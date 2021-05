14 series en las que la figura maternal es imprescindible

Si eres de esas personas que piensan que ser madre es pan comido, estás completamente equivocado. Ser madre no es nada fácil ni algo con lo que se nace sabiendo, a ser madre se aprende con el paso del tiempo y conforme los hijos van creciendo. Además, existen todo tipo de figuras maternales, pues todas las madres son únicas. A lo largo de los años hemos comprobado cómo se intenta trasladar ese concepto de madre a la pequeña pantalla a través de personajes que representan a diferentes mujeres que asumen la maternidad de forma distinta.

Así pues, en las series de televisión hemos visto infinidad de tipos de madres, desde las que hacen todo lo posible para que no les falte de nada a sus hijos hasta otras que quizá no son el mejor ejemplo por no dar ese amor, cuidado, cariño y comprensión que necesitan los hijos. Asimismo, en algunos casos se representa la maternidad de una forma un tanto idealizada, mientras que en otros encontramos un reflejo mucho más veraz y honesto de lo que supone ser madre en la vida real. Por todos estos motivos, desde FormulaTV queremos recordar varias series de televisión que no serían lo mismo y que no podrían entenderse sin la figura maternal.

1 'Mom'

Protagonistas de 'Mom'

En el mundo existen todo tipo de relaciones entre madres e hijos, pero ninguna tan peculiar como la que protagonizan Christy (Anna Faris) y Bonnie (Allison Janney), las protagonistas de 'Mom'. Como su propio nombre indica, la serie gira en torno a las vidas de estas dos mujeres que forman una familia disfuncional donde la figura maternal es esencial. De hecho, esta comedia arrancó poniendo el foco de atención en Christy, una madre soltera que intenta sacar a delante a sus dos hijos al mismo tiempo que supera su adicción al alcohol y a las drogas. Para ello contaba con la ayuda de su madre, una mujer con la que no guarda muy buena relación porque la culpa de todos sus problemas y, especialmente, de no haber tenido nunca una vida normal. Así pues, la serie es un ejemplo de todas las dificultades que tiene ser madre y de lo complicado que puede resultar ser una buena figura maternal.

2 'Madres'

Carmen Ruiz y Belén Rueda en 'Madres'

Protagonizada por Belén Rueda, Aida Folch, Carla Díaz, Rosario Pardo y Carmen Ruiz, 'Madres' es una ficción centrada en la maternidad y en todas sus consecuencias, una serie que por sí sola se convierte en una especie de homenaje a todas esas madres coraje que lo dan todo por sus hijos sin importar los sacrificios que tengan que hacer. En concreto, sigue la historia de un grupo de mujeres que se ven obligadas a adaptar sus vidas para hacer frente a los cuidados de sus hijos, que se encuentran ingresados en un hospital. Todo ello con una gran fuerza de voluntad que se convierte en el motor para seguir adelante a pesar de todos los obstáculos que puedan encontrar. De este modo, la serie muestra la maternidad desde varios puntos de vista para ofrecer una imagen real y humana de lo que significa ser madre, con todas sus ventajas y desventajas.

3 'Madres forzosas'

Jodie Sweetin, Candace Cameron Bure y Andrea Barber en 'Madres forzosas'

Si hace unas décadas fuimos testigos de la complejidad de ser padre viudo de tres niñas pequeñas gracias a 'Padres forzosos', tiempo después descubrimos de la mano de 'Madres forzosas' que ser madre viuda tampoco era una tarea sencilla. Esta secuela de la mítica ficción de finales de los años ochenta sigue la vida de D.J. Tanner-Fuller (Candace Cameron Bure), una madre trabajadora que tras la muerte de su marido debe hacer frente ella sola al cuidado de sus tres hijos. Ante la imposibilidad de asumir dicha tarea, solicita ayuda a su hermana Stephanie Tanner (Jodie Sweetin) y a su mejor amiga Kimmy Gibbler (Andrea Barber), demostrando que ejercer de madre es una labor que a veces tiene su lado bueno y, en otras ocasiones, una cara más amarga.

