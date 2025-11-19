Ruth Lorenzo y Juanjo Bona presentarán 'ARIA, locos por la ópera', el talent show lírico de TVE

Por Almudena M. Lizana | |

Meses después de que TVE y Gestmusic abrieran el casting para un nuevo talent show musical enfocado a la ópera, el ente público ha dado más detalles sobre 'ARIA, locos por la ópera', el formato que se graba en Barcelona y que ya tiene nombre propio tras anunciarse tan solo como 'Ópera' entonces.

Así, uno de los grandes detalles que se ha conocido es que 'ARIA, locos por la ópera' estará presentado por los artistas Ruth Lorenzo y Juanjo Bona, uniendo a dos poderosas voces del panorama español en este concurso musical donde 10 cantantes lucharán por ser el mejor artista lírico del momento.

El talent show cuenta con un jurado experto formado por Isabel Rey, Tenor Zapata y Virginia Martínez. Isabel Rey es una soprano española con una extensa carrera internacional, destacando sus actuaciones en teatros como la Ópera de Zúrich. José Manuel Zapata es un tenor español que lleva más de 20 años encima de un escenario, llegando a cantar en teatros como el Metropolitan Opera House de Nueva York.

Adaptación de NPO1

Directora Titular y Artística de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM).

'ARIA, locos por la música' es la adaptación española de 'ARIA', un formato que se emitió por primera vez en 2021 por la cadena pública holandesa NPO1. Con tres ediciones ya emitidas en la televisión holandesa, RTVE muestra de nuevo su apuesta por la música en directo con este nuevo programa con el que, además, se hará un hueco a la ópera en televisión.