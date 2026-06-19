Por Redacción |

Nueva jornada marcada por el fútbol en La 1, aunque esta vez el encuentro entre Suiza y Bosnia-Herzegovina se queda a las puertas de convertirse en la emisión más vista del día. Dicho puesto corresponde a 'Antena 3 noticias 1', que lidera con 2.099.000 espectadores y un 22,5% de cuota de pantalla. El partido reúne a 2.098.000 espectadores y firma un 19,1% de share, apenas un millar de seguidores menos que el informativo de sobremesa de Antena 3. Tras el encuentro, destaca el rendimiento de 'El perro andaluz by Manu Sánchez', que aprovecha el arrastre del fútbol para marcar un notable 15,6% y 1,3 millones de espectadores.

En el prime time, el estreno de 'Ella, maldita alma' en Telecinco no logra destacar. La nueva serie protagonizada por Maxi Iglesias y Martiño Rivas registra un 9,2% de cuota de pantalla y 669.000 espectadores durante sus cien minutos de emisión. Un resultado muy similar al obtenido por la película "La familia perfecta" en Antena 3, que anota un 9,3% y 574.000 seguidores.

Ambas ofertas quedan superadas por 'Horizonte', que se convierte en la segunda opción del prime time al crecer nueve décimas respecto a la semana pasada. El programa de Iker Jiménez alcanza un 11,2% de share y 843.000 fieles, consolidando su fortaleza frente a la competencia.

Por su parte, 'Servicio Secreto by Chicote' registra un 3,5% de cuota de pantalla y mejora en tres décimas el resultado obtenido hace siete días. En La 2, 'Órbita Laika' firma un 3% y suma una décima respecto a la semana anterior.

En el access prime time, y pese a la competencia directa del fútbol, 'El hormiguero' mantiene la segunda posición con un 11,6% y mejora en 1,7 puntos el dato conseguido hace una semana, coincidiendo entonces con el partido inaugural del Mundial 2026. En Cuatro, el avance de 'Horizonte' vuelve a situarse como tercera opción con un 8,7% y un millón de espectadores. Por detrás, 'First Dates' alcanza un 6,7% en Telecinco y se sitúa ligeramente por delante de 'El intermedio', que firma un 6%. El programa de laSexta empata con 'Cifras y letras', que también registra un 6% de cuota de pantalla en La 2.

Mercedes Milá y Manu Sánchez en 'El perro andaluz'

Prime time

La 1

Fútbol: Copa Mundial Suiza-Bosnia y Herzegovina: Previa 2.098.000 19,1% El perro andaluz by Manu Sánchez Vanesa Martín-Mercedes Mila 1.335.000 15,6%

La 2

Trivial Pursuit506.000 4,9% Cifras y letras689.000 6,0% Órbita Laika325.000 3,0% En portada Elisa: Investigación de un crimen 180.000 2,2%

Antena 3

El hormiguero Niña Pastori 1.340.000 11,6% El peliculón La familia perfecta (2021) 574.000 9,3%

Cuatro

First Dates335.000 3,3% Horizonte: Avance1.000.000 8,7% Horizonte843.000 11,2%

Telecinco

First Dates765.000 6,7% Ella, maldita alma669.000 9,2%

laSexta

El intermedio688.000 6,0% Servicio secreto x Chicote280.000 3,5%

Escena de la película 'La gran familia española'

Late night

"La gran familia española" mejora notablemente a las reposiciones de 'Allí abajo' en Antena 3

También funciona la reposición de 'El perro andaluz' más allá de las doce de la noche

La 1

El perro andaluz by Manu Sánchez Manuel Carrasco-Miguel Ángel Revilla 323.000 8,8% Estudio estadio: Mundial92.000 5,1%

La 2

El cine de la 2: Película Alma viva 58.000 1,2% Conciertos Radio 3 Julia de Arco 11.000 0,4% Las recetas de Julie A la mesa de Catherine de Medicis 16.000 0,9%

Antena 3

Cine La gran familia española 183.000 8,5%

Cuatro

Callejeros Formas de amar 215.000 7,4% En el punto de mira Estafadores del amor 2 130.000 7,4%

Telecinco

El rey del mando La magia de la tele 202.000 6,2% Gran Madrid Show71.000 3,7%

laSexta

Servicio secreto x Chicote131.000 3,9% Pesadilla en la cocina64.000 3,6%

Pía, Teresa y Petra en una escena de 'La promesa'

Sobremesa y tarde

El último Rosco de 'Pasapalabra' anota un 18,4% y casi 1,5 millones de espectadores

