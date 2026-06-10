Las novelas de Nova ocupan lo más visto de las TDT con 'Perdona nuestros pecados' al frente

Por Redacción |

Las telenovelas de Nova copan por completo el ranking de las emisiones más vistas de las temáticas TDT durante la jornada del martes. El liderazgo corresponde a 'Perdona nuestros pecados', que reúne a 279.000 espectadores y firma un 2,7% de cuota de pantalla.

La segunda posición es para 'Marina', que destaca especialmente en share con un notable 3,9% y congrega a 266.000 seguidores. Muy cerca se sitúa 'Emanet', tercera clasificada del día con 263.000 espectadores y un 2,8% de cuota.

El dominio de Nova continúa con 'Abismo de pasión', que ocupa la cuarta plaza gracias a sus 261.000 fieles y un 3,2% de share. Cierra el top 5 otra novela de la cadena temática, 'Cuidado con el ángel', que alcanza los 246.000 espectadores y repite el 3,2% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Martes, 9 de Junio de 2026 2,1% 2,1% 1,9% 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,5% Ranking programas TDT Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Perdona nuestros pecados 21:11 21:45 279.000 2,7% Marina 18:30 20:00 266.000 3,9% Emanet 15:01 16:31 263.000 2,8% Abismo de pasion 20:00 21:11 261.000 3,2% Cuidado con el angel 16:31 18:30 246.000 3,2% Los Simpson 15:33 16:00 231.000 2,4% Blue bloods,familia de policias Algo azul 22:56 23:43 230.000 2,3% Cuento de una noche 21:45 23:09 229.000 2,0% The Big Bang Theory 17:21 17:47 208.000 2,8% La noche en 24h 23:13 24:31 202.000 2,5% Ranking FDF ( 2,1% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Un escolta gorron,un espetero ... 20:47 22:55 201.000 1,9% La que se avecina Un conserje cojo,un licor de ... 15:35 16:59 201.000 2,2% Cine La roca 22:55 25:37 180.000 2,6% La que se avecina Un ruina politica,una adultera ... 16:59 18:55 143.000 2,0% La que se avecina Una mula,un hombre llamado ... 13:26 15:35 139.000 1,8% Ranking Nova ( 2,1% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Perdona nuestros pecados 21:11 21:45 279.000 2,7% Marina 18:30 20:00 266.000 3,9% Emanet 15:01 16:31 263.000 2,8% Abismo de pasion 20:00 21:11 261.000 3,2% Cuidado con el angel 16:31 18:30 246.000 3,2% Ranking Energy ( 1,9% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share FBI Creando un monstruo 21:11 22:08 199.000 1,9% FBI Inesperado 23:07 24:02 194.000 2,1% FBI Sacrificio 22:08 23:07 190.000 1,6% FBI Tras el velo 24:02 24:58 180.000 3,0% CSI: Miami Daños colaterales 17:43 18:38 168.000 2,4% Ranking DMAX ( 1,8% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La fiebre del oro 16:34 18:02 201.000 2,6% Expedicion al pasado 15:42 16:34 176.000 1,9% Tesoros perdidos de egipto Ramses:la mayor ... 22:31 23:22 169.000 1,5% Tesoros perdidos de egipto Cazadores de ... 23:28 24:22 156.000 2,0% La fiebre del oro:australia 18:02 18:53 149.000 2,2% Ranking Neox ( 1,6% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los Simpson 15:33 16:00 231.000 2,4% The Big Bang Theory 17:21 17:47 208.000 2,8% The Big Bang Theory 19:37 20:02 198.000 2,8% The Big Bang Theory 16:54 17:21 197.000 2,5% Los Simpson 15:07 15:33 196.000 2,0% Ranking TRECE ( 1,6% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Vigilia de oracion desde el estadio olimpico:lluis ... 20:10 22:00 199.000 2,1% Cine western Lanza rota 17:26 19:23 196.000 2,8% Sesion doble Satan never sleeps 14:50 17:23 153.000 1,7% El cascabel 22:01 24:32 142.000 1,5% El papa en españa:la mision de leon xiv en barcelona ... 19:23 20:10 110.000 1,6% Ranking Atreseries ( 1,6% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Bright minds El estornino 22:12 23:15 194.000 1,7% Bright minds Irezumi 23:15 24:33 166.000 2,1% Los misterios de murdoch El molesto planeta ... 15:22 16:29 151.000 1,6% Los misterios de murdoch El tranquilo ... 16:29 17:21 145.000 1,7% Bright minds Una boda y cuatro funerales 21:00 22:12 144.000 1,4% Ranking Canal 24 Horas ( 1,5% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La noche en 24h 23:13 24:31 202.000 2,5% La noche en 24h:portada Cristina ... 22:01 23:13 163.000 1,4% El papa leon xiv,en españa:vigilia en el estadio ... 