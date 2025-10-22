'El hormiguero' (13,8%) retoma el control ante 'La revuelta' (13%) y 'Supervivientes All Stars' (16,9%) lidera

Audiencias Martes 21 de Octubre de 2025
El martes pasado, el partido de fútbol de la Selección Española contra Bulgaria trastocó la oferta habitual del prime time de La 1, dando descanso a 'Late Xou' para pasar 'La revuelta' al prime time. Una semana después, la cadena principal de TVE retoma la emisión del programa de Marc Giró, firmando un 12,4% con 891.000 espectadores, manteniéndose en la línea de hace dos semanas.
En el access prime time, tras la Victoria de 'La revuelta' el 20 de octubre de 2025, 'El hormiguero' ha vuelto a retomar el control sobre el formato de David Broncano, registrando un 13,8% con casi 1,7 millones de espectadores. Por su parte, 'La revuelta' firma un 13% con 1.586.000 espectadores, quedándose a tan solo 0,4 puntos de distancia en su franja de estricta coincidencia.
Ya en el prime time, Antena 3 es tercera opción en la franja de 'Renacer', que se queda por debajo del doble dígito con un 9,8% y 692.000 espectadores. Telecinco sostiene el liderazgo con 'Supervivientes All Stars', que marca un 16,9%, mejorando +0,8 puntos en una semana. 'Código 10 en Cuatro también progresa levemente y alcanza un 6,5% mientras que 'Tesoro o cacharro' en laSexta baja a un corto 3,1%.
Michelle Jenner, invitada de 'La revuelta'
Prime time
- +1,4 puntos para 'Cifras y letras', que anota un buen 6,4% en La 2
- Aunque lidera su franja, 'El hormiguero' (13,8%) cede -1,1 puntos en siete días
- El previo de 'Supervivientes All Stars' (9,7%) mejora +1 punto entero en una semana
La Revuelta 1.586.000 13,0%
Late Xou con Marc Giró891.000 12,4%
Cifras y letras518.000 4,5%
Cifras y letras798.000 6,4%
La noche en 24h: Portada 230.000 1,9%
La noche en 24h 181.000 2,3%
Incluye:
- A flor de tierra228.000 2,3%
El Hormiguero 1.689.000 13,8%
Renacer692.000 9,8%
First Dates726.000 6,1%
First Dates967.000 7,9%
Código 10390.000 6,5%
Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: Express1.167.000 9,7%
Supervivientes All Stars: Tierra de nadie996.000 16,9%
laSexta clave403.000 3,6%
El intermedio715.000 5,8%
Tesoro o cacharro244.000 3,1%
Miri, molesta con Adara en 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'
Late night
- La reposición de 'Late Xou con Marc Giró' anota un 6% con 164.000 espectadores
- -0,5 puntos para la repetición de 'Renacer' (5%)
- El programa repetido de 'Tesoro o cacharro' (2,1%) también cede y pierde -0,5 puntos
Late Xou con Marc Giró164.000 6,0%
Grantchester52.000 1,2%
Grantchester26.000 1,0%
Conciertos Radio 3 9.000 0,5%
Renacer136.000 5,0%
El desmarque: Madrugada119.000 6,9%
Supervivientes all stars: Tierra de nadie (Continuación)996.000 16,9%
Gran Madrid show109.000 6,4%
Tesoro o cacharro69.000 2,1%
Pokerstars casino live14.000 0,9%
Rafael y Adriana, protagonistas de 'Valle Salvaje'
Sobremesa y tarde
- Máximo histórico para 'Valle Salvaje', (13,6%) que supera incluso a su hermana 'La promesa'
- -1 punto entero para 'Malas lenguas' (5,6%) en La 2
- 'El tiempo justo' alcanza el doble dígito con un 10,2%
Directo al grano884.000 10,9%
Valle Salvaje946.000 13,6%
La promesa929.000 12,8%
Malas lenguas861.000 10,3%
Aquí la tierra1.255.000 12,4%
Saber y ganar613.000 6,9%
Grandes documentales241.000 3,1%
Incluye:
- En las profundidades del océano 249.000 3,1%
- Territorio salvaje 223.000 3,1%
Malas lenguas398.000 5,6%
Espacios increíbles154.000 1,9%
Grandes diseños 209.000 2,1%
Sueños de libertad1.138.000 13,4%
Y ahora, Sonsoles685.000 9,3%
Pasapalabra1.903.000 19,4%
Todo es mentira504.000 6,4%
Lo sabe, no lo sabe349.000 4,7%
El tiempo justo790.000 10,2%
El diario de Jorge765.000 10,3%
Agárrate al sillón808.000 8,1%
Zapeando499.000 6,0%
Más vale tarde345.000 4,7%
Laura, concursante de 'La ruleta de la suerte'
Mañana
- 'La hora de La 1' pierde -3,6 puntos en comparación al martes pasado, pero sigue fuerte con un 18,7%
- -1,3 puntos para 'Espejo público', que registra un 10,4%
- 'Vamos a ver' roza el 10% con 636.000 espectadores en el mediodía de Telecinco
La hora de La 1323.000 18,7%
Incluye:
- Entrevista 287.000 17,8%
Mañaneros 360467.000 15,5%
Mañaneros 360899.000 11,3%
Pueblo de Dios 7.000 0,9%
Beatus Ille 11.000 1,0%
Familias animales asombrosas 14.000 0,9%
Agrosfera14.000 0,8%
Aquí hay trabajo15.000 0,8%
La aventura del saber26.000 1,2%
Expedición culinaria: Alimentos del mar 28.000 1,2%
Culturas 212.000 0,5%
El western de La 2 88.000 2,6%
El cazador stars63.000 1,0%
Saber y ganar197.000 2,2%
Espejo público251.000 10,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 772.000 16,0%
La ruleta de la suerte1.537.000 21,4%
Love shopping tv3.000 0,3%
¡Toma salami! 10.000 0,8%
Alerta cobra 26.000 1,7%
Alerta cobra 52.000 2,8%
En boca de todos200.000 6,5%
La mirada crítica149.000 9,5%
El programa de AR311.000 12,9%
Vamos a ver636.000 9,9%
Vivara, olvídate de la gestión del alquiler2.000 0,3%
Aruser@s el humorning181.000 14,0%
Aruser@s281.000 14,3%
Al rojo vivo305.000 8,6%
Informativos
La hegemonía de Antena 3 en el terreno informativo continúa, tanto en la sobremesa (22,8%) como en el prime time (17,8%). Por su parte, La 1 consigue un 14,3% con 1,3 millones de espectadores al mediodía y supera los 1,4 millones en la noche con su 'Telediario 2' (12,3%). Ya por debajo del doble dígito, Telecinco marca un 9,6% en su primera edición principal y un 7,2% con 846.000 espectadores en la noche.
Telediario matinal122.000 16,9%
Telediario 11.302.000 14,3%
Telediario 21.406.000 12,3%
Noticias de la mañana161.000 15,0%
Antena 3 Noticias 12.085.000 22,8%
Antena 3 Noticias 22.045.000 17,8%
Noticias Cuatro 1463.000 6,5%
El Desmarque Cuatro 1295.000 3,3%
Noticias Cuatro 2414.000 4,5%
El matinal20.000 3,2%
El matinal103.000 9,5%
Informativos Telecinco 15:00877.000 9,6%
Informativos Telecinco 21:00846.000 7,2%
laSexta Noticias 14h641.000 8,0%
laSexta Noticias: Jugones550.000 6,0%
laSexta Noticias 20h547.000 5,9%