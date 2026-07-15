SkyShowtime prepara 'Muerte en Llanes', la serie sobre el crimen de Javier Ardines

Por Fidel Conejero |

SkyShowtime continúa ampliando su catálogo de producción propia en España y ya ha puesto en marcha el rodaje de 'Muerte en Llanes', una miniserie de seis episodios inspirada en el asesinato del concejal asturiano Javier Ardines, un caso que conmocionó al país en 2018 y cuya investigación acabó destapando una compleja trama de relaciones personales, rivalidades y secretos.

La plataforma ha anunciado que la ficción estará protagonizada por Javier Gutiérrez, María Vázquez e Isak Férriz. El reparto lo completan Urko Olazabal, Ana Wagener, Natalia Verbeke, Jorge Bosch, Irene Anula y Miren Gaztañaga, entre otros. La serie está producida por K 2000 en colaboración con 100 Balas y adapta el podcast "Las dos muertes de Javier Ardines", que reconstruyó la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil.

Un crimen que conmocionó a España

La historia arranca el 16 de agosto de 2018, cuando Javier Ardines, concejal del Ayuntamiento de Llanes, aparece asesinado a escasos metros de su domicilio. Lo que inicialmente parecía un crimen sin un móvil claro terminó convirtiéndose en una de las investigaciones más seguidas de los últimos años.

La serie recorrerá el trabajo desarrollado por lapara esclarecer los hechos, unaen la que aparecen. Sin embargo, el caso cambia radicalmente cuando los agentes descubrenque apuntan hacia un inesperado, una línea de investigación que acabaría siendo

Al frente de la dirección se sitúa Gerardo Olivares, mientras que Jesús Mesas Silva firma el guion y ejerce como creador de la serie. La producción cuenta además con el asesoramiento de la Guardia Civil para dotar de mayor realismo al relato policial.

'Muerte en Llanes' pretende abordar el caso con "el máximo cuidado y sensibilidad", transformando una compleja investigación criminal en un thriller de ficción basado en hechos reales. En la misma línea, el director Gerardo Olivares ha señalado que el objetivo es que la serie "respire la verdad" de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y permita al espectador adentrarse en un caso "complejo y lleno de matices".

Con este proyecto, SkyShowtime continúa reforzando su apuesta por la ficción española. 'Muerte en Llanes' se suma así a otros originales de la plataforma como 'Matices', 'Nails', 'Camino a Arcadia', 'El homenaje' y la docuserie 'Receta para un asesinato', consolidando una estrategia cada vez más orientada a producir historias inspiradas en hechos reales y con marcado sello local.