Prime Video anuncia 'Operación Triunfo 2027' y Chenoa renueva como presentadora

Por Fidel Conejero |

Los seguidores de 'Operación Triunfo' ya tienen una nueva cita marcada en el calendario. Prime Video ha anunciado durante el evento Prime Video Presents la puesta en marcha de 'Operación Triunfo 2027', la próxima edición del emblemático talent musical que regresará a la plataforma el próximo mes de octubre.

Junto al anuncio de la nueva temporada, Prime Video también ha confirmado la continuidad de Chenoa al frente del formato. La cantante y presentadora repetirá así como maestra de ceremonias después de haber conducido las dos últimas etapas del concurso en streaming, consolidándose como una de las caras más reconocibles de esta nueva era del programa.

La plataforma también ha avanzado algunos de los primeros detalles de la edición. Los castings comenzarán en junio de 2027 y, además, los futuros concursantes pasarán las fiestas navideñas dentro de la Academia, recuperando una de las imágenes más características de las primeras etapas del formato cuando la convivencia coincidía con estas fechas señaladas, al igual que ya sucedió en la edición de 2023.

Los 16 concursantes de 'Operación Triunfo 2025'

La tercera edición de 'OT' en Prime Video

Con esta renovación, 'Operación Triunfo' afrontará su tercera edición consecutiva en Prime Video tras el regreso de la marca en 2023. La apuesta de la plataforma permitió recuperar uno de los formatos musicales más populares de la televisión española después de su última etapa en RTVE.

Desde entonces, el programa ha mantenido elementos clásicos como las galas semanales, la Academia y el seguimiento diario de los concursantes, adaptándolos al consumo digital y a la distribución en streaming. La continuidad de Chenoa también refuerza la apuesta por una figura muy vinculada a la historia del concurso, ya que la artista fue una de las participantes de la primera edición emitida en TVE en 2001.

Por el momento, Prime Video no ha revelado quiénes formarán parte del claustro de profesores ni tampoco la identidad de los miembros del jurado que acompañarán a los concursantes en esta nueva etapa. Tampoco se ha anunciado si habrá o no posibles cambios en el formato.

'Operación Triunfo 2027' ya ha iniciado su cuenta atrás. Con los castings programados para junio y el estreno previsto para octubre, el talent musical volverá a buscar a una nueva generación de artistas dispuestos a hacerse un hueco en la industria musical.