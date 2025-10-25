Por Redacción | |

La noche de los viernes vuelve a ser para 'La Voz', que se convierte un día más en la emisión líder. En esta ocasión, los coaches se despidieron de la fase de las Audiciones a ciegas al completar sus equipos, lo que tuvo una solvencia a nivel de audiencias de un 13,9%, mejorando su dato en +0,5 puntos en una semana.

Por su parte, '¡De viernes!' volvió a quedarse como la segunda opción de la noche. El programa de corazón de Telecinco se distancia de su competidor directo, y eso que con su 12,1% logra una ligera mejoría de +0,2 puntos. Por otro lado, 'Equipo de investigación' reunió a un 5,2%, de modo que cede -0,2 puntos.

En cuanto al apartado cinematográfico del prime time, a La 1 sigue sin funcionarle su noche de los viernes. 'Marte (The Martian)' atrajo a un 7,8%, es decir, una ligera subida de +0,2 puntos si miramos lo que cosechó el largometraje de hace una semana. A Cuatro le va peor, pues 'El blockbuster' cae -1,7 puntos a un 6,8% con 'El protector (The Marksman)'.

Eugenia Osborne, invitada de '¡De viernes!'

Prime time

Liderazgo de 'La Voz', que reúne a un 13,9% y sube +0,5 puntos

+0,2 puntos sube '¡De viernes!' (12,1%)

'laSexta columna' (5,8%) cae -1,1 puntos

6,1% anota 'First Dates' tras empeorar -0,6 puntos

El cine de La 1 se queda con un 7,8% (+0,2)

La 1

Plan de c1ne Marte (The Martian) 739.000 7,8%

La 2

Cifras y letras413.000 4,2% Cifras y letras640.000 6,1% Plano general Darío Villanueva 308.000 2,9% Historia de nuestro cine: Presentación Aupa Etxebeste! 234.000 2,8% Incluye: - Historia de nuestro cine: Película Aupa Etxebeste! 271.000 3,0% - Historia de nuestro cine: Coloquio Aupa Etxebeste! 91.000 1,4%

Antena 3

La Voz: A punto de empezar1.081.000 10,2% La Voz: Audiciones1.178.000 13,9%

Cuatro

First Dates634.000 6,1% El blockbuster El protector (The Marksman) 634.000 6,8%

Telecinco

¡De viernes!883.000 12,1%

laSexta

laSexta columna Milei: Una motosierra gripada 605.000 5,8% Equipo de investigación Inmortales en busca de la eterna juventud 511.000 5,2% Equipo de investigación Operación viuda negra 299.000 4,2%

Brad Pitt en 'Ad Astra'

Late night

El cine de La 1 sube +2,2 puntos a un 8,7%

4,8% para la película de Cuatro, que empeora -0,9 puntos

Los 'Grandes momentos' de 'La Voz' atrapan a un 9,7% (+0,9)

'Equipo de investigación' baja en sus reposiciones

La 1

Plan de c1ne 2 Ad Astra 381.000 8,7% Diario América 24h130.000 6,5%

La 2

Los Durrell44.000 1,2% Mi casa flotante31.000 1,6%

Antena 3

La Voz: Audiciones (Continuación)1.178.000 13,9% La Voz: Grandes momentos343.000 9,7% Sportium game show95.000 4,8%

Cuatro

Cine Cuatro El rehén 199.000 4,8% Sportium game show30.000 1,4%

Telecinco

¡De viernes! (Continuación)883.000 12,1% Gran Madrid show148.000 7,0%

laSexta

laSexta clave339.000 3,6% Equipo de investigación El crimen de la guardia urbana 194.000 5,6% Equipo de investigación Los secretos de El chicle 169.000 8,2%

