'Los Simpson' en Neox dominan lo más visto de las temáticas TDT del martes

Contra todo pronóstico, el final del Mundial y de las celebraciones por la victoria de la Selección Española no devuelve el liderazgo de las temáticas TDT a las telenovelas de Nova. En su lugar, son 'Los Simpson' los que se convierten en la oferta más vista del día. La veterana serie de animación de Matt Groening copa las tres primeras posiciones del ranking con cuotas del 3,3%, 3,1% y 3,1%, reuniendo más de 300.000 espectadores en la emisión más seguida.
Tras ella se sitúa 'La que se avecina', que firma un 2,9% de cuota y 268.000 televidentes en FDF. Cierra el top 5 'Emanet', que registra un 2,7% y 255.000 seguidores en Nova.
En cuanto a la clasificación por cadenas, FDF se alza con el liderazgo de la jornada al firmar un 2,3% de cuota de pantalla. Nova ocupa la segunda posición con un 2%, mientras que Neox completa el podio con un 1,9%. Por detrás se sitúa TRECE, con un 1,8%, y, compartiendo la quinta plaza, Energy y Atreseries, ambas con un 1,7% de share.
Ranking cadenas TDT Martes, 21 de Julio de 2026
2,3%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,5%
Ranking programas TDT Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:33
15:59
313.000
3,3%
Los Simpson
15:06
15:33
295.000
3,1%
Los Simpson
14:48
15:06
271.000
3,1%
La que se avecina Una ruina humana,un top gamba ...
20:58
22:55
268.000
2,9%
Emanet
15:00
16:30
255.000
2,7%
Fbi international Urraca
23:04
24:01
244.000
3,0%
The Big Bang Theory
15:59
16:23
241.000
2,6%
Los Simpson
14:23
14:48
237.000
3,0%
Cine western El imperio del ganado
18:30
20:16
235.000
3,4%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
231.000
2,7%
Ranking FDF (2,3%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una ruina humana,un top gamba ...
20:58
22:55
268.000
2,9%
Cine Ajuste de cuentas(muzzle)
22:55
24:56
224.000
3,1%
La que se avecina Una rehabilitacion integral,un ...
15:17
17:11
211.000
2,3%
La que se avecina Una piña podrida,un hombre ...
17:11
18:59
140.000
1,8%
La que se avecina Un vibrador emocional,un ...
18:59
20:58
120.000
1,7%
Ranking Nova (2,0%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
255.000
2,7%
Cuidado con el angel
16:30
17:50
231.000
2,7%
Cuento de una noche
22:25
23:15
222.000
2,2%
Mañana es para siempre
17:50
20:00
207.000
3,0%
Cuento de una noche
21:36
22:25
197.000
2,0%
Ranking Neox (1,9%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:33
15:59
313.000
3,3%
Los Simpson
15:06
15:33
295.000
3,1%
Los Simpson
14:48
15:06
271.000
3,1%
The Big Bang Theory
15:59
16:23
241.000
2,6%
Los Simpson
14:23
14:48
237.000
3,0%
Ranking TRECE (1,8%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western El imperio del ganado
18:30
20:16
235.000
3,4%
Sesion doble Los trotamundos
16:38
18:26
208.000
2,5%
Tu cine El ultimo destacamento
20:17
22:03
163.000
2,0%
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
161.000
2,2%
Sesion doble Cerco de fuego
14:47
16:38
160.000
1,7%
Ranking Energy (1,7%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fbi international Urraca
23:04
24:01
244.000
3,0%
Fbi international La ultima parada
22:08
23:04
223.000
2,2%
FBI Heroes
24:01
24:52
179.000
3,2%
FBI Segunda vida
21:19
22:08
163.000
1,8%
La noche de los fbi
20:17
26:30
161.000
2,4%
Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds Las mil y una noches
22:11
23:16
218.000
2,2%
Bright minds 30.000 pies
23:16
24:25
196.000
2,7%
Bright minds El ojo del dragon
21:05
22:11
147.000
1,6%
Bright minds Nativos
24:25
25:16
119.000
2,6%
Los misterios de murdoch Opcion local
18:31
19:20
109.000
1,6%
Ranking Veo7 (1,4%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Los ...
22:41
23:29
167.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias De repente
22:00
22:41
167.000
1,7%
Blue bloods,familia de policias El arte de la ...
21:16
22:00
154.000
1,7%
Blue bloods,familia de policias Reglas ...
