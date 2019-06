Las grandes aportaciones de Chicho Ibáñez Serrador a la TV: de 'Historias para no dormir' a 'Un, dos, tres'

La tarde del 7 de junio, el mundo del cine y la televisión perdió a uno de sus visionarios más destacados en los últimos años: Chicho Ibáñez Serrador. Tras largo tiempo aquejado de una enfermedad degenerativa, el director de cine, realizador de televisión, presentador, guionista y actor de origen uruguayo falleció en Madrid a los 83 años apenas unas horas después de ingresar en urgencias.

Chicho Ibáñez Serrador

A pesar de ser señalado por muchos como uno de los grandes maestros españoles en la pequeña y la gran pantalla, él se definía simplemente como un "entretenedor". Un gran profesional cuya carrera profesional comenzó en el teatro trabajando en la compañía de su madre, hasta que dio el salto a televisión en Argentina antes de trasladarse a España, donde comenzó a trabajar en Televisión Española en 1963.

Una extensa trayectoria a lo largo de la cual obtuvo numerosos galardones, como hasta cinco Premios Onda entre 1964 y 2003 o el Premio Nacional de Televisión en 2010. El último de ellos fue el Goya de Honor en la XXXIII Gala de los Goya celebrado en febrero de 2019, una de sus últimas apariciones públicas. A modo de homenaje, en FormulaTV recopilamos algunos de los trabajos más destacados de Chicho Ibáñez Serrador en la televisión española.

'Historias para no dormir'

Chicho Ibáñez Serrador en 'Historias para no dormir'

Dos años después de comenzar su andadura en Televisión Española con 'Estudio 3', Chicho se puso al frente de 'Historias para no dormir', un nuevo programa que contó con tres temporadas centradas en relatos de terror y que concluyó definitivamente el 25 de septiembre de 1982. Rodado en un recién inaugurado Prado del Rey, el formato seguía la línea del mítico espacio 'Alfred Hitchcock presenta' contando historias en las que se entremezclaba el horror, la locura y el pánico en cada emisión de los viernes por la noche.

'Historias para no dormir' se convirtió en la forma de Ibáñez de acercar al público a los relatos de terror de célebres autores como Edgar Allan Poe, Ray Bradbury, Henry James o Fredric Brown, entre otros. El guionista (que firmaba su trabajo con el seudónimo de Luis Peñafiel) y presentador supo adaptarlos a la pequeña pantalla con maestría, uno de los principales ingredientes de su éxito, junto al hecho de contar con distintos repartos que incluían multitud de rostros conocidos de la época como Lola Herrera, Emilio Gutiérrez Caba, Fernando Guillén, Amparo Baró o Gemma Cuervo.

A pesar de su éxito, el programa fue cancelado tras las dos primeras temporadas, a finales de los años sesenta. Toda una sorpresa que no se debió a la censura de la época franquista, sino a la falta de recursos por parte de Televisiión Española para desarrollarlo. No fue hasta 1982, en plena democracia, cuando 'Historias para no dormir' regresó a las televisiones de los españoles con cuatro nuevas y últimas entregas: "Freddy", "El caso del Señor Valdemar", "El fin empezó ayer" y "El trapero". Ibáñez trató de recuperar este mítico programa décadas después, en 2005, con 'Películas para no dormir', proyecto que contó con directores como Mateo Gil, Enrique Urbizu, Jaume Balagueró, Paco Plaza y Álex De la Iglesia pero, por desgracia, no tuvo la acogida esperada en su emisión un año después.

'Un, dos, tres... responda otra vez'

Chicho Ibáñez Serrador al frente de varias azafatas de 'Un, dos, tres... responda otra vez'

Sin duda uno de los formatos más populares de Chicho Ibáñez Serrador, 'Un, dos, tres... responda otra vez' arrancó en 1972, convirtiéndose en un gran éxito en toda España. Presentador por Kiko Legard en sus inicios, el concurso contó no solo con distintas etapas a lo largo de su extensa "vida", sino que también ha sido protagonista de numerosos homenajes en distintos programas televisivos. Su lanzamiento se produjo desde la productora creada por el propio Ibáñez, Prointel, cuyo nacimiento se dio apenas dos años antes del estreno del exitoso concurso.

Uno de los principales ingredientes de su considerable éxito fue el hecho de fusionar cultura (a modo de preguntas y respuestas) y retos físicos, además de suerte e intuición por parte de los concursantes, lo que supuso toda una revolución en la época. A dichas partes del programa, muy entretenidas de cara al público, se unía la curiosa aparición de distintos actores, humoristas y artistas, envueltos en temáticas distintas dependiendo de la emisión de la jornada, con los que además se crearon personajes e intervenciones para muchos inolvidables. A ellos se unía también la participación de las conocidas como "azafatas" o "secretarias" del programa.

