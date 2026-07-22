'Los Simpson' en Neox dominan lo más visto de las temáticas TDT del martes

Por Redacción |

Contra todo pronóstico, el final del Mundial y de las celebraciones por la victoria de la Selección Española no devuelve el liderazgo de las temáticas TDT a las telenovelas de Nova. En su lugar, son 'Los Simpson' los que se convierten en la oferta más vista del día. La veterana serie de animación de Matt Groening copa las tres primeras posiciones del ranking con cuotas del 3,3%, 3,1% y 3,1%, reuniendo más de 300.000 espectadores en la emisión más seguida.

Tras ella se sitúa 'La que se avecina', que firma un 2,9% de cuota y 268.000 televidentes en FDF. Cierra el top 5 'Emanet', que registra un 2,7% y 255.000 seguidores en Nova.

En cuanto a la clasificación por cadenas, FDF se alza con el liderazgo de la jornada al firmar un 2,3% de cuota de pantalla. Nova ocupa la segunda posición con un 2%, mientras que Neox completa el podio con un 1,9%. Por detrás se sitúa TRECE, con un 1,8%, y, compartiendo la quinta plaza, Energy y Atreseries, ambas con un 1,7% de share.