Las series canceladas que no volverán en la temporada 2021-2022

El inicio de cada temporada televisiva siempre está marcado por el estreno de multitud de series que llegan dispuestas a hacerse un hueco y ganarse el beneplácito de los espectadores. Sin embargo, para que las cadenas puedan incorporar a sus parrillas nuevas ficciones o para que las plataformas puedan seguir encargando nuevas producciones muchas veces es necesario cancelar o dar por concluidas series en emisión. En ocasiones estos finales son parte de un acuerdo entre el equipo creativo y las compañías, pero en otros casos la conclusión se realiza de forma precipitada y sin opción de que el público pueda ver un desenlace.

La falta de audiencia y la escasa repercusión suelen ser los motivos principales por los que una serie concluye antes de tiempo. Si una ficción no cuenta con el respaldo de los espectadores, difícilmente se puede obtener beneficios de su producción, sobre todo cuando se trata de una serie con un coste de realización elevado. A continuación, recopilamos las series que han sido canceladas y que no volverán en la nueva temporada televisiva.

1 Netflix

Netflix cancela 'Maldita' tras su primera temporada

De todas las plataformas de vídeo bajo demanda, Netflix es la que más series nuevas produce cada año, sin embargo, también es una de las compañías que más producciones cancela. Entre las series originales de Netflix que no volverán con una nueva tanda de capítulos se encuentran producciones como 'GLOW' que, a pesar de su renovación por una cuarta temporada, fue cancelada de todas formas. Igualmente, las circunstancias provocadas por el Covid provocaron la cancelación de 'The Society' cuando los guiones de la segunda temporada estaban listos y el equipo técnico y artístico estaba preparado para comenzar las grabaciones.

La tibia acogida de 'Maldita', la ficción protagonizada por Katherine Langford que reinventaba el mito de la leyenda del Rey Arturo, fue el motivo por el que Netflix decidió no seguir adelante con la segunda temporada. Además, aprovechando que los contratos de los actores de 'Jupiter's Legacy' iban a cumplir dentro de poco, decidieron darles carta libre anunciando la cancelación de la serie. Asimismo, la compañía decidió prescindir de 'Bonding', 'En los boxes', 'Sr. Iglesias' y 'Country Comfort', cuatro de sus comedias originales que no lograron pasar la criba.

Las producciones españolas tampoco se han librado de las decisiones de Netflix. Por un lado, 'Hache', protagonizada por Adriana Ugarte, aunque terminó de forma que dejaba la puerta abierta a una continuación con una tercera temporada, no contará con una nueva tanda de episodios. Por otro lado, 'Memorias de Idhún', la serie de animación basada en la trilogía de la escritora valenciana Laura Gallego, tampoco regresará a la plataforma después de haber sido cancelada tras la publicación de su segunda temporada, una noticia que la propia autora de la obra original confirmaba al aclarar que solo se había llegado a un acuerdo para adaptar el primer libro.

2 HBO

HBO cancela 'Betty' tras dos temporadas

Las buenas críticas recibidas no fueron suficientes para que HBO apostara una vez más por 'Betty', la serie juvenil que explora la cultura skater en la ciudad de Nueva York y que fue cancelada tras la emisión de la segunda temporada. Del mismo modo, una temporada fue bastante para que la compañía decidiera cancelar 'Territorio Lovecraft', la serie producida por J.J. Abrams y Jordan Peele. La noticia fue una sorpresa, sobre todo para el equipo de la ficción, que ya se encontraba en medio de los preparativos de la segunda tanda de capítulos. 'El visitante', la adaptación televisiva de la obra de Stephen King, también será baja en la nueva temporada televisiva, aunque su creador no descarta una continuación en alguna otra cadena o plataforma.

3 Amazon Prime Video

Amazon Prime Video cancela 'Absentia'

El catálogo de Amazon Prime Video presentará varias bajas en la nueva temporada televisiva. Entre sus ausencias se encuentra 'Utopía', remake de la aclamada ficción inglesa que fue cancelada tras un descafeinado estreno. Tampoco regresará con nuevos episodios 'Absentia', que se despide definitivamente tras cuatro temporadas. Lo mismo ocurre con 'Panic', que no tendrá segunda temporada debido a su escaso rendimiento. La serie española 'Señoras del Hampa', producida por Mediaset en colaboración con Amazon Prime Video, tampoco tendrá desenlace a pesar de que ya se encontraban trabajando en los guiones de la que iba a ser la tercera y última temporada.

4 Disney+

Disney+ cancela 'Elegidos para la gloria'

Desde que comenzó su funcionamiento, Disney+ ha estado trabajando para ofrecer a sus suscriptores series y películas originales. La mayoría de sus producciones concebidas desde un principio para contar con diversas temporadas han podido seguir adelante, pero la compañía se ha visto obligada a cancelar por primera vez una de las ficciones presentes en su catálogo. La afectada por esta decisión ha sido 'Elegidos para la gloria', original de National Geographic y distribuida a través de Disney+. Desde su estreno recibió críticas de lo más variadas, lo que tampoco ayudó a que la compañía decidiera seguir apostando por ella.

5Hulu y FX

Fx cancela 'Pose' después de tres temporadas

A lo largo del último año, Hulu se ha desprendido de dos títulos con impactos dispares: 'Helstrom', que no consiguió abrirse camino entre la maraña de series de superhéroes, y 'Castle Rock', que se quedó sin luz verde para su tercera entrega. Por su parte, FX confirmó en marzo que la tercera sería la última temporada de 'Pose', una noticia sorprendente teniendo en cuenta la enorme repercusión que siempre ha tenido la ficción. Tanto la crítica como el público han alabado en diversas ocasiones la impecable representación de las comunidades trans, racializada y de baja clase social en la década de los 80 y principios de los 90 en Estados Unidos, lo que se ha traducido en diversos galardones.

