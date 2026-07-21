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¿MISIÓN IMPOSIBLE?

Telecinco necesita promediar un 10,4% de media en lo que queda de mes para evitar otro mínimo histórico

Telecinco se encamina hacia un nuevo mínimo histórico de audiencias. Si quiere evitarlo, necesita promediar audiencias que difícilmente va a conseguir tras los pinchazos de sus nuevas apuestas de tarde.

Telecinco necesita promediar un 10,4% de media en lo que queda de mes para evitar otro mínimo histórico
©Mediaset
Por Diego LópezPublicado: Martes 21 Julio 2026 20:44 (hace 31 minutos)

El Mundial de Fútbol ha terminado con la mejor noticia para TVE y las peores para las audiencias de sus cadenas rivales: la victoria de España ha supuesto el mejor rendimiento posible que el fútbol le podría haber dado a la cadena pública.

Terminado el evento y las posteriores celebraciones, a 20 de julio, La 1 de TVE promedia en el mes un 20,6% de cuota de pantalla. Datos de otra época, ya que supondría su máximo de audiencia en más de 21 años. Habría que remontarse a diciembre de 2004 para encontrar otro mes igual.

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Como es lógico, La 1 no va a terminar cerrando el mes con estos datos. Ya sin el Mundial, los datos irán estabilizándose, pero está claro que la cadena pública acabará cerrando uno de sus mejores meses en mucho tiempo.

En la competencia, todas las miradas están puestas en Telecinco. La cadena de Mediaset acumula ahora un ínfimo 6,8% de media, muy lejos del 11,2% que promedia Antena 3, que podría decirse ha "aguantado el chaparrón" razonablemente bien.

Hasta ahora, el mínimo histórico de Telecinco corresponde a agosto del año pasado, cuando la cadena promedió un 8% de share. Un dato con un trasfondo muy distinto, ya que entonces Mediaset España centró sus esfuerzos en la nueva temporada y tiró la toalla en agosto, cuando ni siquiera ofreció programas nuevos de '¡De viernes!'.

Este año, la situación es bien distinta, ya que Telecinco ha afrontado el verano estrenando cuatro nuevos programas en las tardes (tres a diario y uno en fin de semana), y ahora lanza múltiples apuestas en prime time como 'El camino de la verdad' o 'Sandokan'.

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Así las cosas, si Telecinco no quiere cerrar el mes con otro mínimo histórico de audiencia (igualar o superar el 8% de share), la cadena tendría que promediar un 10,4% de share en los diez días que quedan de julio. Y las matemáticas no están muy a su favor.

Ninguno de sus cuatro estrenos vespertinos ('Amor... ¡o lo que surja', 'El verano se mueve', '¡De lunes a viernes', 'El show de Paz') siquiera se acercan a estas cifras. Y si nos fijamos en días previos al mundial, del mes de mayo o junio, Telecinco lograba superar ese 10,4% de media en jornadas muy puntuales, sobre todo cuando emitía 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones', que ahora no están en antena.

El mejor escenario ahora mismo para la cadena de Fuencarral supondría repetir el 9,3% de media que logró en los 10 primeros días de junio. En ese caso, cerraría julio con un 7,6%, mínimo histórico 4 décimas peor que su anterior registro. Si, por ejemplo, sacara un 8% durante estos 10 días, la media mensual le bajaría al 7,2%.

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