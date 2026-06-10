Las novelas de Nova ocupan lo más visto de las TDT con 'Perdona nuestros pecados' al frente

Las telenovelas de Nova copan por completo el ranking de las emisiones más vistas de las temáticas TDT durante la jornada del martes. El liderazgo corresponde a 'Perdona nuestros pecados', que reúne a 279.000 espectadores y firma un 2,7% de cuota de pantalla.
La segunda posición es para 'Marina', que destaca especialmente en share con un notable 3,9% y congrega a 266.000 seguidores. Muy cerca se sitúa 'Emanet', tercera clasificada del día con 263.000 espectadores y un 2,8% de cuota.
El dominio de Nova continúa con 'Abismo de pasión', que ocupa la cuarta plaza gracias a sus 261.000 fieles y un 3,2% de share. Cierra el top 5 otra novela de la cadena temática, 'Cuidado con el ángel', que alcanza los 246.000 espectadores y repite el 3,2% de cuota de pantalla.
En el apartado de cadenas
, la jornada concluye con un empate en lo más alto entre Nova y FDF
, ambas con un 2,1%
de cuota de pantalla. La tercera posición es para Energy
, que registra un 1,9%
, mientras que DMAX
se hace con la cuarta plaza al firmar un 1,8%
. Por último, la quinta posición queda repartida entre Neox, TRECE y Atreseries
, que empatan con un 1,6%
de cuota de pantalla.
Ranking cadenas TDT Martes, 9 de Junio de 2026
2,1%
2,1%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,5%
0,5%
Ranking programas TDT Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Perdona nuestros pecados
21:11
21:45
279.000
2,7%
Marina
18:30
20:00
266.000
3,9%
Emanet
15:01
16:31
263.000
2,8%
Abismo de pasion
20:00
21:11
261.000
3,2%
Cuidado con el angel
16:31
18:30
246.000
3,2%
Los Simpson
15:33
16:00
231.000
2,4%
Blue bloods,familia de policias Algo azul
22:56
23:43
230.000
2,3%
Cuento de una noche
21:45
23:09
229.000
2,0%
The Big Bang Theory
17:21
17:47
208.000
2,8%
La noche en 24h
23:13
24:31
202.000
2,5%
Ranking FDF (2,1%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un escolta gorron,un espetero ...
20:47
22:55
201.000
1,9%
La que se avecina Un conserje cojo,un licor de ...
15:35
16:59
201.000
2,2%
Cine La roca
22:55
25:37
180.000
2,6%
La que se avecina Un ruina politica,una adultera ...
16:59
18:55
143.000
2,0%
La que se avecina Una mula,un hombre llamado ...
13:26
15:35
139.000
1,8%
Ranking Nova (2,1%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Perdona nuestros pecados
21:11
21:45
279.000
2,7%
Marina
18:30
20:00
266.000
3,9%
Emanet
15:01
16:31
263.000
2,8%
Abismo de pasion
20:00
21:11
261.000
3,2%
Cuidado con el angel
16:31
18:30
246.000
3,2%
Ranking Energy (1,9%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI Creando un monstruo
21:11
22:08
199.000
1,9%
FBI Inesperado
23:07
24:02
194.000
2,1%
FBI Sacrificio
22:08
23:07
190.000
1,6%
FBI Tras el velo
24:02
24:58
180.000
3,0%
CSI: Miami Daños colaterales
17:43
18:38
168.000
2,4%
Ranking DMAX (1,8%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro
16:34
18:02
201.000
2,6%
Expedicion al pasado
15:42
16:34
176.000
1,9%
Tesoros perdidos de egipto Ramses:la mayor ...
22:31
23:22
169.000
1,5%
Tesoros perdidos de egipto Cazadores de ...
23:28
24:22
156.000
2,0%
La fiebre del oro:australia
18:02
18:53
149.000
2,2%
Ranking Neox (1,6%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:33
16:00
231.000
2,4%
The Big Bang Theory
17:21
17:47
208.000
2,8%
The Big Bang Theory
19:37
20:02
198.000
2,8%
The Big Bang Theory
16:54
17:21
197.000
2,5%
Los Simpson
15:07
15:33
196.000
2,0%
Ranking TRECE (1,6%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vigilia de oracion desde el estadio olimpico:lluis ...
20:10
22:00
199.000
2,1%
Cine western Lanza rota
17:26
19:23
196.000
2,8%
Sesion doble Satan never sleeps
14:50
17:23
153.000
1,7%
El cascabel
22:01
24:32
142.000
1,5%
El papa en españa:la mision de leon xiv en barcelona ...
