Desvelada la verdadera causa de la muerte de la actriz Daveigh Chase a los 35 años

Por Diego López |

El pasado 16 de junio, la joven actriz Daveigh Chase murió en un hospital de Los Ángeles a los 35 años de edad. Chase, responsable de la voz de Lilo en "Lilo y Stitch", la niña de "The Ring" o intérprete en la serie de HBO 'Big Love' entre otros trabajos, llevaba días ingresada y su novio publicó un mensaje asegurando que padecía "meningitis que se complicó con una infección en la sangre que acabó en sepsis".

Ahora, el médico forense del condado de Los Ángeles ha publicado el informe de la autopsia desvelando las verdaderas causas de la muerte de la actriz, que distan de las que su novio aseguró entonces. Según las autoridades, Chase falleció a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, citando como causa subyacente de la muerte el "uso crónico de polisustancias".

Daveigh Chase en la película 'The Ring'

Su novio pidió donaciones por caridad

John David Schwallier, su padre, ha declarado posteriormente que, aunque sí hablaba esporádicamente con su novio, que le informó de su estado y pudo llegar al hospital al poco rato de fallecer. Asegura que su hija no tenía hogar, y vivía junto a su pareja en las inmediaciones del hospital en el que acabó muriendo. También ha desvelado que su hija tenía

Antes de conocerse las verdaderas causas de la muerte de Daveigh Chase, su novio Ray Hernández publicó una página en la que pedía donaciones para la actriz. Actualmente, la campaña solo ha recaudado 4.193 dólares.

"Daveigh Chase, mi novia, siempre ha sido una luz en mi vida. Mucha gente la conoce como una talentosa actriz infantil por 'Lilo & Stitch', 'El viaje de Chihiro' y 'Donnie Darko'. Pero, entre bambalinas, ha afrontado más dificultades de las que le correspondían. Tras una infancia complicada y una dolorosa ruptura con su familia, Daveigh sufrió acoso y luchó por encontrar seguridad y felicidad en el centro de Los Ángeles. Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que merecía. Juntos, encontramos momentos de felicidad y esperanza", aseguraba el comunicado de su pareja.

"Recientemente, todo cambió. A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones graves en la sangre. Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que puede que no le quede mucho tiempo. Todo lo que ella siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero darle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días", completaba.