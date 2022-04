Matías, el exnovio de Luis Rollán, visitaba el plató de 'Sálvame' para hablar, entre otras cosas, de los distintos momentos vividos con su antigua pareja. Allí, se trató el rumor en el que Miguel Frigenti pudo haber tenido algo más que amistad con el antiguo participante de la primera edición de 'Secret Story: La casa de los secretos'.

Miguel Frigenti, durante una emisión de 'Sálvame'

Kiko Hernández quiso ser claro con el presentador uruguayo: "¿Ha tenido Luis Rollán algo con Miguel Frigenti?", a lo que el invitado no dudó en responder: "Sí claro, se mandaron fotografías", decía delante del colaborador del programa, que se sorprendió tras oír la confirmación. No obstante, Frigenti quiso cuestionar más sobre el tema del que el andaluz parecía haber hablado mucho con su entorno: "¿A ti te ha dicho que yo con él he mantenido relaciones?", pregunta que Matías afirmó.

"Yo no voy a negar lo que es verdad, aunque yo nunca lo habría dicho, porque forma parte de mi intimidad. Hace 4 o 5 años que nos mandamos una foto tonta", aseguró mientras recalcó el enfado de su pareja, que se enteró de la noticia a través de la televisión. Por otro lado, quiso dejar claro que nunca han estado juntos: "Yo nunca he mantenido una relación con él físicamente", aunque, con el enfado, Frigenti confirmó las palabras del veterano de 'Sálvame': "Lo que contó de la boda Kiko Hernández, es verdad", refiriéndose a la propuesta de Rollán de irse al baño juntos.

Lo que sucedió en el enlace entre Belén Esteban y Miguel

Sin duda, algo a lo que se han referido en numerosas ocasiones durante la emisión es a lo que pasó durante el compromiso entre la colaboradora de 'Sálvame' y su pareja. Frigenti ha confesado que el amigo de Isabel Pantoja le pidió ir al baño durante el enlace de Esteban, proposición que el talaverano rechazó en todo momento y que compartió con su novio, al que no pareció afectarle en ese momento.