AUDIENCIAS TDT 14 DE AGOSTO

'Emanet' asienta su liderazgo y el cine de Be Mad destaca en la noche

Neox coloca cuatro emisiones en el top 10 con 'Chicago P.D.', 'The Big Bang Theory' y 'Los Simpson'.

Por RedacciónPublicado: Sábado 16 Agosto 2025 08:59 (hace 15 horas)

Audiencias Jueves 14 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    13,1%

  • logola1

    10,7%

  • logotelecinco

    8,5%

  • logolasexta

    5,7%

  • logocuatro

    4,6%

  • logofdf

    3,2%

  • logola2

    3,1%

  • logoenergy

    2,6%

  • logoneox

    2,3%

  • logonova

    2,3%

  • logo13tv

    2,1%

  • logobemadtv

    2,1%

  • logodiscoverymax

    1,9%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logomega-espana

    1,6%

  • logoparamount-network

    1,6%

  • logodkiss

    1,5%

  • logodivinity

    1,4%

  • logoten

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logoclan

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,8%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

FDF aventaja al resto de cadenas en la jornada del jueves al registrar una media del 3,2%. Además, coloca dos emisiones de 'La que se avecina' (3,3% y 3,1%) en el ranking. Sin embargo, 'Emanet' mantiene su liderazgo con un 3,6% y 293.000 espectadores. Supera así al cine de Be Mad, que destaca en el prime time con 'Ni una palabra' (3,6%).

Por otro lado, Neox es la cadena que más emisiones cuela en el top 10 con un total de cuatro. El canal de Atresmedia coge fuerza con dos capítulos de 'Chicago P.D.' (3,4% y 3,7%), otro de 'The Big Bang Theory' (3,1%) y un último de 'Los Simpson' (2,8%). Los dos últimos huecos son para Trece con dos de sus películas.

'La que se avecina' aparece en dos ocasiones entre lo más visto del día

Ranking cadenas TDT Jueves, 14 de Agosto de 2025

FDF 3,2%

Energy 2,6%

Neox 2,3%

Nova 2,3%

TRECE 2,1%

BEMADtv 2,1%

DMAX 1,9%

Atreseries 1,9%

Paramount Network 1,6%

Mega (España) 1,6%

DKiss 1,5%

Divinity 1,4%

Ten 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

Boing 1,0%

Clan TVE 0,8%

Real Madrid TV 0,8%

Teledeporte 0,5%

Ranking programas TDT Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
293.000
3,6%
BEMADtv
Cine Ni una palabra
22:13
24:17
260.000
3,6%
FDF
La que se avecina Un delfín, dos huevones y un ...
15:59
17:35
258.000
3,3%
Neox
Chicago P.D. En los informes
22:50
23:36
253.000
3,4%
FDF
La que se avecina Un robo, un bolso y una ...
14:38
15:59
247.000
3,1%
TRECE
Cine western Winchester 73 (1967)
18:32
20:28
245.000
3,8%
Neox
The Big Bang Theory
17:19
17:38
229.000
3,1%
Neox
Los Simpson
15:25
15:49
228.000
2,8%
Neox
Chicago P.D. En punto muerto
23:36
24:29
221.000
3,7%
Nova
Mar de amor
16:31
18:00
218.000
2,9%

Ranking FDF (3,2%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un delfín, dos huevones y un ...
15:59
17:35
258.000
3,3%
FDF
La que se avecina Un robo, un bolso y una ...
14:38
15:59
247.000
3,1%
FDF
La que se avecina Un vídeo beta, una madrastra ...
17:35
19:08
211.000
3,0%
FDF
Cine Oso vicioso
22:55
24:37
207.000
3,2%
FDF
La que se avecina Un show-room, un gobierno en ...
21:12
22:55
203.000
2,6%

Ranking Energy (2,6%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C. S. I. Hecho para matar
17:02
17:53
216.000
2,9%
Energy
C. S. I. Hecho para matar (2ª parte)
17:53
18:45
210.000
3,0%
Energy
C. S. I. La forma de irse
16:11
17:02
197.000
2,5%
Energy
C. S. I. Etiquetas en los pies
18:45
19:34
193.000
2,9%
Energy
C. S. I. Sacudir riñoneras
19:34
20:15
184.000
3,0%

Ranking Neox (2,3%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Chicago P.D. En los informes
22:50
23:36
253.000
3,4%
Neox
The Big Bang Theory
17:19
17:38
229.000
3,1%
Neox
Los Simpson
15:25
15:49
228.000
2,8%
Neox
Chicago P.D. En punto muerto
23:36
24:29
221.000
3,7%
Neox
The Big Bang Theory
17:38
17:59
211.000
2,9%

Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
293.000
3,6%
Nova
Mar de amor
16:31
18:00
218.000
2,9%
Nova
Amarte así, Frijolito
18:00
19:28
211.000
3,1%
Nova
Triunfo del amor
20:55
23:15
197.000
2,6%
Nova
Hermanos
23:15
25:24
129.000
2,4%

Ranking TRECE (2,1%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Winchester 73 (1967)
18:32
20:28
245.000
3,8%
TRECE
Cine La ley de la inocencia
20:28
21:54
218.000
3,1%
TRECE
El cascabel
21:56
24:28
194.000
2,7%
TRECE
Sesión doble Tarzán el justiciero
16:48
18:31
162.000
2,2%
TRECE
Sesión doble Himno de batalla
14:47
16:48
137.000
1,7%

