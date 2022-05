Aitana salta al cine para protagonizar una comedia romántica en Netflix

Aitana no deja de sumar proyectos en su carrera como artista. Tras haberse convertido en cuestión de unos pocos años en una de las cantantes más consolidadas del panorama español, la catalana ya tiene su segundo proyecto como actriz que, en esta ocasión, llega de la mano de Netflix en el que será su salto al cine.

Aitana Ocaña

Netflix ha comenzado el rodaje del remake español de "Tras la pared", una comedia romántica francesa estrenada en el año 2015. Aitana será la protagonista de la historia, dando vida a una joven pianista que se prepara para una audición. Patricia Font, ganadora del Goya a Mejor Cortometraje de Ficción por "Café para llevar", es la directora de este proyecto que se encuentra escrito por Marta Sánchez.

El interés amoroso del personaje de Aitana en esta película es Fernando Guallar, quien se pone en la piel de un inventor de juegos. Ambos viven pared con pared, lo que para él es un auténtico suplicio, puesto que solo es capaz de concentrarse en silencio. El reparto de esta producción de Tripictures, Second Gen Pictures y Blind Date Productions lo completan Natalia Rodríguez, Adam Jezierski, Paco Tous y Miguel Ángel Muñoz.

No es su primer trabajo con Netflix

Aitana no deja de sumar proyectos a su carrera. Además de su trabajo como cantante, también la veremos como coach de 'La Voz Kids', donde ejercerá por primera vez este rol tras haber participado como asesora anteriormente. Sin embargo, su debut como actriz lo hará de la mano de Disney+ con 'La última', donde comparte protagonismo con Miguel Bernardeau. No obstante, esta película no supone el primer trabajo de Aitana con Netflix, y es que puso voz a la canción principal de "Más allá de la luna".