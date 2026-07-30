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NUEVA MINISERIE

RTVE inicia el rodaje de 'Chiquito el Grande', la miniserie sobre Chiquito de la Calzada

La corporación ha comenzado el rodaje de 'Chiquito el Grande', una miniserie de dos capítulos que repasará la vida del humorista desde su infancia hasta su inesperado salto a la fama a los 63 años.

RTVE inicia el rodaje de 'Chiquito el Grande', la miniserie sobre Chiquito de la Calzada
©RTVE
Por Fidel ConejeroPublicado: Jueves 30 Julio 2026 18:22 (hace 1 hora)

RTVE ya ha comenzado el rodaje de 'Chiquito el Grande', la miniserie de dos capítulos que repasará la vida de Gregorio Sánchez Fernández, conocido por todos como Chiquito de la Calzada. La ficción estará protagonizada por Alfonso Sánchez, que se pondrá en la piel del inolvidable humorista, mientras que Inma Cuevas interpretará a Pepita, su esposa y compañera de vida.

Coproducida por Warner Bros. ITVP España, Mundoficción Producciones y RTVE, la serie estará dirigida por Jacobo Martos y el propio Alfonso Sánchez, con guion de Vladi Ráez, Fali Álvarez y Marta Sánchez. Además de sus dos protagonistas, el reparto contará con Alberto López, Carlos Bardem, Jesús Carmona, Antonio Dechent, Carmen Avilés, Joaquín Núñez, Mari Paz Sayago y Leonor Lavado.

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Alfonso Sánchez junto con Jacobo Martos e Inma Cuevas en 'Chiquito el Grande'
Alfonso Sánchez junto con Jacobo Martos e Inma Cuevas en 'Chiquito el Grande'

Del cante flamenco al fenómeno televisivo

La ficción recorrerá más de seis décadas de la vida de Chiquito de la Calzada, desde su infancia en la Málaga de la posguerra y sus primeros pasos como niño prodigio del cante hasta su etapa en los tablaos flamencos de la Costa del Sol. El relato culminará con el inesperado fenómeno televisivo que protagonizó en los años noventa, cuando, con 63 años, se convirtió en uno de los humoristas más populares de España gracias a su particular forma de hablar y a un estilo que revolucionó el humor.

Lejos de centrarse únicamente en su éxito televisivo, 'Chiquito el Grande' también mostrará el lado más personal de Gregorio Sánchez Fernández, poniendo el foco en su perseverancia, su relación con Pepita y el largo camino recorrido antes de alcanzar la fama. Además, la miniserie pretende retratar no solo al cómico, sino también al hombre que conquistó al público por su humildad y su personalidad.

El rodaje se desarrollará íntegramente en Andalucía, con localizaciones en Málaga, Sevilla y el Centro de Producción de RTVE en Andalucía. La ficción recreará algunos de los momentos clave de la trayectoria del humorista, desde sus años dedicados al flamenco hasta el éxito televisivo que lo convirtió en uno de los cómicos más populares del país.

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