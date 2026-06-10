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AUDIENCIAS TDT 9 DE JUNIO

Las novelas de Nova ocupan lo más visto de las TDT con 'Perdona nuestros pecados' al frente

'Marina' logra el segundo lugar y 'Emanet' registra el tercer puesto. FDF y Nova se reparten el liderazgo de la jornada con un 2,1.

Las novelas de Nova ocupan lo más visto de las TDT con 'Perdona nuestros pecados' al frente
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Miércoles 10 Junio 2026 10:25

Audiencias Martes 9 de Junio de 2026

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Las telenovelas de Nova copan por completo el ranking de las emisiones más vistas de las temáticas TDT durante la jornada del martes. El liderazgo corresponde a 'Perdona nuestros pecados', que reúne a 279.000 espectadores y firma un 2,7% de cuota de pantalla.

La segunda posición es para 'Marina', que destaca especialmente en share con un notable 3,9% y congrega a 266.000 seguidores. Muy cerca se sitúa 'Emanet', tercera clasificada del día con 263.000 espectadores y un 2,8% de cuota.

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El dominio de Nova continúa con 'Abismo de pasión', que ocupa la cuarta plaza gracias a sus 261.000 fieles y un 3,2% de share. Cierra el top 5 otra novela de la cadena temática, 'Cuidado con el ángel', que alcanza los 246.000 espectadores y repite el 3,2% de cuota de pantalla.

En el apartado de cadenas, la jornada concluye con un empate en lo más alto entre Nova y FDF, ambas con un 2,1% de cuota de pantalla. La tercera posición es para Energy, que registra un 1,9%, mientras que DMAX se hace con la cuarta plaza al firmar un 1,8%. Por último, la quinta posición queda repartida entre Neox, TRECE y Atreseries, que empatan con un 1,6% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Martes, 9 de Junio de 2026

FDF 2,1%

Nova 2,1%

Energy 1,9%

DMAX 1,8%

Neox 1,6%

TRECE 1,6%

Atreseries 1,6%

Canal 24 Horas 1,5%

Mega (España) 1,5%

BEMADtv 1,4%

DKiss 1,3%

Veo7 1,2%

Divinity 1,0%

Squirrel 1,0%

Ten 0,9%

Teledeporte 0,8%

Boing 0,7%

Clan TVE 0,5%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Perdona nuestros pecados
21:11
21:45
279.000
2,7%
Nova
Marina
18:30
20:00
266.000
3,9%
Nova
Emanet
15:01
16:31
263.000
2,8%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:11
261.000
3,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
18:30
246.000
3,2%
Neox
Los Simpson
15:33
16:00
231.000
2,4%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Algo azul
22:56
23:43
230.000
2,3%
Nova
Cuento de una noche
21:45
23:09
229.000
2,0%
Neox
The Big Bang Theory
17:21
17:47
208.000
2,8%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:13
24:31
202.000
2,5%

Ranking FDF (2,1%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un escolta gorron,un espetero ...
20:47
22:55
201.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un conserje cojo,un licor de ...
15:35
16:59
201.000
2,2%
FDF
Cine La roca
22:55
25:37
180.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un ruina politica,una adultera ...
16:59
18:55
143.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una mula,un hombre llamado ...
13:26
15:35
139.000
1,8%

Ranking Nova (2,1%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Perdona nuestros pecados
21:11
21:45
279.000
2,7%
Nova
Marina
18:30
20:00
266.000
3,9%
Nova
Emanet
15:01
16:31
263.000
2,8%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:11
261.000
3,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
18:30
246.000
3,2%

Ranking Energy (1,9%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
FBI Creando un monstruo
21:11
22:08
199.000
1,9%
Energy
FBI Inesperado
23:07
24:02
194.000
2,1%
Energy
FBI Sacrificio
22:08
23:07
190.000
1,6%
Energy
FBI Tras el velo
24:02
24:58
180.000
3,0%
Energy
CSI: Miami Daños colaterales
17:43
18:38
168.000
2,4%

Ranking DMAX (1,8%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
16:34
18:02
201.000
2,6%
DMAX
Expedicion al pasado
15:42
16:34
176.000
1,9%
DMAX
Tesoros perdidos de egipto Ramses:la mayor ...
22:31
23:22
169.000
1,5%
DMAX
Tesoros perdidos de egipto Cazadores de ...
23:28
24:22
156.000
2,0%
DMAX
La fiebre del oro:australia
18:02
18:53
149.000
2,2%

Ranking Neox (1,6%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:33
16:00
231.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
17:21
17:47
208.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
19:37
20:02
198.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
16:54
17:21
197.000
2,5%
Neox
Los Simpson
15:07
15:33
196.000
2,0%

