'Cuento de una noche' sube en Nova y se convierte en lo más visto de las temáticas TDT

'Cuento de una noche' se convierte en la emisión más vista de las temáticas TDT al reunir 280.000 espectadores y firmar un 3,5% de cuota de pantalla. La segunda posición es para la película "El asalto de Phantom Hill", dentro del contenedor 'Cine Western' de TRECE, que marca un 3,8% y 255.000 seguidores.
Completan las cuatro primeras plazas dos episodios de 'Los Simpson', ambos con un 2,9%, mientras que una nueva entrega de 'Cuento de una noche' cierra el top 5 con 245.000 televidentes y un 2,7%.
En cuanto a las cadenas temáticas, FDF lidera la jornada con un 2,4% de cuota de pantalla, seguida muy de cerca por Nova, que firma un 2,3%. Neox completa el podio con un 2%, mientras que Atreseries ocupa la cuarta posición con un 1,9% y Energy cierra el top 5 con un 1,7%.
Ranking cadenas TDT Jueves, 23 de Julio de 2026
2,4%
2,3%
2,0%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,6%
0,6%
Ranking programas TDT Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuento de una noche
23:07
23:45
280.000
3,5%
Cine western El asalto de phantom hill
18:26
20:14
255.000
3,8%
Los Simpson
15:30
15:55
255.000
2,9%
Los Simpson
15:55
16:21
252.000
2,9%
Cuento de una noche
21:46
23:07
245.000
2,7%
Abismo de pasion
20:00
21:46
240.000
3,2%
The Mysteries of Laura
22:58
23:46
239.000
2,9%
The Big Bang Theory
21:37
22:02
239.000
2,7%
The Mysteries of Laura
22:05
22:58
231.000
2,5%
Emanet
15:00
16:30
226.000
2,6%
Ranking FDF (2,4%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un asexual,unas amiguis y un ...
15:03
17:14
218.000
2,5%
La que se avecina Un viaje a venecia,un vegano ...
20:57
22:55
197.000
2,2%
La que se avecina Una sugarbaby,un filet muñon ...
17:14
19:09
178.000
2,5%
Cine Superviviente(2023)
22:55
24:41
166.000
2,4%
La que se avecina Un trio,una asistenta y una ...
13:27
15:03
140.000
2,1%
Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuento de una noche
23:07
23:45
280.000
3,5%
Cuento de una noche
21:46
23:07
245.000
2,7%
Abismo de pasion
20:00
21:46
240.000
3,2%
Emanet
15:00
16:30
226.000
2,6%
Mañana es para siempre
17:51
20:00
212.000
3,1%
Ranking Neox (2,0%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:30
15:55
255.000
2,9%
Los Simpson
15:55
16:21
252.000
2,9%
The Big Bang Theory
21:37
22:02
239.000
2,7%
The Big Bang Theory
21:19
21:37
219.000
2,6%
The Big Bang Theory
16:21
16:46
215.000
2,5%
Ranking Atreseries (1,9%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Mysteries of Laura
22:58
23:46
239.000
2,9%
The Mysteries of Laura
22:05
22:58
231.000
2,5%
The Mysteries of Laura El misterio del bar de ...
23:46
24:35
178.000
3,0%
The Mysteries of Laura El misterio del corazon ...
21:08
22:03
146.000
1,7%
Los misterios de murdoch Juego de niños
19:22
20:11
145.000
2,2%
Ranking Energy (1,7%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Combustion interna
16:41
17:37
187.000
2,3%
CSI: Golpe de gracia
22:59
23:42
161.000
1,9%
CSI: Invulnerables
17:37
18:32
155.000
2,2%
CSI: Estafas laborales
22:01
22:59
138.000
1,5%
CSI: Deporte sangriento
23:42
24:44
135.000
2,3%
Ranking TRECE (1,7%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western El asalto de phantom hill
18:26
20:14
255.000
3,8%
Trece y cope es noticia
20:30
20:43
194.000
2,7%
Sesion doble Duelo de pillos
16:47
18:23
181.000
2,4%
Tu cine Bandido
20:16
22:06
177.000
2,2%
El cascabel
22:06
24:29
113.000
1,4%
Ranking Veo7 (1,6%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Ignorados
22:05
22:53
180.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias Terreno ...
