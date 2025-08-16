'Emanet' asienta su liderazgo y el cine de Be Mad destaca en la noche

FDF aventaja al resto de cadenas en la jornada del jueves al registrar una media del 3,2%. Además, coloca dos emisiones de 'La que se avecina' (3,3% y 3,1%) en el ranking. Sin embargo, 'Emanet' mantiene su liderazgo con un 3,6% y 293.000 espectadores. Supera así al cine de Be Mad, que destaca en el prime time con 'Ni una palabra' (3,6%).
Por otro lado, Neox es la cadena que más emisiones cuela en el top 10 con un total de cuatro. El canal de Atresmedia coge fuerza con dos capítulos de 'Chicago P.D.' (3,4% y 3,7%), otro de 'The Big Bang Theory' (3,1%) y un último de 'Los Simpson' (2,8%). Los dos últimos huecos son para Trece con dos de sus películas.
'La que se avecina' aparece en dos ocasiones entre lo más visto del día
Ranking cadenas TDT Jueves, 14 de Agosto de 2025
3,2%
2,6%
2,3%
2,3%
2,1%
2,1%
1,9%
1,9%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%
0,8%
0,8%
0,5%
Ranking programas TDT Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
293.000
3,6%
Cine Ni una palabra
22:13
24:17
260.000
3,6%
La que se avecina Un delfín, dos huevones y un ...
15:59
17:35
258.000
3,3%
Chicago P.D. En los informes
22:50
23:36
253.000
3,4%
La que se avecina Un robo, un bolso y una ...
14:38
15:59
247.000
3,1%
Cine western Winchester 73 (1967)
18:32
20:28
245.000
3,8%
The Big Bang Theory
17:19
17:38
229.000
3,1%
Los Simpson
15:25
15:49
228.000
2,8%
Chicago P.D. En punto muerto
23:36
24:29
221.000
3,7%
Mar de amor
16:31
18:00
218.000
2,9%
Ranking FDF (3,2%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un delfín, dos huevones y un ...
15:59
17:35
258.000
3,3%
La que se avecina Un robo, un bolso y una ...
14:38
15:59
247.000
3,1%
La que se avecina Un vídeo beta, una madrastra ...
17:35
19:08
211.000
3,0%
Cine Oso vicioso
22:55
24:37
207.000
3,2%
La que se avecina Un show-room, un gobierno en ...
21:12
22:55
203.000
2,6%
Ranking Energy (2,6%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C. S. I. Hecho para matar
17:02
17:53
216.000
2,9%
C. S. I. Hecho para matar (2ª parte)
17:53
18:45
210.000
3,0%
C. S. I. La forma de irse
16:11
17:02
197.000
2,5%
C. S. I. Etiquetas en los pies
18:45
19:34
193.000
2,9%
C. S. I. Sacudir riñoneras
19:34
20:15
184.000
3,0%
Ranking Neox (2,3%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago P.D. En los informes
22:50
23:36
253.000
3,4%
The Big Bang Theory
17:19
17:38
229.000
3,1%
Los Simpson
15:25
15:49
228.000
2,8%
Chicago P.D. En punto muerto
23:36
24:29
221.000
3,7%
The Big Bang Theory
17:38
17:59
211.000
2,9%
Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
293.000
3,6%
Mar de amor
16:31
18:00
218.000
2,9%
Amarte así, Frijolito
18:00
19:28
211.000
3,1%
Triunfo del amor
20:55
23:15
197.000
2,6%
Hermanos
23:15
25:24
129.000
2,4%
Ranking TRECE (2,1%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Winchester 73 (1967)
18:32
20:28
245.000
3,8%
Cine La ley de la inocencia
20:28
21:54
218.000
3,1%
El cascabel
21:56
24:28
194.000
2,7%
Sesión doble Tarzán el justiciero
16:48
18:31
162.000
2,2%
Sesión doble Himno de batalla
14:47
16:48
137.000
1,7%
Ranking BEMADtv (2,1%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ni una palabra
22:13
24:17
260.000
3,6%
Cine Combustión instantánea
17:04
18:44
191.000
2,6%
Cine Mortal
18:44
20:27
150.000
2,3%
Cine Más allá de Rangun
20:27
22:13
135.000
1,9%
Cine Código de honor (2016)
15:09
17:04
120.000
1,5%
Ranking DMAX (1,9%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Aventura en pelotas
15:27
16:23
209.000
2,5%
Alienígenas Estación espacial: La Luna
24:22
25:03
176.000
3,8%
Alienígenas Los archivos secretos rusos
25:07
25:48
161.000
4,8%
Evidencias de lo inexplicable
23:23
24:17
145.000
2,2%
La fiebre del oro
16:23
17:18
132.000
1,7%
Ranking Atreseries (1,9%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mismatch
21:49
22:47
177.000
2,3%
Mismatch
22:47
23:52
175.000
2,4%
El mentalista Verde bosque
19:11
20:01
147.000
2,3%
El mentalista Las alas plateadas del ...
