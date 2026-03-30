'Got Talent' (9,8%) marca máximo de edición con su semifinal pero 'Atrapa un millón' (11,2%) se mantiene líder

Audiencias Sábado 28 de Marzo de 2026
11,2%
11,0%
8,0%
7,1%
5,8%
2,5%
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2,3%
2,2%
2,0%
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'Got Talent España' está emitiendo una edición sin hacer mucho ruido en Telecinco. Sin embargo, es de celebrar haber alcanzado su máximo de temporada con esta entrega. La semifinal creció a un 9,8% (+0,5) y reunió a un total de 857.000 de espectadores la noche del sábado.
Por su parte, 'Atrapa un millón' se mantuvo líder repitiendo la misma cuota de pantalla que la semana anterior. El concurso presentado por Manel Fuentes marcó un 11,2% y volvió a superar la barrera del millón de espectadores, contando con un total de 1.077.000 en Antena 3.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
En el resto de cadenas, el cine de La 1 destaca con un 9,9% (+2,1), rozando el doble dígito, con 'Romper el círculo'; el de Cuatro sube medio punto al anotar un 9% con 'Guardianes de la galaxia Vol. 3'; y 'laSexta Xplica!' apunta un 6,9%, al ceder tres décimas en una semana.
Uno de los concursantes de 'Atrapa un millón' tras perderlo todo por un error
Prime time
- El cine de La 1 mejora +2,1 puntos y anota un 9,9%
- Subida de medio punto para 'Got Talent', que apunta máximo
- 'Atrapa un millón' repite un 11,2% de cuota
Informe semanal1.029.000 10,0%
Plan de c1ne 936.000 9,9%
La vuelta al mundo en 80 likes 152.000 1,5%
1936215.000 2,7%
Atrapa un millón1.077.000 11,2%
Atrapa un millón492.000 8,6%
First Dates722.000 7,1%
El blockbuster 775.000 9,0%
Got Talent España857.000 9,8%
Sábado clave404.000 4,0%
'laSexta Xplica543.000 6,9%
Fotograma de la película 'Romper el círculo', con sus protagonistas
Late night
- 9,8% para la reposición de 'Atrapa un millón' (+1)
- El cine de La 1 (7,8%) crece +1,2 puntos en el late
- 'Supervivientes: diario' marca un 9%, creciendo +2,3 puntos
Plan de c1ne 2 416.000 7,8%
Cine 139.000 5,4%
La noche temática 46.000 1,7%
Dopamina: hackear el cerebro46.000 1,7%
Atrapa un millón255.000 9,8%
Cine Cuatro 196.000 5,9%
Supervivientes: diario359.000 9,0%
Gran Madrid show127.000 5,3%
El rey del mando 78.000 4,1%
Equipo de investigación 158.000 6,6%
Juanra Bonet, al frente de '¡Allá tú!'
Sobremesa y tarde
- 'Fiesta' (8,3%) cede siete décimas en una semana
- 4,7% para 'La Roca', que vuelve a bajar del 5% (-0,3)
- De media, sube el 'Home cinema' de Cuatro
Sesión de tarde' "Ocean's 8"1.089.000 13,0%
Sesión de tarde 2 803.000 10,4%
Cine de barrio presentación 986.000 12,1%
Cine de barrio 1.047.000 12,7%
Saber y ganar: fin de semana424.000 4,9%
Grandes documentales245.000 3,0%
Zambia salvaje 260.000 3,1%
Lugares indomitos. La gran barrera de coral 230.000 2,8%
Atención obras176.000 2,3%
Días de cine119.000 1,6%
El renacimiento: arte y violencia 117.000 1,5%
La vuelta al mundo en 80 likes 118.000 1,3%
Multicine 995.000 11,9%
Multicine 2 782.000 10,1%
Multicine 3 568.000 6,9%
Home cinema 580.000 6,9%
Home cinema 2 495.000 6,5%
Fiesta662.000 8,3%
¡Allá tú!781.000 9,0%
La Roca376.000 4,7%
El panel y los concursantes de 'La ruleta de la suerte'
Mañana
- 'La ruleta de la suerte' vuelve a arrasar al marcar un 20,4%
- 6,1% y 6,9% para las entregas de 'El precio justo'
- 'D Corazón' se mantiene en un 10,3%
Audiencia abierta251.000 9,7%
Viaje al centro de la tele 259.000 9,5%
Viaje al centro de la tele 240.000 8,6%
Viaje al centro de la tele 263.000 9,1%
D Corazón555.000 10,3%
El renacimiento:arte y violencia 21.000 2,3%
Los conciertos de la 2 32.000 2,0%
Objetivo igualdad39.000 1,7%
En lengua de signos35.000 1,4%
Agrosfera110.000 4,1%
Arqueomanía 100.000 3,6%
Arqueomanía 121.000 4,3%
Hundidos 120.000 4,3%
Pagina2 89.000 2,8%
Tendido cero131.000 3,0%
¡Qué animal! 126.000 1,9%
Saber y ganar: fin de semana158.000 1,9%
Los más...98.000 5,2%
Tal como éramos98.000 5,2%
El desafío212.000 7,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 388.000 11,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 653.000 15,4%
La ruleta de la suerte1.338.000 20,4%
Love shopping tv2.000 0,3%
¡Toma salami! 33.000 3,1%
¡Toma salami! 85.000 6,1%
Volando voy 133.000 6,5%
Volando voy 224.000 8,4%
Viajeros Cuatro 261.000 9,4%
Viajeros Cuatro 346.000 9,3%
Miramimusica3.000 0,3%
Enphorma9.000 0,7%
Love shopping tv3.000 0,2%
Got Talent España154.000 6,5%
Más que coches134.000 4,8%
El precio justo204.000 6,1%
El precio justo431.000 6,9%
Equipo de investigación 73.000 7,3%
Crea lectura: leer mas es vivir mas70.000 5,1%
Aruser@s weekend184.000 8,4%
Equipo de investigación 161.000 5,8%
Equipo de investigación 142.000 5,1%
Equipo de investigación 178.000 4,7%
Informativos
'Antena 3 noticias fin de semana' lidera la franja de la mañana sin problemas al marcar un 20,8% de cuota. Le sigue 'Telediario fin de semana' con un bien 15,5%, mientras que 'Informativos Telecinco Fin de Semana' no pasa del 8,4%. En la franja de la noche, los de La 1 (13,7%) sí que consiguen superar a los de Antena 3 (12%) con +1,7 puntos de distancia, mientras que los de Telecinco anotan un 9,1%.
Fin de semana 24h143.000 19,1%
Fin de semana 24h186.000 18,7%
Fin de semana 24h303.000 16,5%
Telediario fin semana 11.319.000 15,5%
Telediario fin semana 21.338.000 13,7%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.763.000 20,8%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.187.000 12,0%
Noticias Cuatro 1577.000 9,2%
El desmarque Cuatro 1367.000 4,4%
Noticias Cuatro 2583.000 6,9%
Informativos Telecinco 15:00707.000 8,4%
Informativos Telecinco 21:00894.000 9,1%
laSexta noticias 14h478.000 7,5%
La sexta deportes 1357.000 4,3%
laSexta noticias 20h695.000 8,2%
La sexta deportes 2480.000 4,9%