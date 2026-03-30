'Got Talent' (9,8%) marca máximo de edición con su semifinal pero 'Atrapa un millón' (11,2%) se mantiene líder

Por Redacción | |

'Got Talent España' está emitiendo una edición sin hacer mucho ruido en Telecinco. Sin embargo, es de celebrar haber alcanzado su máximo de temporada con esta entrega. La semifinal creció a un 9,8% (+0,5) y reunió a un total de 857.000 de espectadores la noche del sábado.

Por su parte, 'Atrapa un millón' se mantuvo líder repitiendo la misma cuota de pantalla que la semana anterior. El concurso presentado por Manel Fuentes marcó un 11,2% y volvió a superar la barrera del millón de espectadores, contando con un total de 1.077.000 en Antena 3.

En el resto de cadenas, el cine de La 1 destaca con un 9,9% (+2,1), rozando el doble dígito, con 'Romper el círculo'; el de Cuatro sube medio punto al anotar un 9% con 'Guardianes de la galaxia Vol. 3'; y 'laSexta Xplica!' apunta un 6,9%, al ceder tres décimas en una semana.

Uno de los concursantes de 'Atrapa un millón' tras perderlo todo por un error

Prime time

El cine de La 1 mejora +2,1 puntos y anota un 9,9%

Subida de medio punto para 'Got Talent', que apunta máximo

'Atrapa un millón' repite un 11,2% de cuota

La 1

Informe semanal1.029.000 10,0% Plan de c1ne Romper el círculo 936.000 9,9%

La 2

La vuelta al mundo en 80 likes La Valeta-Malta 152.000 1,5% 1936215.000 2,7%

Antena 3

Atrapa un millón1.077.000 11,2% Atrapa un millón492.000 8,6%

Cuatro

First Dates722.000 7,1% El blockbuster Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 775.000 9,0%

Telecinco

Got Talent España857.000 9,8%

laSexta

Sábado clave404.000 4,0% 'laSexta Xplica543.000 6,9%

Fotograma de la película 'Romper el círculo', con sus protagonistas

Late night

9,8% para la reposición de 'Atrapa un millón' (+1)

El cine de La 1 (7,8%) crece +1,2 puntos en el late

'Supervivientes: diario' marca un 9%, creciendo +2,3 puntos

La 1

Plan de c1ne 2 Obsesión (2015) 416.000 7,8% Cine Un capo en el salón 139.000 5,4%

La 2

La noche temática Teléfonos peligrosamente inteligentes 46.000 1,7% Dopamina: hackear el cerebro46.000 1,7%

Antena 3

Atrapa un millón255.000 9,8%

Cuatro

Cine Cuatro Terminator 196.000 5,9%

Telecinco

Supervivientes: diario359.000 9,0% Gran Madrid show127.000 5,3% El rey del mando Estamos de moda 78.000 4,1%

laSexta

Equipo de investigación ´Último testigo 158.000 6,6%

Juanra Bonet, al frente de '¡Allá tú!'

Sobremesa y tarde

'Fiesta' (8,3%) cede siete décimas en una semana

4,7% para 'La Roca', que vuelve a bajar del 5% (-0,3)

De media, sube el 'Home cinema' de Cuatro

La 1

Sesión de tarde' "Ocean's 8"1.089.000 13,0% Sesión de tarde 2 Plan de vuelo: desaparecida 803.000 10,4% Cine de barrio presentación Abuelo Made in Spain 986.000 12,1% Cine de barrio Abuelo Made in Spain 1.047.000 12,7%

La 2

Saber y ganar: fin de semana424.000 4,9% Grandes documentales245.000 3,0% Zambia salvaje Chilema y su hermano 260.000 3,1% Lugares indomitos. La gran barrera de coral Primavera 230.000 2,8% Atención obras176.000 2,3% Días de cine119.000 1,6% El renacimiento: arte y violencia Rivalidad 117.000 1,5% La vuelta al mundo en 80 likes Liubliana, Eslovenia 118.000 1,3%

Antena 3

Multicine Secretos en la mansión 995.000 11,9% Multicine 2 Seducción criminal 782.000 10,1% Multicine 3 Engañada en la red 568.000 6,9%

