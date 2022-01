El actor Gaspard Ulliel ha fallecido a los 37 años tras quedar en un estado de salud muy delicado a causa de un accidente de esquí. El artista francés se encontraba en la zona de Saboya, desde donde fue transportado de urgencia en helicóptero hasta un hospital de Grenoble, como apunta Deadline según la información emitida por AFP.

Gaspard Ulliel

La hospitalización se llevó a cabo el martes 18 de enero, pero la gravedad del traumatismo sufrido en la cabeza del actor ha impedido su supervivencia. El de Ulliel no ha sido el único accidente acontecido en las nevadas laderas de Saboya, donde hace apenas unos días una niña perdió la vida tras ser atropellada por un hombre que esquiaba a "alta velocidad", como se apuntaba recientemente desde Sky.

Debut póstumo en Marvel

Uno de los últimos trabajos de Ulliel ante las cámaras no es otro que 'Caballero Luna', la nueva serie de Marvel Studios para Disney+. En este ambicioso proyecto, el actor galo interpreta a Midnight Man y comparte pantalla con Oscar Isaac y Ethan Hawke. Su estreno se producirá el 30 de marzo, aunque puede que esa no sea la última cita en la que podamos celebrar el talento de Ulliel, que también tiene pendiente el lanzamiento de la película "Plus que jamais", dirigida por Emily Atef ('Killing Eve').

En los últimos años, Ulliel ha destacado en la pequeña pantalla con su rol protagónico en el drama romántico de Netflix 'Érase una segunda vez' y también estuvo implicado en la versión original de 'Calls', el innovador thriller sonoro que recibió una adaptación estadounidense en Apple TV+ en 2021. En cuanto a su travesía por las salas de cine, Ulliel se consagró con sus trabajos en "Solo el fin del mundo" y "Largo domingo de noviazgo", por los que se alzó con sendos premios César.