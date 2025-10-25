Audiencias Viernes 24 de Octubre de 2025
La noche de los viernes vuelve a ser para 'La Voz', que se convierte un día más en la emisión líder. En esta ocasión, los coaches se despidieron de la fase de las Audiciones a ciegas al completar sus equipos, lo que tuvo una solvencia a nivel de audiencias de un 13,9%, mejorando su dato en +0,5 puntos en una semana.
Por su parte, '¡De viernes!' volvió a quedarse como la segunda opción de la noche. El programa de corazón de Telecinco se distancia de su competidor directo, y eso que con su 12,1% logra una ligera mejoría de +0,2 puntos. Por otro lado, 'Equipo de investigación' reunió a un 5,2%, de modo que cede -0,2 puntos.
En cuanto al apartado cinematográfico del prime time, a La 1 sigue sin funcionarle su noche de los viernes. 'Marte (The Martian)' atrajo a un 7,8%, es decir, una ligera subida de +0,2 puntos si miramos lo que cosechó el largometraje de hace una semana. A Cuatro le va peor, pues 'El blockbuster' cae -1,7 puntos a un 6,8% con 'El protector (The Marksman)'.
Eugenia Osborne, invitada de '¡De viernes!'
Prime time
- Liderazgo de 'La Voz', que reúne a un 13,9% y sube +0,5 puntos
- +0,2 puntos sube '¡De viernes!' (12,1%)
- 'laSexta columna' (5,8%) cae -1,1 puntos
- 6,1% anota 'First Dates' tras empeorar -0,6 puntos
- El cine de La 1 se queda con un 7,8% (+0,2)
Plan de c1ne 739.000 7,8%
Cifras y letras413.000 4,2%
Cifras y letras640.000 6,1%
Plano general 308.000 2,9%
Historia de nuestro cine: Presentación 234.000 2,8%
Incluye:
- Historia de nuestro cine: Película 271.000 3,0%
- Historia de nuestro cine: Coloquio 91.000 1,4%
La Voz: A punto de empezar1.081.000 10,2%
La Voz: Audiciones1.178.000 13,9%
First Dates634.000 6,1%
El blockbuster 634.000 6,8%
¡De viernes!883.000 12,1%
laSexta columna 605.000 5,8%
Equipo de investigación 511.000 5,2%
Equipo de investigación 299.000 4,2%
Brad Pitt en 'Ad Astra'
Late night
- El cine de La 1 sube +2,2 puntos a un 8,7%
- 4,8% para la película de Cuatro, que empeora -0,9 puntos
- Los 'Grandes momentos' de 'La Voz' atrapan a un 9,7% (+0,9)
- 'Equipo de investigación' baja en sus reposiciones
Plan de c1ne 2 381.000 8,7%
Diario América 24h130.000 6,5%
Los Durrell44.000 1,2%
Mi casa flotante31.000 1,6%
La Voz: Audiciones (Continuación)1.178.000 13,9%
La Voz: Grandes momentos343.000 9,7%
Sportium game show95.000 4,8%
Cine Cuatro 199.000 4,8%
Sportium game show30.000 1,4%
¡De viernes! (Continuación)883.000 12,1%
Gran Madrid show148.000 7,0%
laSexta clave339.000 3,6%
Equipo de investigación 194.000 5,6%
Equipo de investigación 169.000 8,2%
La princesa Leonor en su discurso de los Premios Princesa Leonor
Sobremesa y tarde
- Los Premios Princesa de Asturias lideran con un 13,2%
- +0,7 puntos crece 'El tiempo justo', que marca un 9,7%
- 'Y ahora, Sonsoles' anota un 10,3% y cede -0,3 puntos
- 5,8% firma 'Zapeando' tras subir +0,4 puntos
- 'Todo es mentira' se mantiene estable con un 5,9%
Directo al grano869.000 11,2%
Premios Princesa de Asturias931.000 13,2%
Malas lenguas822.000 10,3%
Aquí la Tierra1.035.000 11,9%
Saber y ganar584.000 6,8%
Grandes documentales309.000 4,1%
Incluye:
- Las islas Shetland 325.000 4,1%
- Territorio salvaje 305.000 4,2%
- Territorio salvaje 287.000 4,1%
Malas lenguas402.000 5,7%
Mi casa flotante173.000 2,1%
Cifras y letras150.000 1,7%
Sueños de libertad1.113.000 13,5%
Y ahora, Sonsoles740.000 10,3%
Pasapalabra1.738.000 20,4%
Todo es mentira456.000 5,9%
Incluye:
- Entrevista 378.000 5,3%
Lo sabe, no lo sabe311.000 4,4%
El tiempo justo746.000 9,7%
El diario de Jorge708.000 10,0%
Agárrate al sillón703.000 8,1%
Zapeando471.000 5,8%
Más vale tarde395.000 5,6%
'En boca de todos' destaca en Cuatro con un 7,4%
Mañana
- 'La hora de La 1' se dispara al 20,4% y sube +2,2 puntos
- +1,2 puntos sube 'Espejo público' (11,9%)
- 7,4% cosecha 'En boca de todos', que crece +1,1 puntos
- 'El programa de Ana Rosa' firma un 12,3% al perder -2,2 puntos
- 'Aruser@s' baja -2,5 puntos a un 13,4%
La hora de La 1358.000 20,4%
Mañaneros 360429.000 15,5%
Mañaneros 360755.000 10,4%
Para todos La 216.000 1,7%
En las profundidades del océano 10.000 0,7%
Esto es España 19.000 1,2%
Esto es España 22.000 1,3%
Aquí hay trabajo6.000 0,3%
Universo UNED25.000 1,2%
Zoom tendencias24.000 1,2%
Expedición culinaria: Alimentos del mar 34.000 1,6%
El escarabajo verde 36.000 1,6%
Expedición culinaria: Alimentos del mar 42.000 1,7%
El western de La 2 78.000 2,3%
El cazador stars106.000 1,8%
Saber y ganar215.000 2,5%
Espejo público273.000 11,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 776.000 18,1%
La ruleta de la suerte1.492.000 22,7%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 10.000 0,8%
Alerta cobra 20.000 1,3%
Alerta cobra 42.000 2,4%
Alerta cobra 64.000 3,2%
En boca de todos206.000 7,4%
La mirada crítica153.000 9,7%
El programa de AR281.000 12,3%
Vamos a ver598.000 10,3%
Remescar, cosmética al instante8.000 1,2%
Aruser@s el humorning166.000 12,6%
Aruser@s259.000 13,4%
Al rojo vivo247.000 7,9%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' no cede ni un día su liderazgo y en esta ocasión firma un 22,4%. 'Telediario 1' alcanza un 14%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' anota un 9,2%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' sigue fuerte al cosechar un 18%. 'Telediario 2' registra un 11,3% e 'Informativos Telecinco 21:00' se conforma con un 7,5%.
Telediario matinal138.000 17,9%
Telediario 11.210.000 14,0%
Telediario 21.118.000 11,3%
Noticias de la mañana154.000 13,9%
Antena 3 Noticias 11.937.000 22,4%
Antena 3 Noticias 21.763.000 18,0%
Noticias Cuatro 1459.000 7,1%
El Desmarque Cuatro 1464.000 5,5%
Noticias Cuatro 2384.000 4,7%
El matinal51.000 7,8%
El matinal135.000 11,7%
Informativos Telecinco 15:00790.000 9,2%
Informativos Telecinco 21:00737.000 7,5%
laSexta Noticias 14h538.000 7,5%
laSexta Noticias: Jugones579.000 6,7%
laSexta Noticias 20h462.000 5,6%