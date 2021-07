En la noche del miércoles 7 de julio, la Eurocopa encaraba su recta final celebrando la última de sus semifinales con el partido entre Inglaterra y Dinamarca. La victoria de los ingleses daba a Telecinco un formidable 29,7%, disparándose hasta el 33,7% en su prórroga, y dejando sin opciones a la competencia. Mientras tanto, 'Supervivientes: Tierra de nadie' pasaba la mayoría de su emisión en Cuatro, logrando anotar un gran 11%.

En Antena 3, mientras tanto, 'Mask Singer: adivina quién canta' sorprendía emitiendo un refrito para evitar el enfrentamiento con el fútbol. El recopilatorio anotó un 10,1%, manteniéndose por encima del millón de espectadores. El cine de La 1 bajaba -1,7 puntos con "Los puentes de Madison" (5,5%) y el de laSexta descendía -1,5 con la emisión de "Little Tokio: Ataque frontal" (3,5%).

'laSexta clave': 489.000 y 4,8%

'El intermedio: the very best': 597.000 y 4,4%

'Cine' "Little Tokio: ataque frontal": 438.000 y 3,5%