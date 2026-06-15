Pablo Motos acompaña a Ilia Topuria en la velada de Donald Trump en la Casa Blanca

Por Fidel Conejero |

Pablo Motos ha querido estar al lado de Ilia Topuria en una de las citas más importantes de su carrera deportiva. El presentador de 'El hormiguero' se desplazó este fin de semana hasta Washington para acompañar al luchador hispanogeorgiano antes de su esperado combate en la velada organizada por Donald Trump con motivo de su 80 cumpleaños.

La relación entre ambos se ha estrechado en los últimos años gracias a las distintas visitas de Topuria al programa de Antena 3. El campeón de UFC se ha convertido en uno de los invitados más habituales del espacio presentado por Pablo Motos, donde ha compartido algunos de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva. Sin embargo, la amistad entre ambos va mucho más allá de los platós de televisión.

Cena en uno de los restaurantes más exclusivos de Washington

La, Motos y Topuria compartieron varias horas juntos en la capital estadounidense, en la que ambos disfrutaron de una, uno de los restaurantes másde Washington y situado a escasos minutos de la. El local suele recibir a, convirtiéndose en el escenario elegido para uno de los últimos encuentros del luchador con su círculo más cercano antes de subir al octógono.

El propio Pablo Motos mostró en redes sociales su apoyo a Topuria en las horas previas al combate. El presentador publicó una fotografía junto al deportista durante la cena del día anterior acompañada de un mensaje en el que dejaba clara su confianza en él: "Contando ya los minutos para la pelea... Confianza al cien por cien en el resultado".

La velada no era una más. El evento se celebró en los jardines de la Casa Blanca dentro de los actos organizados para conmemorar el 80 cumpleaños de Donald Trump, una cita que reunió a numerosas personalidades del deporte, la política y el espectáculo. Finalmente, no pudo ser y Topuria perdió frente al estadounidense Justin Gaethje después de haberse mantenido invicto durante 17 campeonatos.