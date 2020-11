¿No sabes a qué plataforma suscribirte? Guía para conocerlas en profundidad

Con la presencia de Internet en la mayoría de los hogares, el modo de ver contenido audiovisual ha cambiado por completo en los últimos años. La televisión tradicional ha ido perdiendo fuerza a medida que crecían otros servicios y formas de entretenimiento, especialmente tras el auge de los servicios de streaming. La llegada de plataformas de vídeo bajo demanda ha revolucionado el mundo audiovisual al ofrecer al consumidor un servicio a la carta que le permite elegir el contenido que quiere visualizar cuando le apetezca y en el lugar que quiera, es decir, sin depender de una programación establecida y sin la necesidad de tener que ver anuncios publicitarios.

Este tipo de plataformas han ido mejorando con el paso del tiempo y han incorporado poco a poco pequeños detalles como la posibilidad de descargar contenido para su visionado sin necesidad de conexión a Internet. Además, muchas compañías apuestan por la creación de contenido original que solo se puede ver de forma exclusiva en sus plataformas de origen, consiguiendo así atraer usuarios y fidelizar a los ya existentes. Ante la abrumadora cantidad de ofertas y propuestas que existen en el universo del vídeo bajo demanda, desde FormulaTV queremos recopilar las diferentes plataformas a las que puedes suscribirte para que conozcas las posibilidades que ofrecen cada una de ellas.

1 Netflix

Panel de navegación de Netflix

En el año 2015 Netflix aterrizaba en España dispuesta a demostrar que su modelo de negocio de streaming de suscripción basado en catálogo de terceros era totalmente efectivo. Con el tiempo, la compañía ha aumentado su inversión en contenido original, apostando por producciones propias y, además, de diferentes nacionalidades. Ficciones como 'House of Cards', 'Stranger Things', 'The Crown', 'Gambito de dama' o 'Dead to Me' son muy bien valoradas, mientras que a nivel nacional destacan títulos españoles como 'Las chicas del cable', 'La Casa de Papel', 'Élite', 'El vecino' o 'Los favoritos de Midas', entre muchas otras. Asimismo, incorpora películas de todos los géneros y años, así como producciones originales de calidad como 'Roma', 'El irlandés' o 'Historia de un matrimonio', entre muchas otras. Igualmente, los más pequeños de la casa también disponen de contenido dirigido a ellos.

En lo que respecta a su precio y a las reproducciones simultáneas, Netflix ofrece varias posibilidades dependiendo del plan contratado. La primera opción es la más básica de todas, solo permite la reproducción en una pantalla y cuesta 7,99 euros al mes. El segundo plan es el Estándar y por 11,99 euros mensuales puedes reproducir en dos pantallas simultáneas y en una calidad máxima de HD. En la opción Premium, por 15,99 euros al mes y una calidad máxima de Ultra HD, permite que hasta cuatro usuarios estén visionando contenido al mismo tiempo. Si en algún momento se excede ese número, la propia plataforma bloquea la emisión y lanza un mensaje avisando de que se debe cerrar uno de los dispositivos para que el resto pueda continuar funcionando. Además, en todos los planes hay títulos que se pueden descargar y la suscripción se puede cancelar en cualquier momento.

2 HBO España

Interfaz de HBO España

En septiembre de 2017 llegaba a nuestro país HBO España, la plataforma de streaming del prestigioso canal de cable estadounidense. En su catálogo incorpora clásicos de la compañía como 'Los Soprano', 'Sexo en Nueva York' y 'The Wire', además de otras producciones recientes de gran calado como 'Juego de Tronos', 'Big Little Lies', 'Euphoria', 'The Young Pope' o 'Chernobyl'. Igualmente, los productos españoles como 'Por H o por B' o '30 monedas' empiezan a cobrar relevancia en su catálogo, sobre todo desde el exitoso estreno de 'Patria', adaptación televisiva de la novela de Fernando Aramburu. Una de sus características es que los episodios de sus series originales los lanzan de forma semanal, por lo que no se puede disfrutar de la serie del tirón hasta que está completa. Asimismo, también podemos encontrar series y películas de terceros.

Si nos fijamos en el coste de HBO España, la compañía dispone de un único plan de suscripción por una mensualidad de 8,99 euros. Además, en el momento en el que te das de alta tienes siete días de prueba y siempre existe la posibilidad de cancelar sin ningún tipo de compromiso y en el momento en el que así lo creas conveniente. También permite descargar todo su contenido para verlo sin conexión cuando desees y donde prefieras. En su plan incluye la posibilidad de reproducción hasta en un máximo de dos pantallas simultáneas, aunque carece de la opción de crear diferentes perfiles dentro de un mismo usuario.

