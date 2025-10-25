FormulaTV
AUDIENCIAS VIERNES 24 DE OCTUBRE

'La Voz' (13,9%) cierra sus audiciones liderando y se distancia de '¡De viernes!' (12,1%) pese a su mejoría

Los Premios Princesa de Asturias lideran su franja en La 1 con un 13,2%.

'La Voz' (13,9%) cierra sus audiciones liderando y se distancia de '¡De viernes!' (12,1%) pese a su mejoría
Publicado: Sábado 25 Octubre 2025 09:00 (hace 7 horas) | Última actualización: Sábado 25 Octubre 2025 10:29 (hace 6 horas)

Audiencias Viernes 24 de Octubre de 2025

  • logoantena3

    14,0%

  • logola1

    11,4%

  • logotelecinco

    10,0%

  • logolasexta

    5,9%

  • logocuatro

    5,5%

  • logola2

    3,4%

  • logoenergy

    2,4%

  • logonova

    2,3%

  • logoatreseries

    2,3%

  • logo13tv

    2,1%

  • logofdf

    2,0%

  • logoneox

    1,9%

  • logobemadtv

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logodkiss

    1,5%

  • logoteledeporte

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logodivinity

    1,2%

  • logoparamount-network

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoboing

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logoclan

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

La noche de los viernes vuelve a ser para 'La Voz', que se convierte un día más en la emisión líder. En esta ocasión, los coaches se despidieron de la fase de las Audiciones a ciegas al completar sus equipos, lo que tuvo una solvencia a nivel de audiencias de un 13,9%, mejorando su dato en +0,5 puntos en una semana.

Por su parte, '¡De viernes!' volvió a quedarse como la segunda opción de la noche. El programa de corazón de Telecinco se distancia de su competidor directo, y eso que con su 12,1% logra una ligera mejoría de +0,2 puntos. Por otro lado, 'Equipo de investigación' reunió a un 5,2%, de modo que cede -0,2 puntos.

En cuanto al apartado cinematográfico del prime time, a La 1 sigue sin funcionarle su noche de los viernes. 'Marte (The Martian)' atrajo a un 7,8%, es decir, una ligera subida de +0,2 puntos si miramos lo que cosechó el largometraje de hace una semana. A Cuatro le va peor, pues 'El blockbuster' cae -1,7 puntos a un 6,8% con 'El protector (The Marksman)'.

Eugenia Osborne, invitada de '¡De viernes!'

Eugenia Osborne, invitada de '¡De viernes!'

Prime time

  • Liderazgo de 'La Voz', que reúne a un 13,9% y sube +0,5 puntos
  • +0,2 puntos sube '¡De viernes!' (12,1%)
  • 'laSexta columna' (5,8%) cae -1,1 puntos
  • 6,1% anota 'First Dates' tras empeorar -0,6 puntos
  • El cine de La 1 se queda con un 7,8% (+0,2)
La 1

Plan de c1ne 739.000 7,8%

La 2

Cifras y letras413.000 4,2%

Cifras y letras640.000 6,1%

Plano general 308.000 2,9%

Historia de nuestro cine: Presentación 234.000 2,8%

Incluye:

- Historia de nuestro cine: Película 271.000 3,0%

- Historia de nuestro cine: Coloquio 91.000 1,4%

Antena 3

La Voz: A punto de empezar1.081.000 10,2%

La Voz: Audiciones1.178.000 13,9%

Cuatro

First Dates634.000 6,1%

El blockbuster 634.000 6,8%

Telecinco

¡De viernes!883.000 12,1%

laSexta

laSexta columna 605.000 5,8%

Equipo de investigación 511.000 5,2%

Equipo de investigación 299.000 4,2%

Late night

  • El cine de La 1 sube +2,2 puntos a un 8,7%
  • 4,8% para la película de Cuatro, que empeora -0,9 puntos
  • Los 'Grandes momentos' de 'La Voz' atrapan a un 9,7% (+0,9)
  • 'Equipo de investigación' baja en sus reposiciones
La 1