'Un, dos, tres... responda otra vez' contó con un total de nueve temporadas hasta el año 1994, con distintos "lapsus", dos de ellas superando incluso las 80 entregas. Unas temporadas a las que se sumó una décima, cuando se recuperó el programa en 2004 bajo el título 'Un, dos, tres... ¡a leer esta vez!', con la que el formato superó los 400 programas y se convirtió en uno de los últimos programas en los que intervino Ibáñez. En esa ocasión, el concurso se centró en distintos clásicos de la literatura, con Luis Roderas como presentador y sucesor de figuras como María Gómez Kemp, Jordi Estadella o Miriam Díaz-Aroca.

'Waku Waku'

Chicho Ibáñez junto a Consuelo Berlanga, presentadora de 'Waku Waku'

En 1989, Televisión Española estrenó 'Waku Waku', un formato exportado de la televisión japonesa TBS en el que cuatro personajes famosos se enfrentaban al reto de adivinar las acciones de distintos animales que les mostraban en diferentes vídeos. Un recurso que, de hecho, se convirtió en toda una traba para desarrollar el concurso en sus últimas etapas, puesto que la cadena nipona decidió aumentar sus precios y Televisión Española acabó cancelando el programa.

Al concluir el concurso, el invitado con mayor número de puntos gracias a sus aciertos era obsequiado con una determinada cantidad en metálico que se destinaba a una sociedad protectora de animales de su propia elección. Por su plató pasaron numerosos y muy distintos famosos: cantantes como Ana Torroja, Marta Sánchez, Tino Casal o Alaska; presentadores como Joaquín Prat, el Gran Wyoming o María Teresa Campos; o actores como Luis Merlo, Beatriz Carvajal o Emma Ozores, entre otros muchos profesionales conocidos en España entre los que llegaron a figurar escritores, humoristas o periodistas.

'Waku Waku' contó con tres etapas distintas, todas ellas dirigidas por Chicho Ibáñez Serrador, aunque con distintas presentadoras: entre 1989 y 1991, 'Waku Waku' estuvo en manos de Consuelo Berlanga, quien de hecho se estrenó en su papel como presentadora en solitario; desde 1998 hasta 2001, con Nuria Roca como conductora del espacio y debutante en una cadena estatal; y Rocío García Caro, que se emitió a lo largo de 2003. De hecho, en esta última etapa se cambió el título original por 'Jimaji Kanana', sin cambios en la mecánica, aunque con un añadido: la participación de un veterinario que daba consejos sobre el cuidado de las mascotas.

'Hablemos de sexo'

Elena Ochoa, presentadora de 'Hablemos de sexo'

Apenas un año después de estrenar 'Waku Waku', Chicho Ibañez Serrador añadió otro programa bajo su dirección en Televisión Española: 'Hablemos de sexo'. Dicho formato comenzó a emitirse a principios de marzo y concluyó en diciembre del mismo año, tras acumular un total de veintidós programas, de treinta minutos cada uno, presentados por la sexóloga Elena Ochoa, también reputada psicóloga y profesora universitaria.

El programa supuso toda una revolución en la España de la época, puesto que era la primera vez que se hablaba abiertamente de sexo en la televisión. Además, dicho asunto se presentaba desde un punto de vista científico, a modo de "educación sexual", con el fin de que dejara de ser un tema tabú en los hogares, uno de los principales objetivos de Ibáñez. A lo largo de sus emisiones, 'Hablemos de sexo' contó con un equipo de asesores médicos y contó con profesionales del asunto como invitados.

'Hablemos de sexo' trató diversos aspectos del ámbito sexual, como la eyaculación precoz, el sexo en la tercera edad, la apatía sexual o los estímulos sexuales. Para ello, el programa también recurrió a producciones realizadas por televisiones de Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, intervenciones de personales populares como Manuel Vázquez Montalbán, Silvia Kristel y Mary Santpere, e incluso tuvo su espacio dedicado a la participación de los espectadores a través de llamada telefónica. Un concienzudo trabajo que convenció a la opinión pública hasta el punto de que fue galardonado con un Premio Ondas.

'El semáforo'

Jordi Estadella, Asunción Embuena y Marlène Mourreau, presentadores de 'El semáforo'

Todo un talent show de la época, 'El semáforo' estaba presentado por Jordi Estadella, Asunción Embuena y Marlene Morreau. Un programa basado en un formato italiano, cuyos derechos adquirió Chicho Ibáñez Serrador (quien ejerció de director), y que se emitió en Televisión Española entre 1995 y 1997, sumando un total de 72 entregas divididas en dos temporadas emitidas en los fines de semana en La 1.

Su mecánica consistía en la actuación de diversos artistas amateurs, con un minuto máximo de duración, que podía ser interrumpida, algo muy similar a lo que sucede actualmente, por ejemplo, con 'Got Talent España'. El público se encargaba de valorar a los distintos participantes con un método muy peculiar: si les gustaba, aplaudía; si no, hacían una cacerolada.

El concurso contaba con la presencia de una orquesta de más de una veintena de músicos, con José Antonio Quintano como director, y un cuerpo de baile que en ocasiones acompañaba a algunos de los artistas. Además, también las bailarinas también realizaban actuaciones previas al anuncio del ganador de la noche en la recta final del programa, a veces muy al estilo de las "azafatas" de 'Un, dos, tres... responda otra vez'.