3 Amazon Prime Video

Panel de navegación de Amazon Prime Video

El servicio de streaming de Amazon llegó a España en diciembre de 2016 y, desde entonces, ha ido sumando contenido hasta convertirse en uno de los catálogos con mayor potencial. Entre su oferta encontramos producciones propias como 'The Boys', 'Fleabag' o 'The Marvelous Mrs. Maisel'. Además, apuesta por contenido nacional como 'Pequeñas coincidencias' o 'El Cid' y 'El Internado: Las Cumbres', que podrán verse próximamente. Asimismo, cuenta con los estrenos exclusivos de series como 'La que se avecina', 'El pueblo', 'Madres. Amor y vida' o 'Señoras del Hampa'. Los nostálgicos también encontrarán producciones de antaño como 'Buffy, cazavampiros', 'Al salir de clase, 'Dawson crece' o la mítica 'Aquí no hay quien viva'. Para los más cinéfilos, dispone de un catálogo variado de películas de todos los géneros y épocas, incluyendo algunas películas de reciente estreno en la gran pantalla.

En cuanto a su precio, Amazon Prime Video ofrece un período de prueba de un mes y, pasado ese tiempo, el usuario paga 36 euros al año, con la opción de cancelación en cualquier momento. Además, si eres estudiante, puedes optar por la opción de Amazon Prime Student, que te permitirá disfrutar de 90 días de prueba. Después de ese período, la suscripción pasa a ser de 18 euros al año hasta que te gradúes o por un máximo de cuatro años, pudiendo cancelarla en cualquier momento. Igualmente, permite tres reproducciones simultáneas en diferentes dispositivos y muchos títulos tienen la posibilidad de descarga.

4 Disney+

Panel de navegación de Disney+

La compañía fundada por Walt Disney ha sido la última en sumarse a la moda del vídeo bajo demanda con su servicio denominado Disney+. La plataforma llegaba a España en marzo de 2020 con un catálogo repleto de clásicos para emocionar a los más nostálgicos. Así pues, su andadura comenzaba presentando casi todas las películas y series de Disney, todas las películas de Pixar, las producciones de Marvel, la saga de Star Wars al completo, todas las temporadas de 'Los Simpson', películas de FOX, multitud de horas de contenido de National Geographic y contenido original creado exclusivamente para su lanzamiento en la plataforma, como es el caso de la serie 'The Mandalorian'.

Centrándonos en su coste, en España Disney+ tiene un precio de 6,99 euros al mes o 69,99 euros al año, siempre sin compromiso de permanencia. Además, cuando te das de alta por primera vez puedes disfrutar de siete días de prueba gratis al suscribirte. Todo esto te da derecho a crear hasta un máximo de siete perfiles y te permite tener cuatro pantallas reproduciendo de forma simultánea. Asimismo, ofrece contenido con una resolución de 4K con soporte para HDR y ULTRA-HD. También existe la posibilidad de descargar todo su contenido para disfrutarlo sin la necesidad de estar conectados a Internet, pudiéndolo hacer hasta en 10 dispositivos diferentes.

5 AppleTV+

Panel de navegación de Disney+

A finales de 2019 comenzaba a funcionar la plataforma AppleTV+, el servicio de streaming de una de las compañías tecnológicas más competentes. Su estreno se producía bajo la promesa de incorporar diversidad de series y contenido original producido y adquirido en exclusiva, ya que en un primer momento el catálogo se presentaba un tanto escueto. Sin embargo, poco a poco ha ido destacando, especialmente por ofrecer producciones que cuentan con la presencia de creadores e intérpretes reconocidos, como es el caso de la ficción 'The Morning Show', el director Steven Spielberg o el formato conducido por Oprah Winfrey.

En lo referente a su precio, existen varias modalidades. Por un lado, por la adquisición de un dispositivo Apple tienes la opción de acceder al contenido de AppleTV+ de forma gratuita durante todo un año, posibilidad que debes solicitar antes de que pasen 90 días desde la compra del producto de la marca. Por otro lado, también puedes suscribirte por un precio de 4,99 euros al mes, teniendo una semana gratuita de prueba. Asimismo, si eres estudiante y posees una cuenta de Apple Music tienes acceso gratuito a AppleTV+ hasta que se cumplan las condiciones de tu usuario como estudiante, una oferta indicada por tiempo limitado. Además, puedes compartir la suscripción con hasta cinco familiares y el contenido original puedes descargarlo en tu dispositivo para verlo sin conexión a Internet.

