TVE resucita el espíritu de 'Tribunal popular' en 'El juicio', un nuevo court show con José Luis Sastre

La 1 anuncia este nuevo formato para su prime time, donde se seguirá la estructura y ritual propia de un juicio.

Por Almudena M. LizanaPublicado: Viernes 28 Noviembre 2025 14:04 (hace 2 horas) | Última actualización: Viernes 28 Noviembre 2025 14:23 (hace 1 hora)

RTVE está preparando un nuevo espacio para el prime time de La 1 titulado 'El juicio'. Conducido por el periodista José Luis Sastre, el programa se estructurará como un juicio simbólico en el que, cada semana, un jurado popular emitirá su veredicto sobre un asunto social de gran actualidad y relevancia para la ciudadanía.

Sastre, copresentador del pódcast 'Sastre y Maldonado', estará acompañado por un juez y dos abogadas y el formato producido por RTVE en colaboración con Abacus reproducirá las fases esenciales de un proceso judicial: exposición de argumentos, declaración de testigos, presentación de pruebas, alegatos finales, deliberación, veredicto y sentencia.

José Luis Sastre, presentador de 'El juicio'
Así, La 1 apuesta por realizar un homenaje al mítico 'Tribunal Popular', formato que se emitía en la cadena pública entre 1989 y 1991, donde también se debatían temas de actualidad con la mecánica característica de un juicio. 'El juicio' será una versión renovada que incorporará investigación periodística, aportando documentos, testimonios y datos no tan conocidos.

Cada entrega incluirá reportajes especiales en los que Sastre entrevistará a figuras clave y seguirá de cerca a algunos de los protagonistas del tema principal del episodio. Respecto al jurado que emitirá el veredicto final estará formado por nueve ciudadanos de a pie elegidos tras un proceso de casting demoscópicamente representativo.

Alba Flores, en &#39;La revuelta&#39;
Alba Flores, en 'La revuelta'

Más fichajes

Durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE en el Senado del 27 de noviembre, José Pablo López anunció dos importantes fichajes para la cadena pública: Iñaki Gabilondo y Alba Flores. El primero, tal y como avanzó el presidente de la Corporación, será el presentador de 'La gran aventura de la Lengua Española', un formato de carácter divulgativo sobre la historia del español, mientras que la segunda se pondrá al frente de otro programa sobre la historia de España que repase episodios importantes de la misma.

