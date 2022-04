Apple TV+ ya ha llamado la atención de las estrellas de Hollywood, y ahora se está encargando de retenerlas. Mientras fluye el constante caudal de fichajes, la plataforma ha anunciado que repetirá con Tom Hiddleston en una nueva miniserie, que supondrá la segunda colaboración entre ambos tras unir fuerzas en 'La serpiente de Essex'.

Tom Hiddleston en 'La serpiente de Essex'

A la espera del estreno de ese drama con tintes fantásticos, que llegará el 13 de mayo, el intérprete británico se ha comprometido a liderar un nuevo proyecto bajo el amparo de la plataforma de streaming: 'The White Darkness'. En esta ocasión, no se limitará a ponerse ante las cámaras, ya que también ejercerá de productor ejecutivo en esta adaptación del libro homónimo de David Grann, centrado en la extraordinaria historia real de Henry Worsley.

El protagonista de la serie es un padre de familia con pasado militar, tremendamente fiel a su círculo cercano, pero también apasionado por las aventuras. Su fascinación por lo desconocido le empuja a explorar la Antártida a pie en una expedición insólita, que pone a prueba su convicción y su fuerza de voluntad. La encargada de adaptar la obra de Grann será Soo Hugh, que actualmente está arrasando con la aclamada 'Pachinko'. En este proyecto, compartirá las tareas de showrunner con Mark Heyman ("Cisne negro").

La semana fantástica

La puesta en marcha de 'The White Darkness' no ha sido la única novedad que nos ha deparado Apple TV+ en los últimos días. También han recibido luz verde el thriller espacial 'Constellation', con Noomi Rapace y Jonathan Banks, y el drama 'The Big Cigar', que planea poner a André Holland en la piel de Huey P. Newton, líder de los Panteras Negras. Además, se ha confirmado la renovación de 'Separación' por una segunda temporada y los fichajes de Harrison Ford y Jason Momoa para encabezar nuevos proyectos.