Movistar Plus inicia el rodaje de 'Veredicto', el thriller judicial ideado por Carles Porta

Por Fidel Conejero |

Movistar Plus ha iniciado el rodaje de 'Veredicto', su nueva serie original creada por Eduard Sola, Pol Cortecans y Daniel González a partir de una idea original de Carles Porta. La ficción, producida en colaboración con Ikiru Films y Luminol Media, se grabará hasta el próximo mes de agosto en distintas localizaciones de Cataluña.

El proyecto estará dirigido por Carlos Marques-Marcet y contará con un reparto encabezado por Nagore Aranburu, Ernesto Alterio, Alba Flores, Omar Ayuso, Secun de la Rosa, Alfredo Castro, Marc Soler, Júlia Mascort, Cris Blanco y Mamen Duch. Se trata de un thriller judicial que trasladará al espectador al interior de un jurado popular, mostrando una parte del proceso judicial pocas veces explorada en la ficción.

"12 hombres sin piedad", protagonizada por Henry Fonda, referencia de 'Veredicto'

Un jurado dividido por un caso lleno de dilemas

La historia arranca cuandoson seleccionados para formar parte delencargado dede un caso que ha conmocionado a toda una localidad. El acusado, un, reconoce haber, aunque sostiene que actuó en

A partir de esa premisa, la serie explorará cómo las convicciones personales, los prejuicios y la presión mediática influyen en la deliberación de los miembros del jurado. Más allá de esclarecer un crimen, 'Veredicto' pretende plantear al espectador un debate sobre los límites de la justicia, la ética y la responsabilidad colectiva.

Según ha explicado Carles Porta, la idea nació del interés por mostrar una de las partes menos conocidas de los procesos judiciales: las deliberaciones del jurado. El periodista y escritor reconoce que el clásico "12 hombres sin piedad" ha sido una referencia inevitable para el proyecto, cuyo objetivo es que el espectador se sienta como un integrante más del jurado durante toda la investigación.

'Veredicto' llega apenas un mes después del estreno de '33 días' en atresplayer, la primera serie de ficción televisiva de Carles Porta. Inspirada en la fuga real de dos presos de la cárcel de Ponent (Lleida) en 2001, la producción supuso el salto del creador de 'Crims' al thriller de ficción, un camino que ahora continúa con este nuevo proyecto para Movistar Plus+.