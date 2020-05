Miguel Frigenti: "Lo pasé muy mal en 'Ya es mediodía; me hicieron sentir como una mierda"

El formato diario de Telecinco y Unicorn Content 'Ya es mediodía' prescindió de la sección 'Fresh' en la que se comentan realitys y prensa social el pasado mes de marzo, cuando arrancó la crisis del coronavirus que lleva semana azotando a nuestro país. La dirección del espacio decidió focalizar los contenidos del programa en la actualidad de la crisis pero ahora, una vez iniciada la fase de desescalada, esta sección se ha vuelto a recuperar y todos los colaboradores que integraban esa mesa están volviendo. Todos... menos Miguel Frigenti. ¿Qué ha pasado con él? El periodista ha sido el encargado de dar la respuesta este martes 12 de mayo en 'Sálvame'; lo ha hecho abriendo una gran polémica y es su nefasta relación con parte del equipo del magacín que conduce Sonsoles Ónega.

Marta López y Miguel Frigenti en 'Sálvame'

Frigenti ha decidido hablar de esto cuando ha confesado en 'Sálvame', visiblemente emocionado y también enfadado, que ahora se le está exigiendo que defienda siempre a su amiga Marta López cuando ella no lo hizo en su peor momento en 'Ya es mediodía'. Ha explicado que en su día, cuando Alba Carrillo estaba concursando en 'GH VIP', él se sintió muy cohibido ya que no podía expresar libremente su opinión sobre la también colaboradora de 'Ya es mediodía'. Según él, en las reuniones de escaleta del espacio Isabel Rábago por ejemplo le instaba a no hablar de ella "por ser compañera" y le "hacía sentir mal" por posicionarse en contra de alguien que trabajaba en el formato.

Una situación que Frigenti llevó especialmente mal. "En 'Gran Hermano' tenía todas las libertades del mundo pero en 'Ya es mediodía' estaba completamente solo, me sentía cohibido (...) Alba Carrillo de mí dijo barbaridades y yo en el programa me sentía como una mierda, me sentía fatal", ha afirmado, echándole en cara a Marta López que en su día no le defendió frente a sus compañeros, "para que no la echen y pueda seguir", algo que esta ha negado tajantemente. Con estas palabras, Frigenti ha reconocido además que sí, todavía guarda rencor a su todavía amiga Marta López por esta falta de defensa.

Crítica a Miguel Ángel Nicolás

Pero la cosa no ha quedado ahí y es que Frigenti además ha explicado que tampoco guarda buena relación con Miguel Ángel Nicolás, colaborador y también coordinador del espacio. "Todos han ido volviendo al programa y él no ha tenido la decencia de llamarme, ni de cogerme el teléfono (...) le he enviado mensajes, le he felicitado por su cumpleaños y ni me ha leído", ha afirmado muy molesto Frigenti, evidenciando que parece que en el programa no se quiere volver a contar con él de ninguna forma. Cabe reseñar que este cabreo por parte de Miguel Ángel Nicolás posiblemente viene motivado por un rifirrafe que ambos mantuvieron semanas atrás por Alejandra Rubio y Lydia Lozano.