19:37 22:01 101.000 1,1% Telediario 1 14:57 15:34 98.000 1,0% Informativo 24h 24:35 25:00 86.000 1,7% Ranking Mega (España) ( 1,5% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share El Chiringuito de Jugones 24:00 26:27 178.000 4,3% Forjado a fuego El kampilan 21:55 22:50 121.000 1,0% El chiringuito de jugones:la cuenta atras 23:45 24:00 116.000 1,4% Forjado a fuego El kpinga 22:50 23:44 114.000 1,1% Mountain men Polvora y plomo 14:18 15:05 114.000 1,3% Ranking BEMADtv ( 1,4% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine La venganza del conde de montecristo 22:45 25:30 181.000 2,5% Cine En busca del palacio dorado 20:52 22:45 132.000 1,2% Cine Oso vicioso 15:30 17:17 103.000 1,2% Cine La hija del lobo 17:17 18:49 99.000 1,4% Cine La leyenda del gigante de la ... 18:49 20:52 96.000 1,3% Ranking DKiss ( 1,3% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Crimenes en la red 18:51 19:40 114.000 1,7% Los casos de paula zahn 16:15 17:03 110.000 1,3% ¿pero con quien me he casado? 19:40 20:07 107.000 1,5% Crimenes en la red 17:57 18:51 105.000 1,5% Los casos de paula zahn 17:04 17:57 104.000 1,4% Ranking Veo7 ( 1,2% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Blue bloods,familia de policias Algo azul 22:56 23:43 230.000 2,3% Blue bloods,familia de policias Identidad 22:01 22:56 197.000 1,7% Blue bloods,familia de policias Volver a ... 23:43 24:31 139.000 1,9% Blue bloods,familia de policias El chico del ... 21:12 22:01 121.000 1,2% Blue bloods,familia de policias Todo lo que ... 20:21 21:12 106.000 1,2% Ranking Divinity ( 1,0% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Infiltrada 22:58 23:57 118.000 1,2% Chicago Fire Zona muerta 18:31 19:15 108.000 1,6% Chicago Fire Volver a lo grande 21:03 22:00 107.000 1,0% Chicago Fire ¿a quien debo temer? 19:15 20:08 94.000 1,3% Chicago Fire Doscientos 17:39 18:31 93.000 1,3% Ranking Squirrel ( 1,0% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Juego sucio en las vegas 20:39 22:06 112.000 1,1% Cine 7 pistolas para los macgregor 18:59 20:39 107.000 1,5% Cine Trafico humano 22:06 23:42 102.000 0,9% Cine Django 2:el retorno de un heroe 17:28 18:59 96.000 1,4% Cine Trafico humano(2 parte) 23:42 25:07 84.000 1,3% Ranking Ten ( 0,9% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 14:31 15:45 82.000 0,9% Killer colleagues 23:01 24:00 77.000 0,8% Caso cerrado 13:24 14:30 66.000 1,1% Killer colleagues 22:03 23:01 53.000 0,5% Killer colleagues 24:00 25:00 52.000 0,9% Ranking Teledeporte ( 0,8% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Fútbol:copa mundial(d) Alemania-españa 23:12 24:47 107.000 1,4% Fútbol sala:liga nacional Inter ... 21:01 23:01 88.000 0,8% Previo futbol:copa mundial ... 23:05 23:12 81.000 0,7% Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes ... 15:52 17:19 80.000 0,9% Reportaje deportivo España futuro:la seleccion ... 21:46 21:52 65.000 0,6% Ranking Boing ( 0,7% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share El maravillosamente extraño mundo de gumball ... 21:30 21:41 167.000 1,6% Doraemon,el gato cosmico 21:02 21:10 136.000 1,4% El maravillosamente extraño mundo de gumball ... 21:19 21:30 133.000 1,3% Doraemon,el gato cosmico 08:13 08:24 118.000 7,2% Doraemon,el gato cosmico 20:45 21:02 116.000 1,3% Ranking Clan TVE ( 0,5% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Bluey 17:39 17:46 76.000 1,0% Los green en la gran ciudad 18:38 18:49 72.000 1,1% Bluey 17:53 18:00 68.000 1,0% Bluey 17:32 17:39 68.000 0,9% Bluey 16:37 16:44 67.000 0,8% Ranking Real Madrid TV ( 0,5% ) - Martes, 9 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine American justice 21:36 23:04 136.000 1,2% Cine Elite 23:05 24:48 107.000 1,4% Cine La espada de la venganza(1961) 15:35 17:02 32.000 0,4% Historia que tu hiciste La decimocuarta:final ... 17:15 19:21 27.000 0,4% Ciudad real madrid 17:12 19:21 27.000 0,4%

En el apartado de, la jornada concluye con un empate en lo más alto entre, ambas con unde cuota de pantalla. La tercera posición es para, que registra un, mientras quese hace con la cuarta plaza al firmar un. Por último, la quinta posición queda repartida entre, que empatan con unde cuota de pantalla.