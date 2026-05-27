Por Diego López |

El actor francés Pierre Deny, que el público internacional conoce a raíz de su participación en la serie de Netflix 'Emily en París', ha muerto a los 69 años de edad tras padecer ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica. Deny falleció el pasado día 25 de mayo, aunque su familia ha hecho pública hoy la noticia en un comunicado.

Deny tuvo un papel bastante activo en las temporadas 3 y 4 de la serie, en las que interpretaba a Louis de Léon, el dueño y CEO del imperio JVMA, cliente habitual de la agencia de Emily. Su hijo Nicolas acaba comprometido con Mindy Chen, papel interpretado por Ashley Park en la serie.

"Es con gran emoción que anuncios el fallecimiento de Pierre Deny, que ocurrió este lunes tras un repentino y severo caso de ELA, también conocido como enfermedad de Charcot", han publicado las hijas de Deny en una nota.

Pierre Deny y Philippine Leroy-Beaulieu en 'Emily en París'

Justo hace unos días que Netflix anunció que la sexta temporada de la serie protagonizada por Lily Collins sería la última, además de anunciar que parte de los episodios se desarrollarían en Grecia.

Un rostro reconocido de la industria francesa

Pierre Deny es uno de esos actores cuya cara te suena de mil cosas aunque no sepas ponerle nombre. Nacido el 12 de julio de 1956, se formó en la INSAS de Bruselas con maestros del peso de André Delvaux y Chantal Akerman, y debutó en 1980 en el TNP de Villeurbanne dirigido por Roger Planchon en 'Dom Juan'.

Lo suyo, sin embargo, fue sobre todo la tele. Pasó por más de un centenar de películas y telefilmes, en series populares como 'Une femme d'honneur', 'Julie Lescaut', 'Joséphine, ange gardien', 'Camping Paradis' o 'Plus belle la vie', y en cine rodó nada menos que con Andrzej Wajda, Margarethe von Trotta o Sylvie Testud.

Pero su consagración popular llegó con bata blanca: se metió en la piel del doctor Renaud Dumaze en 'Demain nous appartient', uno de los culebrones diarios más vistos de TF1, acumulando más de 500 episodios entre 2017 y 2023. El típico personaje al que el público termina llamando "doctor" por la calle.

Como ya hemos comentado, para los espectadores españoles, el guiño internacional llegó vía Netflix: interpretó a Louis de Léon, el CEO de la firma de lujo JVMA y padre de Nicolas (Paul Forman) en las temporadas 3 y 4 de 'Emily in Paris'. Un papel breve pero con mala leche.