20:27
21:16
132.000
1,7%
Blue bloods,familia de policias La ...
19:36
20:27
126.000
1,8%
Ranking DKiss (1,4%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimenes en la red
19:11
20:05
103.000
1,5%
Home town
14:42
15:36
102.000
1,1%
Como reconocer a un psicopata
16:33
17:00
100.000
1,1%
Como reconocer a un psicopata
17:01
17:26
97.000
1,1%
Cuando los muertos hablan
22:58
23:57
95.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
23:00
23:30
146.000
1,6%
Informativo 24h
22:29
22:58
134.000
1,3%
Informativo 24h
24:00
24:30
120.000
1,9%
Informativo 24h
16:29
16:58
113.000
1,3%
Telediario 1
14:55
15:30
113.000
1,2%
Ranking DMAX (1,3%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
156.000
1,6%
La fiebre del oro
16:13
18:00
143.000
1,7%
La pesca del oro La carrera desbocada ...
18:00
18:55
131.000
1,8%
Antiguas superestructuras El louvre
22:30
23:31
119.000
1,2%
La pesca del oro
18:56
19:47
113.000
1,7%
Ranking BEMADtv (1,3%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El justiciero de la ciudad
22:54
24:41
176.000
2,4%
Cine Al filo de la medianoche
21:03
22:54
141.000
1,5%
Cine La leyenda del gigante de la ...
17:18
19:14
111.000
1,5%
Cine Muere otra vez
15:36
17:18
98.000
1,1%
Cine En busca del palacio dorado
19:14
21:03
76.000
1,1%
Ranking Teledeporte (1,2%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tour de francia Evian les bains-thonon les ...
14:16
16:17
214.000
2,4%
Teledeporte 1
16:18
16:24
184.000
2,0%
Fútbol:copa mundial resumen ...
21:59
22:59
168.000
1,7%
Prorroga futbol:copa mundial(d) ...
13:02
13:42
92.000
2,2%
Fútbol:copa mundial resumen ...
20:59
21:59
82.000
0,9%
Ranking Ten (1,2%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Venganza:recien casados asesinos
23:05
24:05
96.000
1,2%
Caso cerrado
20:12
21:07
85.000
1,1%
Caso cerrado
15:33
16:32
81.000
0,9%
Venganza:recien casados asesinos
24:05
25:03
80.000
1,5%
Caso cerrado
19:23
20:12
80.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ferias carnivoras
21:22
21:50
115.000
1,3%
Ferias carnivoras
22:33
23:05
105.000
1,0%
Forjado a fuego El katar
23:05
23:55
102.000
1,2%
Ferias carnivoras
22:11
22:33
98.000
1,0%
Aislados(alone)
16:30
20:00
98.000
1,3%
Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire Cuando nos ven llegar
21:09
22:04
109.000
1,2%
Infiltrada
22:05
23:00
95.000
0,9%
Infiltrada
23:00
23:59
94.000
1,1%
Chicago Fire Lo que mas importa
19:36
20:16
94.000
1,4%
Chicago Fire La oportunidad de perdonar
18:38
19:36
94.000
1,4%
Ranking Squirrel (1,0%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Boon:el protector
22:04
23:50
149.000
1,6%
Cine El rastreador
20:38
22:04
93.000
1,1%
Cine Shut in
23:50
25:14
75.000
1,4%
Cine La muerte de un presidente
18:38
20:38
63.000
0,9%
Cine Diez horcas para un pistolero
16:49
18:38
59.000
0,7%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
17:18
17:24
134.000
1,6%
Bluey
17:11
17:18
123.000
1,5%
Los green en la gran ciudad
17:26
17:36
112.000
1,3%
Bluey
16:56
17:03
98.000
1,1%
Bluey
16:43
16:50
97.000
1,1%
Ranking Boing (0,8%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
14:40
14:51
116.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
21:53
22:03
113.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
15:02
15:13
110.000
1,2%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
22:08
22:19
97.000
1,0%
Doraemon,el gato cosmico
14:28
14:40
94.000
1,2%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Martes, 21 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Amanecer rojo(2012)
23:08
25:09
70.000
1,1%
Cine Soldados de fortuna
21:35
23:08
67.000
0,7%
Cine Por techo las estrellas
15:37
17:22
46.000
0,5%
Real madrid conecta
19:30
21:30
21.000
0,3%
Historia que tu hiciste La undecima 2016
25:13
26:30
17.000
0,7%