Cuatro

Home cinema Terminator: destino oscuro 580.000 6,9% Home cinema 2 Skyfire 495.000 6,5%

Telecinco

Fiesta662.000 8,3% ¡Allá tú!781.000 9,0%

laSexta

La Roca376.000 4,7%

El panel y los concursantes de 'La ruleta de la suerte'

Mañana

'La ruleta de la suerte' vuelve a arrasar al marcar un 20,4%

6,1% y 6,9% para las entregas de 'El precio justo'

'D Corazón' se mantiene en un 10,3%

La 1

Audiencia abierta251.000 9,7% Viaje al centro de la tele ¿Quién dijo miedo? 259.000 9,5% Viaje al centro de la tele Zoombados 240.000 8,6% Viaje al centro de la tele Música en femenino 263.000 9,1% D Corazón555.000 10,3%

La 2

El renacimiento:arte y violencia Ascenso 21.000 2,3% Los conciertos de la 2 Concierto benéfico con motivo del día internacional de la mujer 32.000 2,0% Objetivo igualdad39.000 1,7% En lengua de signos35.000 1,4% Agrosfera110.000 4,1% Arqueomanía Magdalenienses 100.000 3,6% Arqueomanía El comercio de Roma 121.000 4,3% Hundidos Cavour 120.000 4,3% Pagina2 Emmanuel Carrere 89.000 2,8% Tendido cero131.000 3,0% ¡Qué animal! Metamorfosis 126.000 1,9% Saber y ganar: fin de semana158.000 1,9%

Antena 3

Los más...98.000 5,2% Tal como éramos98.000 5,2% El desafío212.000 7,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Dorada guisada 388.000 11,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Salmonetes fritos con crema de guisantes 653.000 15,4% La ruleta de la suerte1.338.000 20,4%

Cuatro

Love shopping tv2.000 0,3% ¡Toma salami! Había una vez un circo 33.000 3,1% ¡Toma salami! Lo petaron 85.000 6,1% Volando voy Alto Mijares, Castellón 133.000 6,5% Volando voy Valle de Cabuerniga 224.000 8,4% Viajeros Cuatro Lanzarote 261.000 9,4% Viajeros Cuatro Los Angeles 346.000 9,3%

Telecinco

Miramimusica3.000 0,3% Enphorma9.000 0,7% Love shopping tv3.000 0,2% Got Talent España154.000 6,5% Más que coches134.000 4,8% El precio justo204.000 6,1% El precio justo431.000 6,9%

laSexta

Equipo de investigación La fiebre del oro 73.000 7,3% Crea lectura: leer mas es vivir mas70.000 5,1% Aruser@s weekend184.000 8,4% Equipo de investigación El mercado negro del cobre 161.000 5,8% Equipo de investigación El precio del sol 142.000 5,1% Equipo de investigación Jugando con fuego 178.000 4,7%

Informativos

'Antena 3 noticias fin de semana' lidera la franja de la mañana sin problemas al marcar un 20,8% de cuota. Le sigue 'Telediario fin de semana' con un bien 15,5%, mientras que 'Informativos Telecinco Fin de Semana' no pasa del 8,4%. En la franja de la noche, los de La 1 (13,7%) sí que consiguen superar a los de Antena 3 (12%) con +1,7 puntos de distancia, mientras que los de Telecinco anotan un 9,1%.

La 1

Fin de semana 24h143.000 19,1% Fin de semana 24h186.000 18,7% Fin de semana 24h303.000 16,5% Telediario fin semana 11.319.000 15,5% Telediario fin semana 21.338.000 13,7%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.763.000 20,8% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.187.000 12,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1577.000 9,2% El desmarque Cuatro 1367.000 4,4% Noticias Cuatro 2583.000 6,9%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00707.000 8,4% Informativos Telecinco 21:00894.000 9,1%

laSexta

laSexta noticias 14h478.000 7,5% La sexta deportes 1357.000 4,3% laSexta noticias 20h695.000 8,2% La sexta deportes 2480.000 4,9%

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