿Qué víctima se va a atrever a denunciar con lo que me están haciendo a mi?".
Pardo: "Te estás metiendo en un jardín muy complicado"
Patricia Pardo ha continuado aconsejando a la actriz que "no mezcle procedimientos" y ha opinado que tal vez esté mal asesorada. "Todas las causas comunes son eternas, excepto esta, que buena prisa me están metiendo. ¿Por qué será?", respondía Mouliáa. "Si el juez no ha querido aceptar la videoconferencia, está haciendo prevaricación".
"Como si yo fuera una delincuente. Yo no he hecho nada. No he robado, no he matado, no he hecho nada. Solamente le acusé de haber pactado la declaración con dos testigos después de ver la declaración en la que el testigo decía haber estado hablando con Errejón".
"No se puede confiar en una justicia que te asfixia, que te presiona, que te revictimiza", insistía la actriz. "Esto es un fascismo ilustrado". "Es la única oportunidad que me ha dado nadie. Yo no he tenido un casting, no he tenido nada. A mi este señor me ha arruinado, por hacer el bien social".
Nacho Abad: "Ponte crema en las muñecas por si te aprietan las esposas"
Menos comprensivo y más irónico ha sido Nacho Abad al recibir a Mouliáa en 'En boca de todos'. Abad comenzaba asegurando que "me han dicho que no has ido a declarar porque estabas 'muy liá'". "Lo que estoy es necesitada de trabajo", respondía.
"Otra cosa que te quiero decir. A lo mejor influye un poco que te vayan a detener un tweet tuyo que dice 'estaba en videollamada preparada, así que ordene a detener a su p**a madre'", aseguraba Abad, a lo que Elisa asegura que se refería a Errejón, no al juez, que es el que pidió que se le detuviera: "Yo el tweet lo escribo antes".
Mouliáa también explicó por fin en qué consiste su contrato en Dubái. "Yo he hecho un contrato con una empresa que está en Dubái para promocionar 'Visit Dubai'. Porque el país está en guerra y necesita promoción".
"¿Me dejas que te dé una recomendación, Elisa?", terminaba Abad. "No le digas al juez que has estado muy liá. Y cuando vuelvas ponte crema en las muñecas. Lo digo porque las esposas a veces las aprietan y hacen daño. Por si te esposan, que lo mismo solo te detienen sin esposas". "No hace falta que me des más recomendaciones, cariño, lo mismo te las tengo que dar yo a ti".