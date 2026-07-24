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Audiencias 'El perro andaluz' lidera la noche y 'Horizonte' sorprende en el segundo puesto con un 10,9% en Cuatro

AUDIENCIAS TDT 23 DE JULIO

'Cuento de una noche' sube en Nova y se convierte en lo más visto de las temáticas TDT

"El asalto de Phantom Hill" consigue en TRECE el segundo puesto, mientras que 'Los Simpson' siguen destacando en lo más visto. FDF lidera el día con un 2,4%.

'Cuento de una noche' sube en Nova y se convierte en lo más visto de las temáticas TDT
©Nova
Por RedacciónPublicado: Viernes 24 Julio 2026 10:51 (hace 1 hora)

Audiencias Jueves 23 de Julio de 2026

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    12,7%

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'Cuento de una noche' se convierte en la emisión más vista de las temáticas TDT al reunir 280.000 espectadores y firmar un 3,5% de cuota de pantalla. La segunda posición es para la película "El asalto de Phantom Hill", dentro del contenedor 'Cine Western' de TRECE, que marca un 3,8% y 255.000 seguidores.

Completan las cuatro primeras plazas dos episodios de 'Los Simpson', ambos con un 2,9%, mientras que una nueva entrega de 'Cuento de una noche' cierra el top 5 con 245.000 televidentes y un 2,7%.

Vídeos FormulaTV

En cuanto a las cadenas temáticas, FDF lidera la jornada con un 2,4% de cuota de pantalla, seguida muy de cerca por Nova, que firma un 2,3%. Neox completa el podio con un 2%, mientras que Atreseries ocupa la cuarta posición con un 1,9% y Energy cierra el top 5 con un 1,7%.

Ranking cadenas TDT Jueves, 23 de Julio de 2026

FDF 2,4%

Nova 2,3%

Neox 2,0%

Atreseries 1,9%

Energy 1,7%

TRECE 1,7%

Veo7 1,6%

BEMADtv 1,6%

DMAX 1,5%

DKiss 1,4%

Mega (España) 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

Divinity 1,0%

Ten 1,0%

Clan TVE 0,9%

Teledeporte 0,9%

Squirrel 0,9%

Boing 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuento de una noche
23:07
23:45
280.000
3,5%
TRECE
Cine western El asalto de phantom hill
18:26
20:14
255.000
3,8%
Neox
Los Simpson
15:30
15:55
255.000
2,9%
Neox
Los Simpson
15:55
16:21
252.000
2,9%
Nova
Cuento de una noche
21:46
23:07
245.000
2,7%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:46
240.000
3,2%
Atreseries
The Mysteries of Laura
22:58
23:46
239.000
2,9%
Neox
The Big Bang Theory
21:37
22:02
239.000
2,7%
Atreseries
The Mysteries of Laura
22:05
22:58
231.000
2,5%
Nova
Emanet
15:00
16:30
226.000
2,6%

Ranking FDF (2,4%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un asexual,unas amiguis y un ...
15:03
17:14
218.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un viaje a venecia,un vegano ...
20:57
22:55
197.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una sugarbaby,un filet muñon ...
17:14
19:09
178.000
2,5%
FDF
Cine Superviviente(2023)
22:55
24:41
166.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un trio,una asistenta y una ...
13:27
15:03
140.000
2,1%

Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuento de una noche
23:07
23:45
280.000
3,5%
Nova
Cuento de una noche
21:46
23:07
245.000
2,7%
Nova
Abismo de pasion
20:00
21:46
240.000
3,2%
Nova
Emanet
15:00
16:30
226.000
2,6%
Nova
Mañana es para siempre
17:51
20:00
212.000
3,1%

Ranking Neox (2,0%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:30
15:55
255.000
2,9%
Neox
Los Simpson
15:55
16:21
252.000
2,9%
Neox
The Big Bang Theory
21:37
22:02
239.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
21:19
21:37
219.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
16:21
16:46
215.000
2,5%

Ranking Atreseries (1,9%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura
22:58
23:46
239.000
2,9%
Atreseries
The Mysteries of Laura
22:05
22:58
231.000
2,5%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del bar de ...
23:46
24:35
178.000
3,0%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del corazon ...
21:08
22:03
146.000
1,7%
Atreseries
Los misterios de murdoch Juego de niños
19:22
20:11
145.000
2,2%

Ranking Energy (1,7%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Combustion interna
16:41
17:37
187.000
2,3%
Energy
CSI: Golpe de gracia
22:59
23:42
161.000
1,9%
Energy
CSI: Invulnerables
17:37
18:32
155.000
2,2%
Energy
CSI: Estafas laborales
22:01
22:59
138.000
1,5%
Energy
CSI: Deporte sangriento
23:42
24:44
135.000
2,3%