4 'The Letdown'

Alison Brell es Audrey en 'The Letdown'

Las complicaciones de ser madre primeriza sirven como punto de partida de la serie australiana 'The Letdown'. La actriz Alison Bell es la encargada de meterse en la piel de Audrey, una mujer que acaba de entrar de lleno en la maternidad descubriendo que hacer frente a los primeros meses de vida de su hijo es algo mucho más complejo de lo que creía. El cambio radical de su rutina diaria, la falta de sueño, la forma de relacionarse con los demás y la disparidad de opiniones con su marido y su propia madre son solo alguno de los problemas con los que debe lidiar en su nueva vida, obstáculos que está dispuesta a superar. Así pues, esta ficción se centra en la presión que supone ser madre, pero lo hace en un tono cómico con el que nos ofrece una cara real y honesta del significado de la maternidad

5 'Madres trabajadoras'

Protagonistas de 'Madres trabajadoras'

Compaginar la vida personal y laboral cuando eres madres es un reto al que se enfrentan muchas mujeres, sobre todo cuando retoman su puesto de trabajo tras la baja maternal. Esta situación es la que refleja 'Madres trabajadoras', una ficción centrada en cuatro mujeres y en las dificultades que tienen que superar para retomar sus respectivas vidas tras haberse estrenado en el mundo de la maternidad de forma reciente. En clave de humor, relata las experiencias de cada una de ellas, poniendo sobre la mesa problemas como la depresión postparto, el temor a separarse del bebé después de pasar los primeros meses juntos o la deformación que sufre el cuerpo tras dar a luz. Todos estos aspectos son mostrados de forma real, sin ningún tipo de intención de idealizar la maternidad.

6 'Día a día'

La familia protagonista de 'Día a día'

La vida de una madre de dos hijos adolescentes, divorciada, que ha servido en Afganistán y que intenta acostumbrarse a una nueva vida en Los Ángeles es el argumento principal de 'Día a día'. Protagonizada por la actriz Justina Machado, esta ficción original de Netflix narra la historia de Penélope, la cabeza principal de una familia cubano-americana que hace todo lo posible para sacar adelante a sus hijos, compaginando su vida laboral y personal. Esta ficción es un fiel reflejo de las dificultades que tiene ser madre soltera, pero también del lado más amable de la maternidad. Además, con la presencia de Lydia (Rita Moreno), la madre tradicional y chapada a la antigua de Penélope, la serie muestra el desarrollo generacional y dos puntos diferentes de lo que supone la crianza de los hijos.

7 'Jane the Virgin'

Andrea Navedo, Gina Rodríguez e Ivonne Coll en 'Jane the Virgin'

Si Jane Gloriana Villanueva no se hubiese convertido en madre por culpa de un error humano, 'Jane the Virgin' no sería la serie que es. La maternidad es la clave de esta ficción protagonizada por Gina Rodriguez que muestra la vida de una joven que se queda embarazada siendo virgen y que debe asumir un embarazo no deseado y la llegada al mundo de un hijo que no estaba planificado. Para hacer frente a ese cambio radical e inesperado en su vida, Jane cuenta con la ayuda constante e inestimable de su madre Xiomara (Andrea Navedo) y de su abuela Alba (Ivonne Coll). De hecho, ellas son sus pilares fundamentales y sus dos principales referentes maternales. Y aunque su madre y su abuela tienen puntos de vista muy diferentes puesto que una es más conservadora que la otra, las tres forman un núcleo familiar sólido en el que la figura maternal es indispensable.

8 'Las chicas Gilmore'

Alexis Bedel y Lauren Graham en 'Las chicas Gilmore'

Evitar que su hija adolescente siga sus pasos y cometa los mismos errores que ella es uno de los objetivos de Lorelai, la protagonista de 'Las chicas Gilmore'. Protagonizada por Lauren Graham y Alexis Bledel, la ficción gira en torno a la vida de esta madre treintañera que intenta sacar adelante a su hija Rory, con la que mantiene una gran relación hasta tal punto que a veces son confundidas como hermanas. Ambas forman un ejemplo claro de lo que supone una familia monoparental, pues Lorelai se quedó embarazada cuando todavía era menor de edad y decidió huir de casa de sus padres para evitar que le obligaran a casarse con el padre del bebé, con el que no quería mantener ningún tipo de relación. Aunque no fue fácil, consiguió prosperar tanto a nivel personal como profesional y sin renunciar a la maternidad.

9 'Educar a un superhéroe'

Alisha Wainwright y Ja'Siah Young en 'Educar a un superhéroe'

En las series de televisión hemos visto muchos tipos de madre y, quizá, uno de los más repetidos es el rol de madre soltera que tiene que hacerse cargo ella sola de la crianza, el cuidado y la educación de su hijo. En 'Educar a un superhéroe' se sigue esta misma premisa, pero con la diferencia añadida de que Nicole Reese (Alisha Wainwright) tiene que hacerse cargo de un niño muy especial. Para ser más exactos, el pequeño Dion (Ja'Siah Young) tiene superpoderes que se van descubriendo a lo largo de la serie, habilidades como la invisibilidad, la telequinesis o la capacidad de teletransportarse. Todas estas cualidades de su hijo dificultan todavía más la labor de la maternidad, sobre todo cuando tiene que aprender a ayudar a su hijo a controlar sus poderes para que nadie descubra lo que es capaz de hacer con sus habilidades especiales.