Ranking TRECE (1,6%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Vigilia de oracion desde el estadio olimpico:lluis ...
20:10
22:00
199.000
2,1%
TRECE
Cine western Lanza rota
17:26
19:23
196.000
2,8%
TRECE
Sesion doble Satan never sleeps
14:50
17:23
153.000
1,7%
TRECE
El cascabel
22:01
24:32
142.000
1,5%
TRECE
El papa en españa:la mision de leon xiv en barcelona ...
19:23
20:10
110.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,6%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds El estornino
22:12
23:15
194.000
1,7%
Atreseries
Bright minds Irezumi
23:15
24:33
166.000
2,1%
Atreseries
Los misterios de murdoch El molesto planeta ...
15:22
16:29
151.000
1,6%
Atreseries
Los misterios de murdoch El tranquilo ...
16:29
17:21
145.000
1,7%
Atreseries
Bright minds Una boda y cuatro funerales
21:00
22:12
144.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:13
24:31
202.000
2,5%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Cristina ...
22:01
23:13
163.000
1,4%
Canal 24 Horas
El papa leon xiv,en españa:vigilia en el estadio ...
19:37
22:01
101.000
1,1%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:34
98.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:35
25:00
86.000
1,7%

Ranking Mega (España) (1,5%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:27
178.000
4,3%
Mega (España)
Forjado a fuego El kampilan
21:55
22:50
121.000
1,0%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
116.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego El kpinga
22:50
23:44
114.000
1,1%
Mega (España)
Mountain men Polvora y plomo
14:18
15:05
114.000
1,3%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La venganza del conde de montecristo
22:45
25:30
181.000
2,5%
BEMADtv
Cine En busca del palacio dorado
20:52
22:45
132.000
1,2%
BEMADtv
Cine Oso vicioso
15:30
17:17
103.000
1,2%
BEMADtv
Cine La hija del lobo
17:17
18:49
99.000
1,4%
BEMADtv
Cine La leyenda del gigante de la ...
18:49
20:52
96.000
1,3%

Ranking DKiss (1,3%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Crimenes en la red
18:51
19:40
114.000
1,7%
DKiss
Los casos de paula zahn
16:15
17:03
110.000
1,3%
DKiss
¿pero con quien me he casado?
19:40
20:07
107.000
1,5%
DKiss
Crimenes en la red
17:57
18:51
105.000
1,5%
DKiss
Los casos de paula zahn
17:04
17:57
104.000
1,4%

Ranking Veo7 (1,2%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Algo azul
22:56
23:43
230.000
2,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Identidad
22:01
22:56
197.000
1,7%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Volver a ...
23:43
24:31
139.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias El chico del ...
21:12
22:01
121.000
1,2%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Todo lo que ...
20:21
21:12
106.000
1,2%

Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Infiltrada
22:58
23:57
118.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire Zona muerta
18:31
19:15
108.000
1,6%
Divinity
Chicago Fire Volver a lo grande
21:03
22:00
107.000
1,0%
Divinity
Chicago Fire ¿a quien debo temer?
19:15
20:08
94.000
1,3%
Divinity
Chicago Fire Doscientos
17:39
18:31
93.000
1,3%

Ranking Squirrel (1,0%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Juego sucio en las vegas
20:39
22:06
112.000
1,1%
Squirrel
Cine 7 pistolas para los macgregor
18:59
20:39
107.000
1,5%
Squirrel
Cine Trafico humano
22:06
23:42
102.000
0,9%
Squirrel
Cine Django 2:el retorno de un heroe
17:28
18:59
96.000
1,4%
Squirrel
Cine Trafico humano(2 parte)
23:42
25:07
84.000
1,3%

Ranking Ten (0,9%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:31
15:45
82.000
0,9%
Ten
Killer colleagues
23:01
24:00
77.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
13:24
14:30
66.000
1,1%
Ten
Killer colleagues
22:03
23:01
53.000
0,5%
Ten
Killer colleagues
24:00
25:00
52.000
0,9%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:copa mundial(d) Alemania-españa
23:12
24:47
107.000
1,4%
Teledeporte
Fútbol sala:liga nacional Inter ...
21:01
23:01
88.000
0,8%
Teledeporte
Previo futbol:copa mundial ...
23:05
23:12
81.000
0,7%
Teledeporte
Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes ...
15:52
17:19
80.000
0,9%
Teledeporte
Reportaje deportivo España futuro:la seleccion ...
21:46
21:52
65.000
0,6%

Ranking Boing (0,7%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:30
21:41
167.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:02
21:10
136.000
1,4%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:19
21:30
133.000
1,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:13
08:24
118.000
7,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:45
21:02
116.000
1,3%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
17:39
17:46
76.000
1,0%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
18:38
18:49
72.000
1,1%
Clan TVE
Bluey
17:53
18:00
68.000
1,0%
Clan TVE
Bluey
17:32
17:39
68.000
0,9%
Clan TVE
Bluey
16:37
16:44
67.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 9 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine American justice
21:36
23:04
136.000
1,2%
Real Madrid TV
Cine Elite
23:05
24:48
107.000
1,4%
Real Madrid TV
Cine La espada de la venganza(1961)
15:35
17:02
32.000
0,4%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste La decimocuarta:final ...
17:15
19:21
27.000
0,4%
Real Madrid TV
Ciudad real madrid
17:12
19:21
27.000
0,4%
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