Plan de c1ne 2 381.000 8,7%

Diario América 24h130.000 6,5%

La 2

Los Durrell44.000 1,2%

Mi casa flotante31.000 1,6%

Antena 3

La Voz: Audiciones (Continuación)1.178.000 13,9%

La Voz: Grandes momentos343.000 9,7%

Sportium game show95.000 4,8%

Cuatro

Cine Cuatro 199.000 4,8%

Sportium game show30.000 1,4%

Telecinco

¡De viernes! (Continuación)883.000 12,1%

Gran Madrid show148.000 7,0%

laSexta

laSexta clave339.000 3,6%

Equipo de investigación 194.000 5,6%

Equipo de investigación 169.000 8,2%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano869.000 11,2%

Premios Princesa de Asturias931.000 13,2%

Malas lenguas822.000 10,3%

Aquí la Tierra1.035.000 11,9%

La 2

Saber y ganar584.000 6,8%

Grandes documentales309.000 4,1%

Incluye:

- Las islas Shetland 325.000 4,1%

- Territorio salvaje 305.000 4,2%

- Territorio salvaje 287.000 4,1%

Malas lenguas402.000 5,7%

Mi casa flotante173.000 2,1%

Cifras y letras150.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.113.000 13,5%

Y ahora, Sonsoles740.000 10,3%

Pasapalabra1.738.000 20,4%

Cuatro

Todo es mentira456.000 5,9%

Incluye:

- Entrevista 378.000 5,3%

Lo sabe, no lo sabe311.000 4,4%

Telecinco

El tiempo justo746.000 9,7%

El diario de Jorge708.000 10,0%

Agárrate al sillón703.000 8,1%

laSexta

Zapeando471.000 5,8%

Más vale tarde395.000 5,6%

Mañana

La 1

La hora de La 1358.000 20,4%

Mañaneros 360429.000 15,5%

Mañaneros 360755.000 10,4%

La 2

Para todos La 216.000 1,7%

En las profundidades del océano 10.000 0,7%

Esto es España 19.000 1,2%

Esto es España 22.000 1,3%

Aquí hay trabajo6.000 0,3%

Universo UNED25.000 1,2%

Zoom tendencias24.000 1,2%

Expedición culinaria: Alimentos del mar 34.000 1,6%

El escarabajo verde 36.000 1,6%

Expedición culinaria: Alimentos del mar 42.000 1,7%

El western de La 2 78.000 2,3%

El cazador stars106.000 1,8%

Saber y ganar215.000 2,5%

Antena 3

Espejo público273.000 11,9%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 776.000 18,1%

La ruleta de la suerte1.492.000 22,7%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1%

¡Toma salami! 10.000 0,8%

Alerta cobra 20.000 1,3%

Alerta cobra 42.000 2,4%

Alerta cobra 64.000 3,2%

En boca de todos206.000 7,4%

Telecinco

La mirada crítica153.000 9,7%

El programa de AR281.000 12,3%

Vamos a ver598.000 10,3%

laSexta

Remescar, cosmética al instante8.000 1,2%

Aruser@s el humorning166.000 12,6%

Aruser@s259.000 13,4%

Al rojo vivo247.000 7,9%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' no cede ni un día su liderazgo y en esta ocasión firma un 22,4%. 'Telediario 1' alcanza un 14%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' anota un 9,2%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' sigue fuerte al cosechar un 18%. 'Telediario 2' registra un 11,3% e 'Informativos Telecinco 21:00' se conforma con un 7,5%.

La 1

Telediario matinal138.000 17,9%

Telediario 11.210.000 14,0%

Telediario 21.118.000 11,3%

Antena 3

Noticias de la mañana154.000 13,9%

Antena 3 Noticias 11.937.000 22,4%

Antena 3 Noticias 21.763.000 18,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1459.000 7,1%

El Desmarque Cuatro 1464.000 5,5%

Noticias Cuatro 2384.000 4,7%

Telecinco

El matinal51.000 7,8%

El matinal135.000 11,7%

Informativos Telecinco 15:00790.000 9,2%

Informativos Telecinco 21:00737.000 7,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h538.000 7,5%

laSexta Noticias: Jugones579.000 6,7%

laSexta Noticias 20h462.000 5,6%