6 Filmin

Panel de navegación de Filmin

Quizá no sea una de las plataformas de las que más se habla a diario, pero Filmin lleva una década funcionando a pleno rendimiento en el mercado de vídeo bajo demanda. Además, se trata de una plataforma española y una de sus mayores virtudes es su amplio catálogo de cine independiente y de series europeas. Del mismo modo, la compañía trabaja y colabora con diferentes festivales de cine, lo que posibilita el estreno casi al mismo tiempo de muchas películas. Este servicio solo se puede contratar desde España o Portugal y permite la reproducción simultánea en dos dispositivos diferentes.

El coste de Filmin depende del tipo de servicio que quieras contratar ya que posee diferentes opciones para adaptarse a los intereses de sus consumidores. Así pues, si solo te interesa un número determinado de productos, puedes adquirir cinco tickets para cinco películas por 15 euros o veinte tickets por 55 euros. Estos te dan acceso a todo el catálogo a excepción de las series y los títulos de las distribuidoras Universal y MGM. Si por el contrario deseas ver muchas más películas y también series, puedes elegir la suscripción básica por 7,99 euros al mes o la suscripción plus por 14,99 euros mensuales. La diferencia radica en que la opción plus incluye tres tickets para ver los últimos estrenos marcados con el símbolo del diamante y que solo están disponibles mediante tickets. Asimismo, existe la opción trimestral por 22,99 euros y la anual por 84 euros.

7 Atresplayer

Panel de navegación de Atresplayer

En el año 2013 el grupo Atresmedia comenzaba su andadura en el mundo del streaming con Nubeox, nombre que recibió en sus inicios Atresplayer. Este servicio fue creciendo y evolucionando con el paso de los años hasta crear una entidad propia gracias a su contenido original y exclusivo. 'El nudo', 'Veneno', '#Luimelia' o 'ByAnaMilán' son algunos de los ejemplos de sus producciones propias que han conseguido destacar y ser un éxito tanto por parte de la crítica como del público. Asimismo, a través de esta plataforma es posible ver canales y marcas como Flooxer y Novelas Nova.

La plataforma puede utilizarse creando un usuario y sin necesidad de realizar ningún pago, pero con esta opción solo tienes acceso a un contenido muy limitado y con la presencia de anuncios. Si deseas disfrutar de todos los programas, series, documentales, preestrenos y contenido exclusivo sin ningún tipo de restricción y sin publicidad, tienes que suscribirte al plan premium por un coste de 2,99 euros mensuales o adquiriendo el paquete anual que tiene un precio de 29,99 euros al año. Las opciones son sin compromiso de permanencia y con la posibilidad de descargar contenido para verlo sin conexión a Internet y, además, ofrece una calidad HD y hasta de 4K.

8 Mitele

Panel de navegación de Mitele]

El grupo Mediaset España apostó por la creación de Mitele, una plataforma que combina la televisión en directo y a la carta. De este modo, cualquier usuario puede acceder a la aplicación para ver en directo los diferentes canales de la compañía y seguir la programación a través de Internet si no se dispone de una televisión, algo muy útil cuando te encuentras fuera de casa. Asimismo, incorpora un catálogo con los contenidos propios de sus diversas cadenas, incluyendo series, tv movies, miniseries, informativos, telenovelas, programas y documentales, tanto antiguos como de actualidad. Además, no solo puedes encontrar las producciones españolas propias, también contenido internacional de los que tienen sus derechos de emisión.

Gran parte del contenido de Mitele es de acceso gratuito, por lo que no necesitas abonar ningún tipo de mensualidad, pero durante el visionado se incluyen anuncios. Sin embargo, la plataforma posee una opción de pago denominada Mitele Plus, servicio que comenzó a funcionar a mediados de 2019. Quien acceda a esta suscripción podrá disfrutar de contenido exclusivo y sin pausas publicitarias. Estos servicios se pueden adquirir por un precio de 3 euros al mes o 30 euros al año. Además, existe la posibilidad de hacerse con la suscripción a Mitele Plus Internacional por 3 euros al mes para aquellas personas que se encuentren fuera de España.

9 FlixOlé

Panel de navegación de FlixOlé

En el año 2018 comenzaba a funcionar FlixOlé, una nueva plataforma de streaming liderada por el empresario Enrique Cerezo. Este servicio se incorporaba a la industria del vídeo bajo demanda para ofrecer a sus usuarios el mayor catálogo de cine español de todos los tiempos y varias series nacionales. De hecho, algunas de las películas más antiguas han sido cuidadosamente restauradas para ofrecer la mejor calidad posible. Y aunque su punto fuerte son las producciones nacionales, también podemos encontrar algún que otro título europeo y americano.

