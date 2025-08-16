'Emanet' asienta su liderazgo y el cine de Be Mad destaca en la noche

Por Redacción |

FDF aventaja al resto de cadenas en la jornada del jueves. Además, coloca dos emisiones de ' La que se avecina ' (3,3% y 3,1%) en el ranking. Sin embargo, 'Emanet'. Supera así al cine de Be Mad, que destaca en el prime time con 'Ni una palabra' (3,6%).

Por otro lado, Neox es la cadena que más emisiones cuela en el top 10 con un total de cuatro. El canal de Atresmedia coge fuerza con dos capítulos de 'Chicago P.D.' (3,4% y 3,7%), otro de 'The Big Bang Theory' (3,1%) y un último de 'Los Simpson' (2,8%). Los dos últimos huecos son para Trece con dos de sus películas.

'La que se avecina' aparece en dos ocasiones entre lo más visto del día