10 'Big Little Lies'

Meryl Streep y Nicole Kidman en 'Big Little Lies'

El misterio y la intriga son los ingredientes principales de 'Big Little Lies', una ficción donde la figura maternal y la responsabilidad que tiene ser madre son rasgos fundamentales en el desarrollo de los acontecimientos. En este caso, nos encontramos ante cuatro madres bastante diferentes cuyas vidas parecen perfectas, pero todo cambia a raíz de un asesinato que cruza sus caminos. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley y Zoë Kravitz dan vida a estas protagonistas unidas por una amistad forzada por todo lo ocurrido, pero que cada una ha vivido la maternidad de forma distinta debido a las circunstancias que les rodean. Sin embargo, a pesar de todas esas diferencias, todas son capaces de hacer cualquier cosa con tal de proteger a sus hijos y ofrecerles un futuro mejor.

11 'Chicas buenas'

Protagonistas de 'Chicas buenas'

Con las actrices Christina Hendricks, Retta y Mae Whitman como protagonistas, 'Chicas buenas' es una comedia en la que tres madres, cansadas de dejarse la piel para hacer frente a todos los gastos mensuales que supone sacar adelante a una familia, deciden dar un giro radical en sus vidas llevando a cabo un atraco a un supermercado local. Lo que parecía algo fácil y rápido se vuelve en su contra cuando son descubiertas y todo comienza a complicarse y los problemas iniciales se multiplican. Sin embargo, las tres están dispuesta a todo con tal de conseguir dinero para poder llegar a final de mes y poder ofrecerles a sus hijos todo lo que necesitan, ya que cada una de ellas vive sus particulares contratiempos como, por ejemplo, ser madre de familia numerosa o tener que pagar los elevados gastos médicos de una hija.

12 'Mujeres desesperadas'

Reparto principal de 'Mujeres desesperadas'

Las aventuras y desventuras de Susan (Teri Hatcher), Bree (Marcia Cross), Gabrielle (Eva Longoria) y Lynette (Felicity Huffman) dan lugar a las tramas de 'Mujeres desesperadas', ficción protagonizada por estas amas de cada que viven en un barrio acomodado donde nada es lo que parece. Este peculiar grupo que forman se ve envuelto en inesperados acontecimientos tras el suicidio de una de sus mejores amigas, todo ello mientras las cuatro mujeres hacen frente a los problemas de sus vidas personales, entre los que también se encuentran las dificultades que tiene ser madre. De hecho, durante el transcurso de las temporadas vemos cómo sus familias van evolucionando y, en algunos casos, aumentando, por lo que la maternidad también es parte de la esencia de la ficción.

13 'Mujer'

Özge Özpirinçci, Kübra Süzgün y Ali Semi Sefil en 'Mujer'

Convertida en telenovela de éxito a nivel mundial, 'Mujer (Kadin)' es una producción turca que narra una historia de superación y de amor hacia la familia, donde su protagonista, Bahar (Özge Özpirinçci), representa a una madre coraje de dos niños que se desvive por sacarlos adelante después de perder a su marido y padre de sus hijos. El significado de la maternidad cobra especial importancia cuando la propia Bahar se reencuentra con su madre después de que esta la abandonara cuando tan solo era una niña. De este modo, el hecho de ser madre se convierte en algo fundamental en la vida de Bahar, sobre todo porque quiere evitar cometer los mismos errores que su madre realizó en el pasado. No obstante, gracias a la ausencia de esa figura materna, ella aprendió cómo quería tratar a sus hijos una vez los tuviera, demostrando que es capaz de todo por protegerlos y cuidarlos como merecen.

14 'Weeds'

Mary-Louise Parker protagoniza 'Weeds'

La actriz Mary-Louise Parker interpreta a Nancy Botwin, la protagonista de 'Weeds'. La serie se centra en las vivencias de esta mujer que acaba de quedarse viuda y para poder mantener su elevado nivel de vida, decide dedicarse a la venta de marihuana en un barrio residencial. El núcleo familiar cobra importancia a través de la presencia de sus dos hijos, Silas (Hunter Parrish) y Shane (Alexander Gould), de los que tiene que hacerse cargo ella sola. Además, cuando toma la decisión de cambiar de negocio de forma radical lo hace también con la intención de poder seguir ofreciéndole a sus hijos todo lo que necesitan y, aunque en un principio trata de ocultarles su ocupación, poco a poco, Silas y Shane van descubriendo los intereses ocultos de su madre.