Si estás interesado en este tipo de contenido, FlixOlé ofrece una prueba gratuita durante 14 días. Transcurridas esas dos semanas, puedes seguir disfrutando de los diferentes títulos que ofrece abonando una mensualidad de 2,99 euros, o bien puedes decantarte por la opción anual que tiene un coste de 29,99 euros. A la plataforma se puede acceder desde diferentes dispositivos descargando la aplicación correspondiente y también se encuentra disponible para los abonados a Orange TV. Asimismo, permite iniciar sesión hasta en cinco dispositivos diferentes, pero solo admite la reproducción en uno.

10 STARZPLAY

Interfaz de STARZPLAY

La plataforma de STARZPLAY se encuentra disponible en España desde el año 2019, aunque no fue hasta 2020 cuando se lanzó como plataforma independiente de grandes operadores. Este servicio de streaming ofrece a sus usuarios contenido original de STARZ entre el que encontramos algunos títulos populares como las series 'Normal People', 'Vida' y 'The Act'. Asimismo, para los aficionados al cine también dispone de diferentes y exitosas películas.

En lo que respecta al precio, STARZPLAY ofrece una tarifa mensual de 4.99 euros, aunque podrás disfrutar de una primera semana de prueba gratuita. Esta suscripción permite el visionado ilimitado de todo el catálogo, algo que podrás hacer desde cualquier dispositivo. Además, existe la posibilidad de crear cuatro perfiles distintos y la opción de compartir la cuenta hasta en cuatro dispositivos diferentes, pudiendo reproducir contenido al mismo tiempo en cada uno de ellos. También puedes descargar el contenido para ver cuando quieras sin necesidad de estar conectado y cancelar la cuenta en cualquier momento.

11 Dazn

Interfaz de Dazn

Los amantes de los deportes también tienen su propio servicio de streaming para disfrutar de las mejores competiciones deportivas gracias a Dazn. Se trata de una plataforma en la que se ofrece transmisiones en directo de los principales eventos de diferentes países, teniendo acceso a multitud de partidos, combates, carreras y campeonatos. El servicio abarca diferentes modalidades deportivas más habituales en la pequeña pantalla que van desde el fútbol, el baloncesto, el tenis, el motociclismo o el balonmano hasta otras no tan comunes en la televisión como son el boxeo, el snooker o los dardos. Además, también incorpora la opción de visionar su contenido a la carta, algo de gran utilidad cuando se solapan en el mismo horario diferentes competiciones.

En lo que respecta al precio de la suscripción, los usuarios pueden disfrutar de un primer mes gratuito de prueba. Una vez se ha pasado ese período de tiempo, existe dos opciones o modalidades de pago. Por un lado, si solo te interesa una competición concreta que dura un tiempo determinado, tienes la opción mensual por 9,99 euros. Por otro lado, si eres un auténtico fanático de los deportes y quieres disfrutar de todo el contenido durante todo el año, tienes el servicio con la tarifa anual de 99,99 euros. Asimismo, permite conectar hasta cinco dispositivos, aunque la reproducción se limita a dos al mismo tiempo.

12 Pluto TV

Interfaz de la aplicación de Pluto TV

La llegada de Pluto TV supone una renovación y un cambio de modelo de gestión en el universo de las plataformas de vídeo bajo demanda. En este caso, se trata de un servicio de streaming que se combina con la televisión de toda la vida, es decir, cuenta con una programación de canales en tiempo real y, a la vez, posee un catálogo bajo demanda al que se puede acceder en cualquier momento. Entre el contenido disponible encontramos producciones míticas de nuestra televisión como 'Vaya semanita', 'Smonka', 'Curro Jiménez' o 'Historias para no dormir'. A esa corriente nostálgica también se le añaden títulos internacionales como 'Freaks and Geeks' o 'The Hour'.

Desde el instante de su lanzamiento en España a finales de octubre de 2020, Pluto TV ofrece 40 canales diferentes que se encuentran organizados por bloques temáticos o de formato, un número que irá en aumento con el paso de los meses hasta previsiblemente alcanzar el centenar de canales. Lo más llamativo, y otra de las principales novedades que ofrece esta plataforma, es que permite acceder a su contenido sin necesidad de registrarse y sin tener que abonar una cuota mensual o anual. El único inconveniente de ver todas estas producciones de forma gratuita es que el usuario verá interrumpida la emisión por una serie de pausas publicitarias que dependen del tipo de contenido que se esté visualizando.