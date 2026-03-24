El directo de 'Casados' (15,2%) triunfa frente a 'En tierra lejana' (12,6%) y 'DecoMasters' (8,1%)

Audiencias Lunes 23 de Marzo de 2026
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La última dosis de 'Casados a primera vista' ha revalidado la condición de triunfo del reality de Telecinco, que ha culminado con un reencuentro en directo. Esta despedida no ha defraudado y, de hecho, ha elevado las cifras del programa al alcanzar un 15,2% de cuota de pantalla con 877.000 espectadores de media, con los cuales se sitúa como el contenido más popular del prime time.
Por su parte, Antena 3 presume de estabilidad con 'En tierra lejana', que repite el 12,6% de share de la semana pasada. En esta ocasión, lo hace con 855.000 televidentes, por lo que duplica sin problemas a 'DecoMasters', cuya final pierde fuelle al marcar un 8,1% a lo largo de la noche. Ese porcentaje delata un descenso en el número de espectadores, que cae a 410.000 en la antesala de la final.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
En último lugar, 'Fuera de cobertura' cede al rubricar un 4,9% en Cuatro y laSexta vuelve a entregarse a Torrente, aunque también baja al conseguir un 5,9%. En el access, 'El hormiguero' mantiene el liderato pese a perder casi -2 puntos, mientras que 'La revuelta' anota un 11% frente a 'Horizonte' (7,4%) y 'First Dates' (9,3%).
'DecoMastes' se deja un par de décimas antes de la final
Prime time
- 'Casados a primera vista' (15,2%) culmina su edición con una subida de +1 punto
- -0,3 puntos para 'DecoMasters' (8,1%)
- 'El hormiguero' sigue liderando pese a bajar a un 14% (-1,9 puntos)
La revuelta 1.319.000 11,0%
DecoMasters410.000 8,1%
Cifras y letras643.000 5,2%
Cifras y letras799.000 6,2%
Cine clásico 449.000 4,9%
El hormiguero 1.717.000 14,0%
En tierra lejana855.000 12,6%
First Dates675.000 5,5%
Horizonte904.000 7,4%
Fuera de cobertura 372.000 4,9%
First Dates1.138.000 9,3%
Casados a primera vista, ¿para siempre?877.000 15,2%
laSexta clave577.000 4,9%
El intermedio937.000 7,5%
El taquillazo 425.000 5,9%
'En tierra lejana' se mantiene inmutable de una semana a otra
Late night
- La reposición de 'DecoMasters' se hunde a un 4,6% (-3,8 puntos)
- El cine nocturno de La 2 (2,6%) suma +0,5 puntos
- +2,3 puntos para la sesión cinematográfica de laSexta (6,7%)
DecoMasters82.000 4,6%
Cine 80.000 2,6%
En tierra lejana222.000 7,5%
Sportium game show80.000 4,6%
Fuera de cobertura 154.000 3,7%
Fuera de cobertura 96.000 4,1%
Gran Madrid show172.000 8,9%
Cine 181.000 6,7%
'La promesa' arranca la semana con buen pie
Sobremesa y tarde
- 'La promesa' vuelve a firmar un imponente 13,1%
- 'Pasapalabra' (18,4%) añade +0,3 puntos a su cuenta particular
- 'Trivial Pursuit' se conforma con un 2,5% en su llegada a La 2
Directo al grano910.000 10,9%
Valle Salvaje835.000 12,0%
La promesa966.000 13,1%
Malas lenguas1.054.000 12,2%
Aquí la Tierra1.408.000 13,9%
Saber y ganar552.000 5,8%
Grandes documentales294.000 3,7%
Lugares indómitos. La gran barrera de coral 309.000 3,7%
Depredadores letales 263.000 3,6%
Malas lenguas480.000 6,7%
Sukha199.000 2,3%
Trivial Pursuit277.000 2,5%
Sueños de libertad1.277.000 14,3%
Y ahora, Sonsoles735.000 10,0%
Pasapalabra1.827.000 18,4%
Todo es mentira530.000 6,5%
Lo sabe, no lo sabe456.000 6,1%
El tiempo justo772.000 9,6%
El diario de Jorge659.000 8,9%
¡Allá tú!928.000 9,5%
Zapeando451.000 5,2%
Más vale tarde475.000 6,5%
'La ruleta de la suerte' no para de triunfar en Antena 3
Mañana
- 'La ruleta de la suerte' (21,3%) consigue un rendimiento sobresaliente pese a bajar -0,9 puntos
- Subida de +1 punto para 'El precio justo' (9,7%)
- 'La hora de La 1' (19,3%) se repone y crece +1,2 puntos en una semana
La hora de La 1399.000 19,3%
Entrevista 410.000 20,0%
Entrevista 427.000 19,2%
Mañaneros 360518.000 16,8%
Mañaneros 360990.000 11,9%
Hundidos 26.000 2,0%
Persiguiendo la lluvia 45.000 2,3%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista45.000 2,2%
Aquí hay trabajo39.000 1,8%
La aventura del saber36.000 1,5%
Baserri gourmet 36.000 1,5%
El western de La 2 98.000 3,0%
El cazador100.000 1,6%
El cazador201.000 2,2%
Espejo público277.000 10,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 746.000 15,4%
La ruleta de la suerte1.602.000 21,3%
Love shopping TV2.000 0,2%
¡Toma salami! 26.000 1,8%
Alerta cobra 34.000 1,7%
Alerta cobra 52.000 2,6%
Alerta cobra 65.000 2,8%
En boca de todos253.000 8,1%
La mirada crítica184.000 9,5%
El programa de Ana Rosa317.000 13,6%
Vamos a ver355.000 10,8%
El precio justo652.000 9,7%
Aruser@s el humorning187.000 11,9%
Aruser@s343.000 15,2%
Al rojo vivo380.000 10,3%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' es la emisión más vista de toda la jornada con 2,326 millones de espectadores y un 23,8% de share, con los cuales se impone a 'Telediario 1' (15,6%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (9,2%). Por la noche, ese orden se repite: el telediario de Antena 3 (19,1%) lidera, seguido por el de la pública (13,6%) y el del dial azul de Mediaset (8,2%).
Informativo territorial 1869.000 13,6%
Telediario 11.520.000 15,6%
Informativo territorial 21.272.000 13,2%
Telediario 21.628.000 13,6%
Noticias de la mañana259.000 13,6%
Antena 3 noticias 12.326.000 23,8%
Antena 3 noticias 22.303.000 19,1%
Noticias Cuatro 1525.000 7,3%
El desmarque Cuatro 1365.000 3,8%
Noticias Cuatro 2535.000 5,7%
El matinal134.000 10,5%
Informativos Telecinco 15:00896.000 9,2%
Informativos Telecinco 21:00973.000 8,2%
laSexta noticias 14h813.000 9,6%
laSexta noticias: Jugones466.000 4,7%
laSexta noticias 20h815.000 8,7%