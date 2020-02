Muere Caroline Flack, expresentadora de 'Love Island', a los 40 años

Caroline Flack, presentadora británica de televisión de 40 años de edad, ha sido hallada sin vida en su apartamento de Londres el sábado 15 de febrero, tal y como recogieron en primer lugar medios británicos. Según confirmó el abogado de la familia a la cadena Sky New, la profesional se habría quitado la vida, convirtiéndose así en el tercer suicidio de una celebrity relacionada con el reality británico 'Love Island', tras el fallecimiento de los exconcursantes Mike Thalassitis y Sophie Graydon.

La presentadora Caroline Flack

Flack era especialmente conocida por haber trabajado al frente de 'Love Island', reality de la cadena ITV, desde 2015 a 2019. Además, Caroline también tuvo la ocasión de presentar otros de los formatos más destacados de la televisión británica, como 'The X Factor', 'I'm a Celebrity' o 'Get Me Out Of Here Now', e incluso se convirtió en la ganadora del talent show de baile 'Strictly Come Dancing' en 2014. Una amplia trayectoria por la que muchos de sus compañeros de profesión lamentaron públicamente lo ocurrido, como ocurrió en los casos de Dan Walker, Eamonn Holmes o Phillip Schofield, además de otras celebridades.

"Les pedimos a la prensa que respeten la privacidad de la familia en este momento difícil y les pedimos que no intenten contactarnos o fotografiarnos", solicitó la familia, en un comunicado en el que confirmaban el trágico fallecimiento de Caroline. Una triste noticia por la que ITV anunció que no emitiría un episodio destacado de 'Love Island' previsto para emitir a las 9 de la noche del sábado 15 de febrero en ITV2. A ello se unió la decisión de Channel 4 de cancelar la emisión de programa 'The Surjury', presentado por Flack, tras manifestar sus condolencias hacia la familia de la fallecida.

Una época complicada

Caroline Flack no estaba pasando precisamente por un buen momento: el 14 de diciembre de 2019, la presentadora fue detenida a causa de un supuesto altercado con su pareja, Lewis Burton, quien la acusó de haberlo agredido con una lámpara, lo que la empujó a dejar su papel como presentadora al frente de 'Love Island'. Aunque Flack se declaró inocente y Burton se acabó retractando de dichas acusaciones, tras una vista rápida celebrada ese mismo mes, se dictó una orden de alejamiento por la que Caroline tenía incluso prohibido ponerse en contacto con su novio. A pesar de todo, el propio Burton compartió un story en Instagram a principios de mes, en el que aseguraba que "Caroline es mi novia. Cualquier otra cosa que leáis, es falsa", a causa del acoso los medios. De hecho, Lewis compartió una imagen junto a Flack en un story, con motivo de San Valentín, mientras que Flack publicó varias instantáneas junto a su perro ese mismo día, acompañadas de un corazón como una descripción.