Ranking TRECE (1,7%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El asalto de phantom hill
18:26
20:14
255.000
3,8%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:43
194.000
2,7%
TRECE
Sesion doble Duelo de pillos
16:47
18:23
181.000
2,4%
TRECE
Tu cine Bandido
20:16
22:06
177.000
2,2%
TRECE
El cascabel
22:06
24:29
113.000
1,4%

Ranking Veo7 (1,6%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Ignorados
22:05
22:53
180.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Terreno ...
22:53
23:36
161.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Un juicio ...
21:20
22:05
139.000
1,6%
Veo7
Blue bloods,familia de policias La baza del ...
23:36
24:22
137.000
2,1%
Veo7
Blue bloods,familia de policias En la sala de ...
24:22
25:05
116.000
2,7%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Una historia de venganza
22:06
23:37
166.000
1,9%
BEMADtv
Cine Bronco billy
15:18
17:22
139.000
1,6%
BEMADtv
Cine Comando
23:37
25:06
137.000
2,6%
BEMADtv
Cine Million dollar baby
19:48
22:06
112.000
1,5%
BEMADtv
Cine Licencia para matar
17:22
19:48
107.000
1,6%

Ranking DMAX (1,5%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:19
16:12
148.000
1,7%
DMAX
Franco:la vida del dictador en color
23:30
24:22
146.000
2,2%
DMAX
Franco:la vida del dictador en color
22:30
23:24
142.000
1,6%
DMAX
La fiebre del oro
17:05
17:59
129.000
1,7%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
125.000
1,3%

Ranking DKiss (1,4%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
22:50
23:40
121.000
1,4%
DKiss
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
23:40
24:34
116.000
1,9%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
17:39
18:05
116.000
1,6%
DKiss
Como reconocer a un psicopata
16:23
16:50
112.000
1,3%
DKiss
Mi vida con 300 kilos y el dr.now Esta es la ...
22:01
22:50
105.000
1,1%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Aislados(alone) Atrapado
15:01
18:42
102.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada vikinga
23:01
23:51
101.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego El kukri nepales
23:51
24:40
98.000
1,7%
Mega (España)
Aislados(alone) Al limite(2 parte)
18:42
19:55
95.000
1,4%
Mega (España)
Ferias carnivoras
22:26
23:01
94.000
1,0%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
22:00
22:30
121.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:00
118.000
1,3%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:37
21:43
112.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:30
24:00
85.000
1,2%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:36
85.000
1,0%

Ranking Divinity (1,0%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire La solución a todo
21:58
22:53
105.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire A la guerra
16:54
17:49
100.000
1,3%
Divinity
Chicago Fire 30% ilusionismo
17:49
18:40
91.000
1,3%
Divinity
Estación 19 Frío acero y fuego dulce
15:58
16:54
86.000
1,0%
Divinity
Chicago Fire Un compuesto muy volátil
19:35
20:15
75.000
1,1%

Ranking Ten (1,0%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Hermanos asesinos
23:40
24:35
87.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
15:23
16:25
79.000
0,9%
Ten
Asesinato en vacaciones Asesinato bajo el ...
22:46
23:40
78.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
14:19
15:23
75.000
0,9%
Ten
Asesinato en vacaciones El asesinato de los ...
21:54
22:46
72.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
18:07
18:17
101.000
1,5%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:46
17:56
82.000
1,1%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:56
18:07
81.000
1,1%
Clan TVE
Bob Esponja
22:16
22:27
77.000
0,8%
Clan TVE
Bob Esponja
22:27
22:38
73.000
0,8%

Ranking Teledeporte (0,9%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Tour de francia Voiron-orcieres merlette
14:06
15:54
211.000
2,6%
Teledeporte
Entrevista deportiva Luis de la fuente
15:56
16:03
108.000
1,2%
Teledeporte
Denominacion de origen:la forja de un sueño ...
16:03
17:02
81.000
1,0%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
23:02
23:30
67.000
0,8%
Teledeporte
Deportes
22:23
22:29
59.000
0,6%

Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Perro salvaje
22:07
23:47
125.000
1,4%
Squirrel
Cine Antes que el diablo sepa que has ...
23:47
25:40
67.000
1,5%
Squirrel
Cine Black jack(1968)
16:54
18:42
53.000
0,7%
Squirrel
Cine Su excelencia,el embajador
14:49
16:54
51.000
0,6%
Squirrel
Cine La muerte llega arrastrandose
18:42
20:25
47.000
0,7%

Ranking Boing (0,6%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:54
22:04
108.000
1,2%
Boing
La pelu del señor pan
15:23
15:32
95.000
1,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:44
21:54
88.000
1,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:08
15:19
85.000
1,0%
Boing
El asombroso mundo de Gumball
15:47
15:58
84.000
1,0%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 23 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Doc west
21:37
23:27
154.000
1,7%
Real Madrid TV
Cine Operacion chromite
23:27
25:23
88.000
1,7%
Real Madrid TV
Cine El caballero de los cien rostros
15:35
17:23
33.000
0,4%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
15:01
22.000
0,3%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:31
21.000
0,3%
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