6 Apple TV+

Apple TV+ cancela 'Little Voice'

La dramedia romántica 'Little Voice' se ha convertido en la cancelación principal de Apple TV+ para esta temporada televisiva. La serie, producida por J.J. Abrams, Sara Bareilles y Jessie Nelson y centrada en una talentosa compositora residente en Nueva York que lucha para cumplir sus sueños en el mundo de la música, no logró convencer a los espectadores, por lo que los responsables de la compañía tomaron la decisión de no solicitar una segunda temporada.

7 Showtime, Starz y Syfy

Starz cancela 'American Gods'

En el mes de marzo Starz confirmaba la cancelación de 'American Gods', que se despedía sin la posibilidad de tener una cuarta temporada debido a sus regulares datos de audiencia. Syfy revolucionó a los seguidores de 'Wynonna Earp' al confirmar su cancelación tras cuatro temporadas, una decisión que era de esperar después de las dificultades económicas que se habían encontrado en el desarrollo de la serie. Dos temporadas fueron suficientes para que Showtime tomara la decisión de no seguir contando con 'Kidding', la tragicomedia protagonizada por Jim Carrey. Asimismo, en el primer trimestre del año 'Shameless' decía adiós poniendo el broche de oro a la historia de la familia Gallagher.

8 Paramount+ y Peacock

Peacock cancela el reboot de 'Punky Brewster' tras una temporada

A principios de 2021 Peacock estrenaba 'Punky Brewster', continuación de la mítica serie de mismo nombre emitida en NBC en los años ochenta. Ambientada 13 años después del final de la ficción original, esta nueva versión contaba con varios personajes originales, incluyendo a la actriz Soleil Moon Frye, responsable de dar vida a la protagonista. Sin embargo, la nostalgia no ha sido suficiente para que esta producción haya logrado tener el suficiente respaldo por parte del público. Por su parte, 'Interrogation' y 'The Twilight Zone', que nacieron en CBS All Access, no tendrán continuidad en Paramount+.

9 Las networks

ABC cancela 'Rebel' tras una temporada

En lo que respecta a las networks estadounidenses, la cadena ABC ha hecho una criba que ha supuesto la cancelación de diversas series de su parrilla. 'Rebel' y 'Call Your Mother', ambas estrenadas en la temporada televisiva anterior, se quedan sin segunda temporada debido a los escasos datos de audiencia. 'American Housewife' también desaparece tras cinco temporadas en antena. Tampoco continuarán 'Mixed-ish', el spin-off de 'Black-ish', y 'For Life: Cadena perpetua', ambas canceladas tras dos temporadas.

NBC cancela 'Chicas buenas' tras cuatro temporadas

Una de las cancelaciones más sonadas de NBC fue la de 'Manifest', sin embargo, aunque no continuará en esta cadena, Netflix decidió rescatarla para ofrecer a los espectadores un desenlace. Asimismo, 'Chicas buenas' tampoco estará presente después de ser cancelada tras cuatro temporadas por no llegar a un acuerdo económico entre la productora y la cadena. 'Debris', estrenada el año pasado, tampoco ha logrado pasar la criba y se despide tras una única tanda de capítulos. Y, aunque contará con una película navideña que podrá verse a finales de año, 'La extraordinaria playlist de Zoey' no tendrá una tercera temporada.

Fox cancela 'Prodigal Son'

Aunque Fox se caracteriza por tener un bloque sólido de animación, eso no impidió que los ejecutivos de la cadena optaran por renunciar a nuevos episodios de 'Bless the Harts', que no tendrá tercera temporada. Asimismo, a mediados de año se daba a conocer la noticia de la cancelación de 'Prodigal Son'. Protagonizado por Michael Sheen y Tom Payne, este thriller policíaco dice adiós después de dos temporadas en emisión debido a sus bajos datos de audiencia que impedían una renovación. La escasez de seguidores también fue el motivo alegado para justificar la cancelación de 'NeXt' tras su estreno el año pasado.

CBS cancela 'Mom' tras ocho temporadas

En la nueva temporada de CBS no estará presente 'NCIS: New Orleans', uno de los spin-off de una de las franquicias más sólidas de la cadena. Quien tampoco regresará será 'MacGyver', el reboot de la mítica ficción de los ochenta que protagonizó ¡Richard Dean Anderson. La serie se despide tras cinco temporadas y diversas polémicas sobre el mal ambiente en el set de rodaje. En el terreno de la comedia tampoco podremos esperar la vuelta de 'Mom', que fue cancelada tras la emisión de su octava temporada siendo una de las producciones más longevas de la cadena.

The CW cancela 'Supergirl'

The CW, la cadena por excelencia de los superhéroes y la ciencia ficción también ha realizado su respectiva criba cobrándose varias víctimas. Una de las más notorias es la de 'Supergirl', una de sus adaptaciones más exitosas del universo DC que ya no volverá con nuevos capítulos tras la emisión de la sexta temporada. Cabe recordar que 'Sobrenatural' también se despidió de los espectadores a finales del año pasado tras quince temporadas en antena.

Bonus: Otras series españolas

Movistar+ cancela 'Reyes de la noche' tras una temporada

A nivel nacional, Movistar+ decidió prescindir de 'Reyes de la noche', la comedia protagonizada por Javier Gutiérrez y Miki Esparbé que ya se encontraba preparando su segunda temporada cuando se dio a conocer la noticia de su cancelación. Además, Televisión Española dio por finalizada 'Acacias 38', una de sus ficciones más longevas, y Mediaset no apostó por el regreso de 'Señoras del Hampa'.

