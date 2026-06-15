Por Diego López |

Siete años después de que Disney comprase la mayoría de Fox por 71.300 millones de dólares, lo que actualmente queda de Fox ha anunciado hoy la compra de Roku por 22.000 millones de dólares.

Con esta compra, Fox vuelve a crecer en el sector de los contenidos televisivos, y combinará su canal estadounidense, sus servicios de noticias y deportes, y el canal de streaming gratuito Tubi (que compró en 2020) con las propiedades de Roku, en particular el servicio de streaming gratuito The Roku Channel.

Precisamente con este acuerdo, Fox se situaría como el tercer operador de Estados Unidos por audiencia con un 10,2% de cuota, muy cerca de Disney, que ostenta actualmente el segundo puesto con un 10,5%, y superando a Netflix, que mantiene un 8,2%. El mercado seguiría estando liderado por YouTube, con el 13,5% de cuota (aunque, de cerrarse la comprar de Warner por Paramount, ellos serían los líderes con el 14,2%).

¿Qué es Roku?

Roku es una empresa un tanto peculiar,pero que tiene difícil analogía fuera. Nació como un fabricante de hardware, creando pequeños decodificadores o sticks USB que se enchufaban a la televisión y, permitiendo instalar aplicaciones de terceros como Netflix, Disney+, etc. Debido a la popularidad de Roku en EE.UU., el servicio cobra una comisión a las plataformas por estar disponibles en su tienda de aplicaciones.

Los decodificadores y sticks de Roku

Posteriormente lanzó Roku TV OS, un sistema operativo que permitía a los fabricantes ofrecer el mismo sistema de Smart TV sin tener que desarrollar el suyo propio.

Y más adelante creó su tercera pata de negocio, The Roku Channel, una plataforma de streaming gratuito como Pluto TV o similares: todo el contenido se ofrece sin pagar a cambio de ver anuncios. The Roku Channel también cuenta con contenidos originales, aunque en su mayoría se trata de reality shows, programas de variedades y alguna que otra película navideña.

Roku tiene un grado de internacionalización mucho más limitado que sus rivales, estando disponible en Canadá, Australia, América Latina, así como en Francia, Alemania y Reino Unido. Y no en todos los países ofrece todos sus servicios.

¿Qué hará Fox con Roku?

Según Lachlan Murdoch, "nuestros logros nos dan confianza en nuestra habilidad de mejorar el crecimiento dentro de la nueva Corporación Fox". "Estamos viendo una clara preferencia por la agregación. Los consumidores quieren moverse hacia experiencias más simples y unificadas en sus plataformas favoritas".

The Roku Channel, el servicio de streaming gratuito de Roku

La idea es que Roku y Fox se mantengan como marcas separadas, y que Roku continúe ofreciendo contenido gratuito en su plataforma, aunque distribuirá también contenidos de pago de Fox. Así mismo, acelerará tanto la internacionalización de Roku como el regreso de Fox a mercados internacionales, que abandonó mayoritariamente cuando vendió esta pata de su negocio a Disney.

Fox espera asumir 8.000 millones de dólares de nueva deuda para financiar esta operación, cuyo cierre se espera para la primera mitad de 2027.