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AUDIENCIAS TDT 21 DE JULIO

'Los Simpson' en Neox dominan lo más visto de las temáticas TDT del martes

La veterana serie de animación logra ocupar los tres primeros puestos, mientras que 'La que se avecina' y 'Emanet' cierran el top 5. FDF lidera la jornada con un 2,3%.

'Los Simpson' en Neox dominan lo más visto de las temáticas TDT del martes
©FOX
Por RedacciónPublicado: Miércoles 22 Julio 2026 10:22 (hace 41 minutos)

Audiencias Martes 21 de Julio de 2026

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Contra todo pronóstico, el final del Mundial y de las celebraciones por la victoria de la Selección Española no devuelve el liderazgo de las temáticas TDT a las telenovelas de Nova. En su lugar, son 'Los Simpson' los que se convierten en la oferta más vista del día. La veterana serie de animación de Matt Groening copa las tres primeras posiciones del ranking con cuotas del 3,3%, 3,1% y 3,1%, reuniendo más de 300.000 espectadores en la emisión más seguida.

Tras ella se sitúa 'La que se avecina', que firma un 2,9% de cuota y 268.000 televidentes en FDF. Cierra el top 5 'Emanet', que registra un 2,7% y 255.000 seguidores en Nova.

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En cuanto a la clasificación por cadenas, FDF se alza con el liderazgo de la jornada al firmar un 2,3% de cuota de pantalla. Nova ocupa la segunda posición con un 2%, mientras que Neox completa el podio con un 1,9%. Por detrás se sitúa TRECE, con un 1,8%, y, compartiendo la quinta plaza, Energy y Atreseries, ambas con un 1,7% de share.

Ranking cadenas TDT Martes, 21 de Julio de 2026

FDF 2,3%

Nova 2,0%

Neox 1,9%

TRECE 1,8%

Energy 1,7%

Atreseries 1,7%

Veo7 1,4%

DKiss 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

DMAX 1,3%

BEMADtv 1,3%

Teledeporte 1,2%

Ten 1,2%

Mega (España) 1,1%

Divinity 1,0%

Squirrel 1,0%

Clan TVE 0,9%

Boing 0,8%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:33
15:59
313.000
3,3%
Neox
Los Simpson
15:06
15:33
295.000
3,1%
Neox
Los Simpson
14:48
15:06
271.000
3,1%
FDF
La que se avecina Una ruina humana,un top gamba ...
20:58
22:55
268.000
2,9%
Nova
Emanet
15:00
16:30
255.000
2,7%
Energy
Fbi international Urraca
23:04
24:01
244.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
15:59
16:23
241.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:23
14:48
237.000
3,0%
TRECE
Cine western El imperio del ganado
18:30
20:16
235.000
3,4%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
231.000
2,7%

Ranking FDF (2,3%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una ruina humana,un top gamba ...
20:58
22:55
268.000
2,9%
FDF
Cine Ajuste de cuentas(muzzle)
22:55
24:56
224.000
3,1%
FDF
La que se avecina Una rehabilitacion integral,un ...
15:17
17:11
211.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una piña podrida,un hombre ...
17:11
18:59
140.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un vibrador emocional,un ...
18:59
20:58
120.000
1,7%

Ranking Nova (2,0%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
255.000
2,7%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:50
231.000
2,7%
Nova
Cuento de una noche
22:25
23:15
222.000
2,2%
Nova
Mañana es para siempre
17:50
20:00
207.000
3,0%
Nova
Cuento de una noche
21:36
22:25
197.000
2,0%

Ranking Neox (1,9%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:33
15:59
313.000
3,3%
Neox
Los Simpson
15:06
15:33
295.000
3,1%
Neox
Los Simpson
14:48
15:06
271.000
3,1%
Neox
The Big Bang Theory
15:59
16:23
241.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:23
14:48
237.000
3,0%

Ranking TRECE (1,8%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El imperio del ganado
18:30
20:16
235.000
3,4%
TRECE
Sesion doble Los trotamundos
16:38
18:26
208.000
2,5%
TRECE
Tu cine El ultimo destacamento
20:17
22:03
163.000
2,0%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
161.000
2,2%
TRECE
Sesion doble Cerco de fuego
14:47
16:38
160.000
1,7%

Ranking Energy (1,7%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Fbi international Urraca
23:04
24:01
244.000
3,0%
Energy
Fbi international La ultima parada
22:08
23:04
223.000
2,2%
Energy
FBI Heroes
24:01
24:52
179.000
3,2%
Energy
FBI Segunda vida
21:19
22:08
163.000
1,8%
Energy
La noche de los fbi
20:17
26:30
161.000
2,4%

Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds Las mil y una noches
22:11
23:16
218.000
2,2%
Atreseries
Bright minds 30.000 pies
23:16
24:25
196.000
2,7%
Atreseries
Bright minds El ojo del dragon
21:05
22:11
147.000
1,6%
Atreseries
Bright minds Nativos
24:25
25:16
119.000
2,6%
Atreseries
Los misterios de murdoch Opcion local
18:31
19:20
109.000
1,6%

Ranking Veo7 (1,4%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Los ...
22:41
23:29
167.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias De repente
22:00
22:41
167.000
1,7%
Veo7
Blue bloods,familia de policias El arte de la ...
21:16
22:00
154.000
1,7%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Reglas ...
20:27
21:16
132.000
1,7%
Veo7
Blue bloods,familia de policias La ...
19:36
20:27
126.000
1,8%

Ranking DKiss (1,4%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Crimenes en la red
19:11
20:05
103.000
1,5%
DKiss
Home town
14:42
15:36
102.000
1,1%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
16:33
17:00
100.000
1,1%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
17:01
17:26
97.000
1,1%
DKiss
Cuando los muertos hablan
22:58
23:57
95.000
1,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:30
146.000
1,6%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:29
22:58
134.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:00
24:30
120.000
1,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
16:29
16:58
113.000
1,3%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:30
113.000
1,2%

Ranking DMAX (1,3%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
156.000
1,6%
DMAX
La fiebre del oro
16:13
18:00
143.000
1,7%
DMAX
La pesca del oro La carrera desbocada ...
18:00
18:55
131.000
1,8%
DMAX
Antiguas superestructuras El louvre
22:30
23:31
119.000
1,2%
DMAX
La pesca del oro
18:56
19:47
113.000
1,7%

Ranking BEMADtv (1,3%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El justiciero de la ciudad
22:54
24:41
176.000
2,4%
BEMADtv
Cine Al filo de la medianoche
21:03
22:54
141.000
1,5%
BEMADtv
Cine La leyenda del gigante de la ...
17:18
19:14
111.000
1,5%
BEMADtv
Cine Muere otra vez
15:36
17:18
98.000
1,1%
BEMADtv
Cine En busca del palacio dorado
19:14
21:03
76.000
1,1%

Ranking Teledeporte (1,2%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Tour de francia Evian les bains-thonon les ...
14:16
16:17
214.000
2,4%
Teledeporte
Teledeporte 1
16:18
16:24
184.000
2,0%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
21:59
22:59
168.000
1,7%
Teledeporte
Prorroga futbol:copa mundial(d) ...
13:02
13:42
92.000
2,2%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
20:59
21:59
82.000
0,9%

Ranking Ten (1,2%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Venganza:recien casados asesinos
23:05
24:05
96.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
20:12
21:07
85.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
15:33
16:32
81.000
0,9%
Ten
Venganza:recien casados asesinos
24:05
25:03
80.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
19:23
20:12
80.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Ferias carnivoras
21:22
21:50
115.000
1,3%
Mega (España)
Ferias carnivoras
22:33
23:05
105.000
1,0%
Mega (España)
Forjado a fuego El katar
23:05
23:55
102.000
1,2%
Mega (España)
Ferias carnivoras
22:11
22:33
98.000
1,0%
Mega (España)
Aislados(alone)
16:30
20:00
98.000
1,3%

Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Cuando nos ven llegar
21:09
22:04
109.000
1,2%
Divinity
Infiltrada
22:05
23:00
95.000
0,9%
Divinity
Infiltrada
23:00
23:59
94.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Lo que mas importa
19:36
20:16
94.000
1,4%
Divinity
Chicago Fire La oportunidad de perdonar
18:38
19:36
94.000
1,4%

Ranking Squirrel (1,0%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Boon:el protector
22:04
23:50
149.000
1,6%
Squirrel
Cine El rastreador
20:38
22:04
93.000
1,1%
Squirrel
Cine Shut in
23:50
25:14
75.000
1,4%
Squirrel
Cine La muerte de un presidente
18:38
20:38
63.000
0,9%
Squirrel
Cine Diez horcas para un pistolero
16:49
18:38
59.000
0,7%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
17:18
17:24
134.000
1,6%
Clan TVE
Bluey
17:11
17:18
123.000
1,5%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:26
17:36
112.000
1,3%
Clan TVE
Bluey
16:56
17:03
98.000
1,1%
Clan TVE
Bluey
16:43
16:50
97.000
1,1%

Ranking Boing (0,8%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:40
14:51
116.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:53
22:03
113.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:02
15:13
110.000
1,2%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
22:08
22:19
97.000
1,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:28
14:40
94.000
1,2%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 21 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Amanecer rojo(2012)
23:08
25:09
70.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Soldados de fortuna
21:35
23:08
67.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Por techo las estrellas
15:37
17:22
46.000
0,5%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:30
21.000
0,3%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste La undecima 2016
25:13
26:30
17.000
0,7%
Ver todos los comentarios

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