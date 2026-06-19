Por Fidel Conejero |

La cancelación de 'The Boroughs' apenas unas semanas después de su estreno el pasado 21 de mayo ha sorprendido a muchos seguidores. La serie producida por los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de 'Stranger Things', había logrado buenas cifras de audiencia, críticas positivas y presencia continuada en los rankings de Netflix. Sin embargo, la plataforma decidió no renovarla y ahora comienzan a conocerse los posibles motivos detrás de esta decisión.

Según informa The Hollywood Reporter, uno de los principales factores habría sido el elevado coste de producción de la ficción. Fuentes consultadas por el medio aseguran que cada episodio habría tenido un presupuesto cercano a los 10 millones de dólares, aunque otras voces sitúan la cifra incluso por encima de esa cantidad. Netflix acostumbra a evaluar el rendimiento de sus producciones en relación con su coste, por lo que unas audiencias consideradas correctas podrían no haber sido suficientes para justificar una segunda temporada.

La decisión resulta especialmente llamativa porque 'The Boroughs' había conseguido mantenerse durante varias semanas en el Top 10 de series en inglés de la plataforma. Tras debutar con 5,6 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, la ficción llegó a alcanzar el número uno mundial de Netflix durante su segunda semana de emisión.

Escena de un capítulo de 'The Boroughs'

El fichaje de los hermanos Duffer por Paramount y los cambios en Netflix

Más allá de los datos de audiencia, el citado medio señala también otros elementos que podrían haber pesado en la decisión. Uno de ellos tiene que ver con los cambios que se han producido en los despachos de Netflix desde que la serie recibió luz verde.

Cabe recordar que los ejecutivos que aprobaron originalmente el proyecto fueron Peter Friedlander y Blair Fetter, ambos actualmente en Amazon MGM Studios. La dirección actual de Netflix no es, por tanto, la misma que apostó por la producción en sus inicios.

A ello se suma la reciente firma de los hermanos Duffer con Paramount. Los creadores de 'Stranger Things' alcanzaron un acuerdo de cuatro años con la compañía, donde desarrollarán proyectos para televisión, streaming y cine. Algunas fuentes citadas por el medio estadounidense sostienen que la salida de los productores no habría sido bien recibida por determinados responsables de Netflix y que la relación entre ambas partes se habría enfriado desde entonces. No obstante, fuentes cercanas a Netflix rechazan esta versión y aseguran que la cancelación responde exclusivamente a criterios empresariales relacionados con el rendimiento y el coste de la serie.

La decisión definitiva se produjo además en una fecha clave. El pasado 15 de junio expiraba el plazo para renovar las opciones contractuales del reparto. Netflix optó por no ejercer esa renovación, una medida que en la práctica supuso el final del proyecto. Dado que la plataforma posee la totalidad de los derechos de la serie, diversas fuentes consideran muy improbable que 'The Boroughs' pueda encontrar una nueva vida en otro estudio o servicio de streaming.

Pese a ello, fuentes próximas a los hermanos Duffer aseguran al citado medio que los creadores mantienen una buena relación con Netflix y continúan desarrollando otros proyectos para la plataforma, por lo que el final de 'The Boroughs' no implica una ruptura total entre ambas partes.