'La promesa' se mantiene como la mejor oferta de la tarde de La 1

'El diario de Jorge' cae por debajo del 8% en Telecinco

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.171.000 12,5% Directo al grano933.000 11,2% Valle Salvaje834.000 11,3% La promesa919.000 12,6% Malas lenguas774.000 10,5% Fifa World Cup 20261.951.000 18,3%

La 2

Saber y ganar615.000 6,7% Grandes documentales325.000 4,0% Campos de batalla naturales Guerras acuáticas 320.000 3,9% Diarios de Yellowstone Invierno 336.000 4,4% Malas lenguas602.000 8,2% Sukha183.000 2,5% Jeopardy212.000 2,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.218.000 14,0% Y ahora Sonsoles640.000 8,6% Pasapalabra1.473.000 18,4%

Cuatro

Todo es mentira596.000 7,3% Lo sabe no lo sabe393.000 5,4%

Telecinco

El tiempo justo613.000 7,5% El diario de Jorge578.000 7,9% ¡Allá tú!694.000 8,9%

laSexta

Zapeando520.000 6,1% Más vale tarde413.000 5,6% La Sexta Clave414.000 4,4%

Mañana

'La hora de La 1' pierde tres puntos en una semana y un punto en un día

'Espejo público' cae 1,1 puntos en una semana en Antena 3

'El programa de Ana Rosa' cede dos décimas en siete días en Telecinco

La 1

La hora de La 1306.000 16,7% Mañaneros 360485.000 15,3% Mañaneros 360917.000 11,1%

La 2

Ruralitas27.000 2,2% Un año en la selva38.000 2,3% Islas La conquista 35.000 2,0% Aquí hay trabajo51.000 2,5% La aventura del saber48.000 2,2% Zoom tendencias64.000 2,8% Las recetas de Julie A la mesa de Auguste Renoir 60.000 2,5% El western de la 2 Barro en los ojos 94.000 2,7% El cazador105.000 1,6% El cazador261.000 2,9%

Antena 3

Espejo público307.000 12,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Solomillo de cerdo a la sidra con setas y pasas 898.000 17,7% La ruleta de la suerte1.522.000 20,1%

Cuatro

Love Shopping TV2.000 0,3% ¡Toma salami! El club de los leones 11.000 0,9% Alerta Cobra Exterminados 18.000 1,1% Alerta Cobra Mil muertes 25.000 1,4% Alerta Cobra Duelo en el bosque 39.000 1,9% En boca de todos280.000 8,8%

Telecinco

La mirada crítica144.000 8,8% El programa de AR276.000 12,4% Vamos a ver328.000 9,4% El precio justo642.000 9,3%

laSexta

Aruser@s el humorning148.000 11,2% Aruser@s253.000 12,3% Al rojo vivo278.000 7,2%

Informativos

En la sobremesa del jueves, Antena 3 vuelve a dominar con claridad, pero el dato más llamativo de la jornada es el espectacular rebote de 'Antena 3 noticias 1', que sube 6,4 puntos respecto al mismo jueves de la semana pasada, del 13,5% al 19,9%, consolidándose como la segunda edición más vista de la tarde. En el lado contrario, 'Telediario 1' cede 0,7 puntos y se queda en el 12,8%, aunque mantiene el liderazgo entre las cadenas públicas. 'laSexta noticias 14h' es la otra cara positiva del día: sube 0,9 puntos hasta el 8,4%, su mejor registro reciente en esta franja.

En la noche, el movimiento más destacado es el de 'Informativos Telecinco 21:00', que mejora 0,9 puntos respecto al jueves anterior y alcanza el 7,0%. 'laSexta noticias 20h', en cambio, retrocede 0,5 puntos hasta el 6,4%, perdiendo parte del terreno ganado la semana pasada. 'Antena 3 noticias 2' cierra la noche con el liderazgo absoluto en su franja, muy por encima del resto.

La 1

Informativo territorial 1849.000 12,9% Telediario 11.183.000 12,8% Avance informativo794.000 10,1%

Antena 3

Noticias de la mañana216.000 13,4% Antena 3 noticias 12.099.000 22,5% Antena 3 noticias 21.992.000 19,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1654.000 8,9% El desmarque Cuatro 1465.000 5,1% Noticias Cuatro 2393.000 5,1%

Telecinco

El matinal92.000 8,3% Informativos Telecinco 15:00805.000 8,6% Informativos Telecinco 21:00682.000 7,0%

laSexta

laSexta noticias 14h715.000 8,4% laSexta noticias: Jugones499.000 5,3% laSexta noticias 20h488.000 6,4%

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