Ranking BEMADtv (2,1%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Ni una palabra
22:13
24:17
260.000
3,6%
BEMADtv
Cine Combustión instantánea
17:04
18:44
191.000
2,6%
BEMADtv
Cine Mortal
18:44
20:27
150.000
2,3%
BEMADtv
Cine Más allá de Rangun
20:27
22:13
135.000
1,9%
BEMADtv
Cine Código de honor (2016)
15:09
17:04
120.000
1,5%

Ranking DMAX (1,9%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Aventura en pelotas
15:27
16:23
209.000
2,5%
DMAX
Alienígenas Estación espacial: La Luna
24:22
25:03
176.000
3,8%
DMAX
Alienígenas Los archivos secretos rusos
25:07
25:48
161.000
4,8%
DMAX
Evidencias de lo inexplicable
23:23
24:17
145.000
2,2%
DMAX
La fiebre del oro
16:23
17:18
132.000
1,7%

Ranking Atreseries (1,9%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Mismatch
21:49
22:47
177.000
2,3%
Atreseries
Mismatch
22:47
23:52
175.000
2,4%
Atreseries
El mentalista Verde bosque
19:11
20:01
147.000
2,3%
Atreseries
El mentalista Las alas plateadas del ...
18:26
19:11
144.000
2,1%
Atreseries
El mentalista Desazón roja
17:03
17:43
135.000
1,8%

Ranking Paramount Network (1,6%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Agatha Christie Poirot La Navidad de Hercules ...
16:14
18:15
159.000
2,1%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Malas noticias
18:15
20:09
149.000
2,3%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer El rey pescador
20:09
22:00
147.000
2,1%
Paramount Network
Cine Siete hermanas
22:00
24:17
110.000
1,5%
Paramount Network
Hercules Poirot Asesinato en las ...
15:15
16:14
97.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,6%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Aislados (Alone)
16:27
17:12
170.000
2,2%
Mega (España)
Aislados: Australia
17:58
18:48
138.000
2,0%
Mega (España)
Aislados (Alone) Astilla
15:35
16:27
137.000
1,7%
Mega (España)
Aislados (Alone)
17:12
17:58
136.000
1,9%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
133.000
3,5%

Ranking DKiss (1,5%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Tu casa en 100 días
21:15
22:07
124.000
1,6%
DKiss
Tu casa en 100 días
20:24
21:15
104.000
1,5%
DKiss
Yo fui asesinado Tosha Lampkin
20:03
20:24
97.000
1,6%
DKiss
Tu casa en 100 días
22:08
23:02
96.000
1,2%
DKiss
Terror en las redes
18:48
19:37
92.000
1,4%

Ranking Divinity (1,4%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:43
17:36
144.000
1,9%
Divinity
Tu casa a juicio
17:36
18:26
139.000
1,9%
Divinity
Tu casa a juicio
18:26
19:12
111.000
1,6%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:50
16:43
109.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
19:12
20:05
108.000
1,7%

Ranking Ten (1,2%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
19:06
19:58
134.000
2,1%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
18:18
19:06
131.000
1,9%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
16:27
17:26
130.000
1,7%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
17:26
18:18
130.000
1,8%
Ten
Caso cerrado: Edición estelar
15:32
16:27
113.000
1,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
99.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:30
98.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
16:00
16:29
85.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:30
24:00
85.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
22:30
79.000
1,0%

Ranking Boing (1,0%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Lego Dreamzzz: Entra al ciberjuego
19:14
19:34
56.000
0,9%
Boing
Tiny Toons: Looniversidad
18:24
18:45
56.000
0,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:45
11:07
49.000
2,2%
Boing
Los Thunderman Los dobles jugones
23:10
23:31
46.000
0,6%
Boing
Especial Universo Gumball aventura
11:07
12:20
46.000
1,9%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de la dama ...
22:41
23:43
97.000
1,3%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó E=mc2
25:07
26:27
81.000
2,9%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó En el cielo está escrito ...
23:43
25:07
59.000
1,1%
Clan TVE
H2O Afectos bajo presión
21:56
22:18
46.000
0,6%
Clan TVE
Vera y el reino arcoiris
13:52
14:14
42.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,8%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine El rey cruel (Herodes el grande)
15:35
17:12
107.000
1,3%
Real Madrid TV
Cine The Prince
21:34
23:04
85.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Matar a traición
23:04
24:46
52.000
0,8%
Real Madrid TV
Acto de presentación mastantuono
11:59
15:33
50.000
1,0%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:36
21:32
44.000
0,7%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Atletismo: Campeonato de Europa de pista cubierta (D) ...
17:36
19:52
80.000
1,2%
Teledeporte
Hockey hierba: Campeonato de Europa Alemania - ...
19:55
21:30
32.000
0,5%
Teledeporte
Baloncesto: Amistoso (D) España - Francia
23:12
25:01
29.000
0,5%
Teledeporte
Natacion: Salto: Campeonato del mundo (D) ...
16:28
17:22
25.000
0,3%
Teledeporte
Ciclismo: París - Roubaix femenino (D)
14:15
16:26
23.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El dinero es lo primero
23:33
25:04
93.000
1,7%
Squirrel
Cine Ataque fuerza z
16:46
18:17
92.000
1,2%
Squirrel
Cine Revenge(venganza)
22:02
23:32
69.000
0,9%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Hoy empieza todo
12:26
13:59
63.000
1,6%
Squirrel
Cine Cocodrilo
15:13
16:46
61.000
0,7%
