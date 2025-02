Por Diego López | |

El término "nepo baby" está tan de moda en Hollywood como controvertido es su uso. Especialmente para aquellos hijos de famosos actores que intentan hacerse un hueco en el complicado mundo de la interpretación o el espectáculo. Para otros, no hace sino designar las facilidades que tienen estas personas para pasar por encima de otras aun con peores cualidades artísticas.

La frase se acuñó en el año 2020 como unay cada vez se utiliza más entre los medios estadounidenses. Las grandes sagas de actores siempre han existido, pero para muchos han degenerado en una plaga reciente. Si los grandes productores tienden a ser reticentes a las caras nuevas, los "nepo babies" se han convertido en una herramienta perfecta para refrescar elencos sin tener que ir a buscar mucho más allá de su agenda de toda la vida.

Tal vez el caso reciente más criticado es el de Blue Ivy Carter, hija de Beyoncé y Jay-Z que, con tan sólo 13 años, cuenta ya con una "extensa" carrera como cantante, actriz, y celebrity de alfombra roja, y hasta ha ganado un premio Grammy por una canción junto a su madre. La meritocracia, decían.

Para intentar desprenderse de esta imagen, muchos optan por no utilizar el apellido de familia en el nombre artístico y que no se les asocie con sus progenitores. Ninguno de los cuatro vástagos de la actriz Meryl Streep, que se dedican todos a la profesión, llevan el famoso apellido de su madre, y dos de ellos incluso tampoco el de su padre.

Ahora, 2025 ha arrancado con la puesta de largo de dos nuevos actores del club de los nepo babies, que precisamente participan en dos series de la plataforma Max.

Taylor Dearden, hija de Bryan Cranston, en una escena de 'The Pitt'

Taylor Dearden de 'The Pitt' es la hija de Bryan Cranston y Robin Dearden

Con 17 años, Taylor Dearden hizo un cameo simbólico en una de las series más exitosas de la televisión: 'Breaking Bad'. No en vano, su padre era uno de los productores de la serie, y el protagonista: el actor Bryan Cranston. Para evitar ser calificada de nepo baby, Taylor decide utilizar su apellido materno en el nombre artístico, aunque su madre, Robin Dearden, es también actriz de Hollywood, menos conocida eso sí.

No sabemos si fue su cameo en la serie o el ambiente familiar, pero Dearden decide después apuntarse a la escuela de teatro de la Universidad de California del Sur, donde se gradúa. Desde entonces ha participado en multitud de cortos y con pequeños papeles en series, como la segunda temporada de 'American Vandal' o un episódico en 'Para toda la humanidad'. Ahora, a sus 32 años, ha conseguido su primer gran papel en la nueva serie médica de Max: 'The Pitt'. En ella interpreta a la doctora Melissa King, una residente de segundo año con unas peculiares dotes para relacionarse con la gente a raíz del autismo de su hermana.

Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook y Sam Nivola en la tercera temporada de 'The White Lotus'

Sam Nivola de 'The White Lotus' es el hijo de Emily Mortimer y Alessandro Nivola

Más precoz es la historia del joven Sam Nivola que con tan sólo 10 años debutaba en la serie creada y producida por su madre, la actriz Emily Mortimer, y donde también participaba su padre, el actor Alessandro Nivola. Un movimiento extraño si tenemos en cuenta que su madre ha asegurado que no quería que sus hijos se dedicasen a la interpretación.

Lo cierto es que el joven Nivola no volvió a actuar hasta los 17 años, cuando el director Noah Baumbach le elige a él y a su hermana May (11 años por entonces), para participar en su película "White noise". Un pequeño papel al que se suman otros como su participación en la miniserie de Netflix 'La pareja perfecta' como uno de los hijos de Nicole Kidman. En esta, su papel era secundario, no así en la tercera temporada de 'The White Lotus', que debuta estos días y donde es uno de los protagonistas.

Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola, señalando a un nepo baby en la premiere de 'The White Lotus'

En la serie de Mike White da vida a Lochlan, uno de los tres hijos de la pareja formada por Parker Posey y Jason Isaacs, que aparentemente esconde un secreto. Su hermano en la ficción es, precisamente, otro nepo baby, aunque en este caso con bastante más experiencia, Patrick Schwarzenegger, hijo del famoso actor y ex Gobernador de California. Para acabar de cerrar el círculo, la pareja de Sam Nivola, que ahora tiene 21 años, es Iris Apatow, también actriz y miembro del club como hija del director Judd Apatow y Leslie Mann. Su hermana, Maude Apatow, también se dedica al negocio. Todo queda en familia.