18:26
19:11
144.000
2,1%
El mentalista Desazón roja
17:03
17:43
135.000
1,8%
Ranking Paramount Network (1,6%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Agatha Christie Poirot La Navidad de Hercules ...
16:14
18:15
159.000
2,1%
Los asesinatos de Midsomer Malas noticias
18:15
20:09
149.000
2,3%
Los asesinatos de Midsomer El rey pescador
20:09
22:00
147.000
2,1%
Cine Siete hermanas
22:00
24:17
110.000
1,5%
Hercules Poirot Asesinato en las ...
15:15
16:14
97.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,6%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Aislados (Alone)
16:27
17:12
170.000
2,2%
Aislados: Australia
17:58
18:48
138.000
2,0%
Aislados (Alone) Astilla
15:35
16:27
137.000
1,7%
Aislados (Alone)
17:12
17:58
136.000
1,9%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
133.000
3,5%
Ranking DKiss (1,5%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa en 100 días
21:15
22:07
124.000
1,6%
Tu casa en 100 días
20:24
21:15
104.000
1,5%
Yo fui asesinado Tosha Lampkin
20:03
20:24
97.000
1,6%
Tu casa en 100 días
22:08
23:02
96.000
1,2%
Terror en las redes
18:48
19:37
92.000
1,4%
Ranking Divinity (1,4%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
16:43
17:36
144.000
1,9%
Tu casa a juicio
17:36
18:26
139.000
1,9%
Tu casa a juicio
18:26
19:12
111.000
1,6%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:50
16:43
109.000
1,3%
Tu casa a juicio
19:12
20:05
108.000
1,7%
Ranking Ten (1,2%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
19:06
19:58
134.000
2,1%
Caso cerrado: Edición estelar
18:18
19:06
131.000
1,9%
Caso cerrado: Edición estelar
16:27
17:26
130.000
1,7%
Caso cerrado: Edición estelar
17:26
18:18
130.000
1,8%
Caso cerrado: Edición estelar
15:32
16:27
113.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario 1
14:57
15:36
99.000
1,2%
Informativo 24h
23:00
23:30
98.000
1,3%
Informativo 24h
16:00
16:29
85.000
1,0%
Informativo 24h
23:30
24:00
85.000
1,3%
Informativo 24h
22:00
22:30
79.000
1,0%
Ranking Boing (1,0%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Lego Dreamzzz: Entra al ciberjuego
19:14
19:34
56.000
0,9%
Tiny Toons: Looniversidad
18:24
18:45
56.000
0,8%
Doraemon, el gato cósmico
10:45
11:07
49.000
2,2%
Los Thunderman Los dobles jugones
23:10
23:31
46.000
0,6%
Especial Universo Gumball aventura
11:07
12:20
46.000
1,9%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio de la dama ...
22:41
23:43
97.000
1,3%
Cuéntame cómo pasó E=mc2
25:07
26:27
81.000
2,9%
Cuéntame cómo pasó En el cielo está escrito ...
23:43
25:07
59.000
1,1%
H2O Afectos bajo presión
21:56
22:18
46.000
0,6%
Vera y el reino arcoiris
13:52
14:14
42.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,8%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El rey cruel (Herodes el grande)
15:35
17:12
107.000
1,3%
Cine The Prince
21:34
23:04
85.000
1,1%
Cine Matar a traición
23:04
24:46
52.000
0,8%
Acto de presentación mastantuono
11:59
15:33
50.000
1,0%
Real Madrid conecta
19:36
21:32
44.000
0,7%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Jueves, 14 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atletismo: Campeonato de Europa de pista cubierta (D) ...
17:36
19:52
80.000
1,2%
Hockey hierba: Campeonato de Europa Alemania - ...
19:55
21:30
32.000
0,5%
Baloncesto: Amistoso (D) España - Francia
23:12
25:01
29.000
0,5%
Natacion: Salto: Campeonato del mundo (D) ...
16:28
17:22
25.000
0,3%
Ciclismo: París - Roubaix femenino (D)
14:15
16:26
23.000
0,3%
