Por Diego López |

La operadora MasOrange ha anunciado hoy los primeros planes de prepago que incluyen televisión, algo hasta ahora inédito en España. Será a través de su marca Orange, que inaugura tres tarifas de 15, 20 y 25 euros. Cada una de estas tarifas incluye una cantidad de gigas al mes (cada 28 días), y el mismo pack de televisión: Orange TV Libre.

Orange TV Libre incluye tres pilares:

Más de noventa canales de tv premium , entre ellos AXN, Star Channel, AMC o Warner TV

, entre ellos AXN, Star Channel, AMC o Warner TV Acceso a la plataforma SkyShowtime y todos sus contenidos

y todos sus contenidos Fútbol: en cada jornada 1 partido de LALIGA EA SPORTS, 1 partido de la UEFA Champions League, 1 partido de la Serie A y la Bundesliga, 1 partido de la Copa del Rey MAPFRE, 3 partidos de LALIGA HYPERMOTION y 10 partidos de la Primera Federación Versus e-Learning

Todos los contenidos de prepago pueden verse en todos los dispositivos, entre ellos televisión a través de la app de Orange TV.

Las nuevas tarifas de prepago con tv de Orange

Los packs de prepago valoran el servicio de televisión en 5€ al mes, que es la diferencia de precio entre los packs sin y con televisión. Además, todos incluyen llamadas ilimitadas nacionales y una cantidad de gigas de roaming en la Unión Europea que varía en función de la tarifa.

Guerra de precios en la TV

Desde la llegada de Netflix a nuestro país han ido aterrizando múltiples plataformas de streaming. Durante todo este tiempo la mayoría han ido encareciendo, progresivamente, sus tarifas mensuales. La propia Netflix ha pasado en valorar su plan premium de 11,99 a 21,99 euros al mes en apenas unos años.

Paralelamente, han ido surgiendo planes con anuncios que han rebajado algo la factura a cambio de ver publicidad, aunque muchos de ellos también se han ido encareciendo.

Fue Movistar Plus la que inició hace unas semanas una guerra de precios en los contenidos televisivos, ofreciendo su pack estándar de cine y series, sin contenidos deportivos, por 4,99 euros al mes. Ahora, Orange se suma con estas nuevas ofertas de prepago, que permiten acceder a todo SkyShowtime y a una lista de canales más grande que la de Movistar Plus.