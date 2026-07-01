Por Diego López |

Aunque solo lleva unos días en la plataforma, "Torrente presidente" se ha estrenado en Netflix como uno de sus mayores éxitos. 1,7 millones de visualizaciones en su primer fin de semana y 2,9 millones de minutos visualizados que colocan a la cinta como la tercera más vista de la semana pasada en todo el mundo en habla no inglesa.

Unos datos espectaculares, sobre todo si tenemos en cuenta que casi todas ellas llegan desde España, puesto que estamos ante una película muy local cuyos gags son difíciles de comprender si no eres de aquí, y además no está disponible en latinoamérica.

Sin embargo, "Torrente presidente" ha llegado con polémica a Netflix, cuando los espectadores más atentos se han percatado de una diferencia entre la película que difunde la plataforma y la que vieron en el cine hace unas semanas.

La escena censurada en Netflix en 'Torrente presidente

Se trata, en concreto, de la escena en la que se muestra una imagen de José Luis Torrente junto a "una travesti y dos prostitutas" que la gente de NOX cree que ha sido generada por inteligencia artificial, pero que Torrente reconoce como verdadera. En Netflix, durante el breve momento que se enfoca la foto, dos emojis (un melocotón y un oso panda) tapan las partes pudientes, algo que no sucede en la versión original de la película.

Una censura del (supuesto) desnudo frontal de Santiago Segura que no ha pasado desapercibida en redes sociales, donde se viene especulando qué ha podido pasar con esa escena para que haya sido editada así. Como en los cines, "Torrente presidente" ha llegado a Netflix con una calificación como para "mayores de 16 años".

Santiago Segura: "He sido yo"

Ante el revuelo causado, y a respuesta de un usuario, el propio director ha clarificado que el responsable del cambio ha sido él. "Me parecían graciosos los emoticonos en las partes", asegura Segura, sin especificar por qué motivo en concreto los ha añadido.

Diego 🐼🍆no ha sido Netflix, he sido yo, me parecían graciosos los emoticonos en las "partes" que dices 😅 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 26, 2026

"Torrente presidente" es la sexta película de la popular saga, que llegó a los cines el pasado 13 de marzo de 2026, 12 años después de la última incursión del personaje creado por Santiago Segura. En su periplo en cines, ha recaudado 28 millones de euros, convirtiéndose en la cuarta película más taquillera de la historia sin ajustar con la inflación, así como la película más taquillera de España en lo que llevamos de año.

El filme cuenta con una enorme lista de cameos de personajes populares, muchos de ellos curtidos en la televisión, como Juan del Val, Yola Berrocal, Cristina Pardo, Iñaki López, Pilar Vidal, Aníbal Gómez, Francisco Nicolás, Carlos Latre o Jordi Évole, entre muchos otros.