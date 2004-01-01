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Netflix ha presentado el tráiler de 'Toda la verdad de mis mentiras', su nueva miniserie basada en la obra de Elísabet Benavent, autora también de títulos como 'Valeria', 'Un cuento perfecto' o 'Fuimos canciones'. La ficción llegará a la plataforma a nivel global el próximo 28 de agosto de 2026.

La miniserie estará compuesta por cinco episodios y contará con un reparto encabezado por Daniel Ibáñez, Itziar Manero, Ricardo Gómez, Brays Efe, Lucía de la Fuente y Clara Sans, entre otros.

La ficción arranca con Coco y Marín, dos amigos inseparables que comparten piso desde hace años y que se embarcan en un viaje en caravana junto a su grupo de amigos con motivo de la despedida de soltera de Blanca. Sin embargo, lo que prometía ser una escapada para celebrar y disfrutar terminará convirtiéndose en un auténtico caos cuando empiecen a aflorar las mentiras, los conflictos y los secretos que cada uno ha tratado de ocultar.

Basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, publicada por Suma (Penguin Random House Grupo Editorial), 'Toda la verdad de mis mentiras' es una producción de Netflix junto a Plano a Plano. La autora participa como productora ejecutiva junto a Ángel Armada y Marina Pérez, mientras que César Benítez ejerce como productor. La serie está dirigida por María Togores y Marina Pérez, quien además firma el guion junto a Montaña Marchena.