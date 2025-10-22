'El hormiguero' (13,8%) retoma el control ante 'La revuelta' (13%) y 'Supervivientes All Stars' (16,9%) lidera

Por Redacción | |

El martes pasado, el partido de fútbol de la Selección Española contra Bulgaria trastocó la oferta habitual del prime time de La 1, dando descanso a 'Late Xou' para pasar 'La revuelta' al prime time. Una semana después, la cadena principal de TVE retoma la emisión del programa de Marc Giró, firmando un 12,4% con 891.000 espectadores, manteniéndose en la línea de hace dos semanas.

En el access prime time, tras la Victoria de 'La revuelta' el 20 de octubre de 2025, 'El hormiguero' ha vuelto a retomar el control sobre el formato de David Broncano, registrando un 13,8% con casi 1,7 millones de espectadores. Por su parte, 'La revuelta' firma un 13% con 1.586.000 espectadores, quedándose a tan solo 0,4 puntos de distancia en su franja de estricta coincidencia.

Ya en el prime time, Antena 3 es tercera opción en la franja de 'Renacer', que se queda por debajo del doble dígito con un 9,8% y 692.000 espectadores. Telecinco sostiene el liderazgo con 'Supervivientes All Stars', que marca un 16,9%, mejorando +0,8 puntos en una semana. 'Código 10 en Cuatro también progresa levemente y alcanza un 6,5% mientras que 'Tesoro o cacharro' en laSexta baja a un corto 3,1%.

Michelle Jenner, invitada de 'La revuelta'

Prime time

+1,4 puntos para 'Cifras y letras', que anota un buen 6,4% en La 2

Aunque lidera su franja, 'El hormiguero' (13,8%) cede -1,1 puntos en siete días

El previo de 'Supervivientes All Stars' (9,7%) mejora +1 punto entero en una semana

La 1

La Revuelta Michelle Jenner - La Mari de Chambao 1.586.000 13,0% Late Xou con Marc Giró891.000 12,4%

La 2

Cifras y letras518.000 4,5% Cifras y letras798.000 6,4% La noche en 24h: Portada Las fosas del franquismo 230.000 1,9% La noche en 24h Las fosas del franquismo 181.000 2,3% Incluye: - A flor de tierra228.000 2,3%

Antena 3

El Hormiguero Taburete 1.689.000 13,8% Renacer692.000 9,8%

Cuatro

First Dates726.000 6,1% First Dates967.000 7,9% Código 10390.000 6,5%

Telecinco

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: Express1.167.000 9,7% Supervivientes All Stars: Tierra de nadie996.000 16,9%

laSexta

laSexta clave403.000 3,6% El intermedio715.000 5,8% Tesoro o cacharro244.000 3,1%

Miri, molesta con Adara en 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'

Late night

La reposición de 'Late Xou con Marc Giró' anota un 6% con 164.000 espectadores

-0,5 puntos para la repetición de 'Renacer' (5%)

El programa repetido de 'Tesoro o cacharro' (2,1%) también cede y pierde -0,5 puntos

La 1

Late Xou con Marc Giró164.000 6,0%

La 2

Grantchester52.000 1,2% Grantchester26.000 1,0% Conciertos Radio 3 Bihotza 9.000 0,5%

Antena 3

Renacer136.000 5,0%

Cuatro

El desmarque: Madrugada119.000 6,9%

Telecinco

Supervivientes all stars: Tierra de nadie (Continuación)996.000 16,9% Gran Madrid show109.000 6,4%

laSexta

Tesoro o cacharro69.000 2,1% Pokerstars casino live14.000 0,9%

Rafael y Adriana, protagonistas de 'Valle Salvaje'

Sobremesa y tarde

Máximo histórico para 'Valle Salvaje', (13,6%) que supera incluso a su hermana 'La promesa'

-1 punto entero para 'Malas lenguas' (5,6%) en La 2

'El tiempo justo' alcanza el doble dígito con un 10,2%

La 1

Directo al grano884.000 10,9% Valle Salvaje946.000 13,6% La promesa929.000 12,8% Malas lenguas861.000 10,3% Aquí la tierra1.255.000 12,4%

