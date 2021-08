Todo espectador acérrimo de 'Sálvame' sabe que la fórmula de las bombas es algo más que utilizado semana tras semana. El formato vespertino de Telecinco prendía la mecha, aseverando que tenían los nombres de un torero y un actor que estarían siendo infieles a sus respectivas parejas. No obstante, las críticas comenzaron a aflorar cuando el programa finalizó y no se dijo claramente quiénes eran.

Carlota Corredera y Kiko Hernández, en 'Sálvame naranja'

La tarde del miércoles 26 de agosto llegó amenizada de la mano de 'Sálvame limón', donde ya se comenzó a tratar el asunto, con notas en la pizarra transparente incluidas. Instantes después, Kiko Hernández lanzó un órdago frente a cámara: "Que nadie respire tranquilo aquí. El nombre del torero se va a dar hoy", senteció. De hecho, Carlota Corredera llegó preguntarle que si se lo prometía, a lo que el colaborador asintió, aunque de manera dubitativa.

Los minutos y las horas pasaron y ya, minutos antes del final de 'Sálvame tomate', todo apuntaba a que no se volvería a mencionar a los protagonistas de esa presunta deslealtad. Los espectadores del programa de La fábrica de la tele no tardaron en reaccionar: "Nos has mentido con el torero y el actor. No has hecho mención ni para decir que lo diréis otro día. ¡Así, no!", comentó un usuario, dirigiéndose a Hernández.

No habéis dado el nombre ni del torero ni del actor!!! Engañados por el salvame otra tarde más!!! Anuncios de bombazos que no explotan!!! Jugáis con la audiencia!!!! — Mcarmen (@Mcarmen23787308) August 24, 2021

Bueno y yo pregunto alguien sabe ya kien es el torero y el actor k tanto anuncia salvame? O es como siempre una cortina de humo? — paloma (@palocus) August 26, 2021

@Kiko_Hernandez Te apuesto doble contra sencillo que ni el nombre del torero ni el del famoso actor no van a salir en sálvame ni en ningún otro sitio, y tú lo sabes! Esto es un montaje que os habéis sacado de la manga y del que tú eres el vocero-palanganero. ¡Embusteros! — Carlos Bondia (@bondia_carlos) August 25, 2021

Otro día que los de Sálvame nos mienten y no dicen quién es el torero desleal a su pareja — 20añosyundestino con ganas de comprarlo (@marceloylaura) August 25, 2021

Pero no llegó a decir quién era el torero ni el actor no?luego normal q bajen las audiencias de #salvame — MisterXMadrid (@MisterXMadrid1) August 25, 2021

Y las dos bombas que tenía Kiko Hernández sb el torero y el actor idesleales y delincuentes, qué??? Os vais a pique y no tardando ... A este ritmo dudo que los jefes supremos os renueven contrato esta temporada — Nusky (@nuskar23) August 24, 2021

Bomba, pero de humo

Dejando a un lado este momento, 'Sálvame' comunicó durante su versión naranja que Rocío Carrasco anunciaría la fecha de estreno de su nueva docuserie, tal y como se narró durante la emisión de un cebo. No obstante, la entrevista iba avanzando sin mención alguna al día concreto en el que Telecinco programaría este nuevo espacio.