19:23
20:10
110.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,6%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds El estornino
22:12
23:15
194.000
1,7%
Bright minds Irezumi
23:15
24:33
166.000
2,1%
Los misterios de murdoch El molesto planeta ...
15:22
16:29
151.000
1,6%
Los misterios de murdoch El tranquilo ...
16:29
17:21
145.000
1,7%
Bright minds Una boda y cuatro funerales
21:00
22:12
144.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:13
24:31
202.000
2,5%
La noche en 24h:portada Cristina ...
22:01
23:13
163.000
1,4%
El papa leon xiv,en españa:vigilia en el estadio ...
19:37
22:01
101.000
1,1%
Telediario 1
14:57
15:34
98.000
1,0%
Informativo 24h
24:35
25:00
86.000
1,7%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:27
178.000
4,3%
Forjado a fuego El kampilan
21:55
22:50
121.000
1,0%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
116.000
1,4%
Forjado a fuego El kpinga
22:50
23:44
114.000
1,1%
Mountain men Polvora y plomo
14:18
15:05
114.000
1,3%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La venganza del conde de montecristo
22:45
25:30
181.000
2,5%
Cine En busca del palacio dorado
20:52
22:45
132.000
1,2%
Cine Oso vicioso
15:30
17:17
103.000
1,2%
Cine La hija del lobo
17:17
18:49
99.000
1,4%
Cine La leyenda del gigante de la ...
18:49
20:52
96.000
1,3%
Ranking DKiss (1,3%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimenes en la red
18:51
19:40
114.000
1,7%
Los casos de paula zahn
16:15
17:03
110.000
1,3%
¿pero con quien me he casado?
19:40
20:07
107.000
1,5%
Crimenes en la red
17:57
18:51
105.000
1,5%
Los casos de paula zahn
17:04
17:57
104.000
1,4%
Ranking Veo7 (1,2%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Algo azul
22:56
23:43
230.000
2,3%
Blue bloods,familia de policias Identidad
22:01
22:56
197.000
1,7%
Blue bloods,familia de policias Volver a ...
23:43
24:31
139.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias El chico del ...
21:12
22:01
121.000
1,2%
Blue bloods,familia de policias Todo lo que ...
20:21
21:12
106.000
1,2%
Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Infiltrada
22:58
23:57
118.000
1,2%
Chicago Fire Zona muerta
18:31
19:15
108.000
1,6%
Chicago Fire Volver a lo grande
21:03
22:00
107.000
1,0%
Chicago Fire ¿a quien debo temer?
19:15
20:08
94.000
1,3%
Chicago Fire Doscientos
17:39
18:31
93.000
1,3%
Ranking Squirrel (1,0%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Juego sucio en las vegas
20:39
22:06
112.000
1,1%
Cine 7 pistolas para los macgregor
18:59
20:39
107.000
1,5%
Cine Trafico humano
22:06
23:42
102.000
0,9%
Cine Django 2:el retorno de un heroe
17:28
18:59
96.000
1,4%
Cine Trafico humano(2 parte)
23:42
25:07
84.000
1,3%
Ranking Ten (0,9%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:31
15:45
82.000
0,9%
Killer colleagues
23:01
24:00
77.000
0,8%
Caso cerrado
13:24
14:30
66.000
1,1%
Killer colleagues
22:03
23:01
53.000
0,5%
Killer colleagues
24:00
25:00
52.000
0,9%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:copa mundial(d) Alemania-españa
23:12
24:47
107.000
1,4%
Fútbol sala:liga nacional Inter ...
21:01
23:01
88.000
0,8%
Previo futbol:copa mundial ...
23:05
23:12
81.000
0,7%
Ciclismo:tour auvergne-rhone-alpes ...
15:52
17:19
80.000
0,9%
Reportaje deportivo España futuro:la seleccion ...
21:46
21:52
65.000
0,6%
Ranking Boing (0,7%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:30
21:41
167.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
21:02
21:10
136.000
1,4%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:19
21:30
133.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
08:13
08:24
118.000
7,2%
Doraemon,el gato cosmico
20:45
21:02
116.000
1,3%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
17:39
17:46
76.000
1,0%
Los green en la gran ciudad
18:38
18:49
72.000
1,1%
Bluey
17:53
18:00
68.000
1,0%
Bluey
17:32
17:39
68.000
0,9%
Bluey
16:37
16:44
67.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 9 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine American justice
21:36
23:04
136.000
1,2%
Cine Elite
23:05
24:48
107.000
1,4%
Cine La espada de la venganza(1961)
15:35
17:02
32.000
0,4%
Historia que tu hiciste La decimocuarta:final ...
17:15
19:21
27.000
0,4%
Ciudad real madrid
17:12
19:21
27.000
0,4%