La 2

Saber y ganar613.000 6,9% Grandes documentales241.000 3,1% Incluye: - En las profundidades del océano Las criaturas más peculiares 249.000 3,1% - Territorio salvaje El territorio del lince ibérico 223.000 3,1% Malas lenguas398.000 5,6% Espacios increíbles154.000 1,9% Grandes diseños Hackney Downs 209.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.138.000 13,4% Y ahora, Sonsoles685.000 9,3% Pasapalabra1.903.000 19,4%

Cuatro

Todo es mentira504.000 6,4% Lo sabe, no lo sabe349.000 4,7%

Telecinco

El tiempo justo790.000 10,2% El diario de Jorge765.000 10,3% Agárrate al sillón808.000 8,1%

laSexta

Zapeando499.000 6,0% Más vale tarde345.000 4,7%

Laura, concursante de 'La ruleta de la suerte'

Mañana

'La hora de La 1' pierde -3,6 puntos en comparación al martes pasado, pero sigue fuerte con un 18,7%

-1,3 puntos para 'Espejo público', que registra un 10,4%

'Vamos a ver' roza el 10% con 636.000 espectadores en el mediodía de Telecinco

La 1

La hora de La 1323.000 18,7% Incluye: - Entrevista Elma Saiz 287.000 17,8% Mañaneros 360467.000 15,5% Mañaneros 360899.000 11,3%

La 2

Pueblo de Dios Calles de esperanza en Abiyán 7.000 0,9% Beatus Ille Bielsa 11.000 1,0% Familias animales asombrosas El cortejo 14.000 0,9% Agrosfera14.000 0,8% Aquí hay trabajo15.000 0,8% La aventura del saber26.000 1,2% Expedición culinaria: Alimentos del mar Bocados de pescado 28.000 1,2% Culturas 212.000 0,5% El western de La 2 Yo soy vuestro verdugo 88.000 2,6% El cazador stars63.000 1,0% Saber y ganar197.000 2,2%

Antena 3

Espejo público251.000 10,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Paté de pimiento y berenjena 772.000 16,0% La ruleta de la suerte1.537.000 21,4%

Cuatro

Love shopping tv3.000 0,3% ¡Toma salami! ¡Alto! O mi madre dispara 10.000 0,8% Alerta cobra Totalmente indoloro 26.000 1,7% Alerta cobra Indefensa 52.000 2,8% En boca de todos200.000 6,5%

Telecinco

La mirada crítica149.000 9,5% El programa de AR311.000 12,9% Vamos a ver636.000 9,9%

laSexta

Vivara, olvídate de la gestión del alquiler2.000 0,3% Aruser@s el humorning181.000 14,0% Aruser@s281.000 14,3% Al rojo vivo305.000 8,6%

Informativos

La hegemonía de Antena 3 en el terreno informativo continúa, tanto en la sobremesa (22,8%) como en el prime time (17,8%). Por su parte, La 1 consigue un 14,3% con 1,3 millones de espectadores al mediodía y supera los 1,4 millones en la noche con su 'Telediario 2' (12,3%). Ya por debajo del doble dígito, Telecinco marca un 9,6% en su primera edición principal y un 7,2% con 846.000 espectadores en la noche.

La 1

Telediario matinal122.000 16,9% Telediario 11.302.000 14,3% Telediario 21.406.000 12,3%

Antena 3

Noticias de la mañana161.000 15,0% Antena 3 Noticias 12.085.000 22,8% Antena 3 Noticias 22.045.000 17,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1463.000 6,5% El Desmarque Cuatro 1295.000 3,3% Noticias Cuatro 2414.000 4,5%

Telecinco

El matinal20.000 3,2% El matinal103.000 9,5% Informativos Telecinco 15:00877.000 9,6% Informativos Telecinco 21:00846.000 7,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h641.000 8,0% laSexta Noticias: Jugones550.000 6,0% laSexta Noticias 20h547.000 5,9%

