Por Redacción |

'Tu cara me suena' ha empezado con muy buen pie esta decimotercera temporada. Tras un espectacular estreno la semana pasada, este viernes noche nos han dejado con más de un momento emotivo con una memorable segunda gala. Destacaron tanto la victoria de J Kbello, que arrancó más de una lágrima entre concursantes, como el toque de atención del jurado a Martín Savi, quien consideraron que quería "recoger antes de sembrar". Las puntuaciones fueron duras con él.

Todo esto tendrá que quedarse de lado por el momento, porque nos han dejado echar un vistazo a los planes del clonador para el próximo programa y vienen curvas. La tercera gala de 'Tu cara me suena 13' destacará por tres retos extraordinarios, aumentando la intensidad de la noche con invitados sorpresa, un cantante español destacado que se pasará a hacer de coach y el primero Dos en uno de la temporada.

J Kbello, ganador de la gala 2 de 'Tu cara me suena 13'

Cristina Castaño hará frente al reto "dos en uno"

Los eventos especiales del tercer programa de la temporada tienen ya nombre. A ojos del jurado Martín Savi necesita un empujón para integrarse con el talent show, por lo que protagonizará la sección de Training VIP con un invitado especial: Íñigo Quintero. El cantante gallego le hará de coach para aprender a meterse en sus zapatos y dar lo mejor de sí para contentar al público. La poca diferencia de edad entre ambos podría ayudarles a conectar mejor el material con el que tienen que trabajar.

Por otro lado,deberá hacer frente al reto Dos en uno, uno de los más complicados de la ceremonia. Tendrá que saber transformarse ensin apenas espacio para desenvolverse.tendrá que compartir su espacio con un amigo al que invite para que ambos hagan de

Más allá de invitados sorpresa y retos desafiantes, tendremos grandes momentos en la noche con las actuaciones propuestas a todos los invitados. Será interesante ver cómo se las arreglan como vocalistas de grupos dos de ellos: J Kbello, ganador de la segunda gala, tendrá que hacerse destacar con el grupo Locomía. También este será un reto para Paula Koops, quien pondrá voz a The Cranberries, la banda irlandesa que revolucionó los noventa.

María Parrado, durante la gala 2 de 'Tu cara me suena 13'

Aníbal Gómez será Varry Brava

Los concursantes que quedan van a tener que estar a la altura de lo que 'Tu cara me suena' merece para destacar como potenciales ganadores. Los papeles se reparten para Aníbal Gómez como Varry Brava; Sole Giménez como Édith Piaf; Jesulín de Ubrique como José Luis Perales; y Leonor Lavado como María Figueroa.