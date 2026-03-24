El directo de 'Casados' (15,2%) triunfa frente a 'En tierra lejana' (12,6%) y 'DecoMasters' (8,1%)

Por Redacción | |

La última dosis de 'Casados a primera vista' ha revalidado la condición de triunfo del reality de Telecinco, que ha culminado con un reencuentro en directo. Esta despedida no ha defraudado y, de hecho, ha elevado las cifras del programa al alcanzar un 15,2% de cuota de pantalla con 877.000 espectadores de media, con los cuales se sitúa como el contenido más popular del prime time.

Por su parte, Antena 3 presume de estabilidad con 'En tierra lejana', que repite el 12,6% de share de la semana pasada. En esta ocasión, lo hace con 855.000 televidentes, por lo que duplica sin problemas a 'DecoMasters', cuya final pierde fuelle al marcar un 8,1% a lo largo de la noche. Ese porcentaje delata un descenso en el número de espectadores, que cae a 410.000 en la antesala de la final.

En último lugar, 'Fuera de cobertura' cede al rubricar un 4,9% en Cuatro y laSexta vuelve a entregarse a Torrente, aunque también baja al conseguir un 5,9%. En el access, 'El hormiguero' mantiene el liderato pese a perder casi -2 puntos, mientras que 'La revuelta' anota un 11% frente a 'Horizonte' (7,4%) y 'First Dates' (9,3%).

'DecoMastes' se deja un par de décimas antes de la final

Prime time

'Casados a primera vista' (15,2%) culmina su edición con una subida de +1 punto

-0,3 puntos para 'DecoMasters' (8,1%)

'El hormiguero' sigue liderando pese a bajar a un 14% (-1,9 puntos)

La 1

La revuelta Eva & Belén 1.319.000 11,0% DecoMasters410.000 8,1%

La 2

Cifras y letras643.000 5,2% Cifras y letras799.000 6,2% Cine clásico Irma la dulce 449.000 4,9%

Antena 3

El hormiguero Omar Montes 1.717.000 14,0% En tierra lejana855.000 12,6%

Cuatro

First Dates675.000 5,5% Horizonte904.000 7,4% Fuera de cobertura Colonia Experimental. Los olvidados del sur de Madrid 372.000 4,9%

Telecinco

First Dates1.138.000 9,3% Casados a primera vista, ¿para siempre?877.000 15,2%

laSexta

laSexta clave577.000 4,9% El intermedio937.000 7,5% El taquillazo Torrente 5 425.000 5,9%

'En tierra lejana' se mantiene inmutable de una semana a otra

Late night

La reposición de 'DecoMasters' se hunde a un 4,6% (-3,8 puntos)

El cine nocturno de La 2 (2,6%) suma +0,5 puntos

+2,3 puntos para la sesión cinematográfica de laSexta (6,7%)

La 1

DecoMasters82.000 4,6%

La 2

Cine El discurso del rey 80.000 2,6%

Antena 3

En tierra lejana222.000 7,5% Sportium game show80.000 4,6%

Cuatro

Fuera de cobertura Madrid distrito federal 154.000 3,7% Fuera de cobertura Influencers 96.000 4,1%

Telecinco

Gran Madrid show172.000 8,9%

laSexta

Cine Torrente: El brazo tonto de la ley 181.000 6,7%

'La promesa' arranca la semana con buen pie

Sobremesa y tarde

'La promesa' vuelve a firmar un imponente 13,1%

'Pasapalabra' (18,4%) añade +0,3 puntos a su cuenta particular

'Trivial Pursuit' se conforma con un 2,5% en su llegada a La 2

La 1

Directo al grano910.000 10,9% Valle Salvaje835.000 12,0% La promesa966.000 13,1% Malas lenguas1.054.000 12,2% Aquí la Tierra1.408.000 13,9%

La 2

Saber y ganar552.000 5,8% Grandes documentales294.000 3,7% Lugares indómitos. La gran barrera de coral Primavera 309.000 3,7% Depredadores letales Supersentidos 263.000 3,6% Malas lenguas480.000 6,7% Sukha199.000 2,3% Trivial Pursuit277.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.277.000 14,3% Y ahora, Sonsoles735.000 10,0% Pasapalabra1.827.000 18,4%

Cuatro

Todo es mentira530.000 6,5% Lo sabe, no lo sabe456.000 6,1%

Telecinco

El tiempo justo772.000 9,6% El diario de Jorge659.000 8,9% ¡Allá tú!928.000 9,5%

laSexta

Zapeando451.000 5,2% Más vale tarde475.000 6,5%

'La ruleta de la suerte' no para de triunfar en Antena 3

Mañana

La 1

La hora de La 1399.000 19,3% Entrevista Elma Saiz 410.000 20,0% Entrevista Pablo Bustinduy 427.000 19,2% Mañaneros 360518.000 16,8% Mañaneros 360990.000 11,9%

La 2

Hundidos HMS Serpent 26.000 2,0% Persiguiendo la lluvia El río inconstante 45.000 2,3% Un país en bicicleta, diario de una ciclista45.000 2,2% Aquí hay trabajo39.000 1,8% La aventura del saber36.000 1,5% Baserri gourmet Palacio de Ubieta 36.000 1,5% El western de La 2 Apocalipsis Joe 98.000 3,0% El cazador100.000 1,6% El cazador201.000 2,2%

Antena 3

Espejo público277.000 10,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Almejas al pimentón 746.000 15,4% La ruleta de la suerte1.602.000 21,3%

Cuatro

Love shopping TV2.000 0,2% ¡Toma salami! El fútbol es así 26.000 1,8% Alerta cobra Jugar con fuego 34.000 1,7% Alerta cobra Dinero de sangre 52.000 2,6% Alerta cobra Encerrado 65.000 2,8% En boca de todos253.000 8,1%

Telecinco

La mirada crítica184.000 9,5% El programa de Ana Rosa317.000 13,6% Vamos a ver355.000 10,8% El precio justo652.000 9,7%

laSexta

Aruser@s el humorning187.000 11,9% Aruser@s343.000 15,2% Al rojo vivo380.000 10,3%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' es la emisión más vista de toda la jornada con 2,326 millones de espectadores y un 23,8% de share, con los cuales se impone a 'Telediario 1' (15,6%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (9,2%). Por la noche, ese orden se repite: el telediario de Antena 3 (19,1%) lidera, seguido por el de la pública (13,6%) y el del dial azul de Mediaset (8,2%).

La 1

Informativo territorial 1869.000 13,6% Telediario 11.520.000 15,6% Informativo territorial 21.272.000 13,2% Telediario 21.628.000 13,6%

Antena 3

Noticias de la mañana259.000 13,6% Antena 3 noticias 12.326.000 23,8% Antena 3 noticias 22.303.000 19,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1525.000 7,3% El desmarque Cuatro 1365.000 3,8% Noticias Cuatro 2535.000 5,7%

Telecinco

El matinal134.000 10,5% Informativos Telecinco 15:00896.000 9,2% Informativos Telecinco 21:00973.000 8,2%

laSexta

laSexta noticias 14h813.000 9,6% laSexta noticias: Jugones466.000 4,7% laSexta noticias 20h815.000 8,7%

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