La princesa Leonor en su discurso de los Premios Princesa Leonor

Sobremesa y tarde

Los Premios Princesa de Asturias lideran con un 13,2%

+0,7 puntos crece 'El tiempo justo', que marca un 9,7%

'Y ahora, Sonsoles' anota un 10,3% y cede -0,3 puntos

5,8% firma 'Zapeando' tras subir +0,4 puntos

'Todo es mentira' se mantiene estable con un 5,9%

La 1

Directo al grano869.000 11,2% Premios Princesa de Asturias931.000 13,2% Malas lenguas822.000 10,3% Aquí la Tierra1.035.000 11,9%

La 2

Saber y ganar584.000 6,8% Grandes documentales309.000 4,1% Incluye: - Las islas Shetland La frontera vikinga de Escocia 325.000 4,1% - Territorio salvaje El territorio del águila imperial ibérica 305.000 4,2% - Territorio salvaje El territorio de la cabra montés 287.000 4,1% Malas lenguas402.000 5,7% Mi casa flotante173.000 2,1% Cifras y letras150.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.113.000 13,5% Y ahora, Sonsoles740.000 10,3% Pasapalabra1.738.000 20,4%

Cuatro

Todo es mentira456.000 5,9% Incluye: - Entrevista Mónica García 378.000 5,3% Lo sabe, no lo sabe311.000 4,4%

Telecinco

El tiempo justo746.000 9,7% El diario de Jorge708.000 10,0% Agárrate al sillón703.000 8,1%

laSexta

Zapeando471.000 5,8% Más vale tarde395.000 5,6%

'En boca de todos' destaca en Cuatro con un 7,4%

Mañana

La 1

La hora de La 1358.000 20,4% Mañaneros 360429.000 15,5% Mañaneros 360755.000 10,4%

La 2

Para todos La 216.000 1,7% En las profundidades del océano A la ofensiva 10.000 0,7% Esto es España Lanzarote 19.000 1,2% Esto es España Menorca 22.000 1,3% Aquí hay trabajo6.000 0,3% Universo UNED25.000 1,2% Zoom tendencias24.000 1,2% Expedición culinaria: Alimentos del mar Mariscos 34.000 1,6% El escarabajo verde Relato de una crisis 36.000 1,6% Expedición culinaria: Alimentos del mar Pescado crudo 42.000 1,7% El western de La 2 Una pistola en manos del diablo 78.000 2,3% El cazador stars106.000 1,8% Saber y ganar215.000 2,5%

Antena 3

Espejo público273.000 11,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Albóndigas con pipas de girasol y arroz 776.000 18,1% La ruleta de la suerte1.492.000 22,7%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Informadores 10.000 0,8% Alerta cobra Nombre en clave: Tigre 20.000 1,3% Alerta cobra El atentado 42.000 2,4% Alerta cobra El atentado (2ª parte) 64.000 3,2% En boca de todos206.000 7,4%

Telecinco

La mirada crítica153.000 9,7% El programa de AR281.000 12,3% Vamos a ver598.000 10,3%

laSexta

Remescar, cosmética al instante8.000 1,2% Aruser@s el humorning166.000 12,6% Aruser@s259.000 13,4% Al rojo vivo247.000 7,9%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' no cede ni un día su liderazgo y en esta ocasión firma un 22,4%. 'Telediario 1' alcanza un 14%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' anota un 9,2%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' sigue fuerte al cosechar un 18%. 'Telediario 2' registra un 11,3% e 'Informativos Telecinco 21:00' se conforma con un 7,5%.

La 1

Telediario matinal138.000 17,9% Telediario 11.210.000 14,0% Telediario 21.118.000 11,3%

Antena 3

Noticias de la mañana154.000 13,9% Antena 3 Noticias 11.937.000 22,4% Antena 3 Noticias 21.763.000 18,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1459.000 7,1% El Desmarque Cuatro 1464.000 5,5% Noticias Cuatro 2384.000 4,7%

Telecinco

El matinal51.000 7,8% El matinal135.000 11,7% Informativos Telecinco 15:00790.000 9,2% Informativos Telecinco 21:00737.000 7,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h538.000 7,5% laSexta Noticias: Jugones579.000 6,7% laSexta Noticias 20h462.000 5,6%