22:53
23:36
161.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias Un juicio ...
21:20
22:05
139.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias La baza del ...
23:36
24:22
137.000
2,1%
Blue bloods,familia de policias En la sala de ...
24:22
25:05
116.000
2,7%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Una historia de venganza
22:06
23:37
166.000
1,9%
Cine Bronco billy
15:18
17:22
139.000
1,6%
Cine Comando
23:37
25:06
137.000
2,6%
Cine Million dollar baby
19:48
22:06
112.000
1,5%
Cine Licencia para matar
17:22
19:48
107.000
1,6%
Ranking DMAX (1,5%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:19
16:12
148.000
1,7%
Franco:la vida del dictador en color
23:30
24:22
146.000
2,2%
Franco:la vida del dictador en color
22:30
23:24
142.000
1,6%
La fiebre del oro
17:05
17:59
129.000
1,7%
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
125.000
1,3%
Ranking DKiss (1,4%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
22:50
23:40
121.000
1,4%
Mi vida con 300 kilos:cirugia final
23:40
24:34
116.000
1,9%
Como reconocer a un psicopata
17:39
18:05
116.000
1,6%
Como reconocer a un psicopata
16:23
16:50
112.000
1,3%
Mi vida con 300 kilos y el dr.now Esta es la ...
22:01
22:50
105.000
1,1%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Aislados(alone) Atrapado
15:01
18:42
102.000
1,3%
Forjado a fuego La espada vikinga
23:01
23:51
101.000
1,3%
Forjado a fuego El kukri nepales
23:51
24:40
98.000
1,7%
Aislados(alone) Al limite(2 parte)
18:42
19:55
95.000
1,4%
Ferias carnivoras
22:26
23:01
94.000
1,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
22:00
22:30
121.000
1,3%
Informativo 24h
21:43
22:00
118.000
1,3%
Deportes 2
21:37
21:43
112.000
1,3%
Informativo 24h
23:30
24:00
85.000
1,2%
Telediario 2
20:58
21:36
85.000
1,0%
Ranking Divinity (1,0%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire La solución a todo
21:58
22:53
105.000
1,1%
Chicago Fire A la guerra
16:54
17:49
100.000
1,3%
Chicago Fire 30% ilusionismo
17:49
18:40
91.000
1,3%
Estación 19 Frío acero y fuego dulce
15:58
16:54
86.000
1,0%
Chicago Fire Un compuesto muy volátil
19:35
20:15
75.000
1,1%
Ranking Ten (1,0%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hermanos asesinos
23:40
24:35
87.000
1,4%
Caso cerrado
15:23
16:25
79.000
0,9%
Asesinato en vacaciones Asesinato bajo el ...
22:46
23:40
78.000
0,9%
Caso cerrado
14:19
15:23
75.000
0,9%
Asesinato en vacaciones El asesinato de los ...
21:54
22:46
72.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los green en la gran ciudad
18:07
18:17
101.000
1,5%
Los green en la gran ciudad
17:46
17:56
82.000
1,1%
Los green en la gran ciudad
17:56
18:07
81.000
1,1%
Bob Esponja
22:16
22:27
77.000
0,8%
Bob Esponja
22:27
22:38
73.000
0,8%
Ranking Teledeporte (0,9%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tour de francia Voiron-orcieres merlette
14:06
15:54
211.000
2,6%
Entrevista deportiva Luis de la fuente
15:56
16:03
108.000
1,2%
Denominacion de origen:la forja de un sueño ...
16:03
17:02
81.000
1,0%
Fútbol:copa mundial resumen ...
23:02
23:30
67.000
0,8%
Deportes
22:23
22:29
59.000
0,6%
Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Perro salvaje
22:07
23:47
125.000
1,4%
Cine Antes que el diablo sepa que has ...
23:47
25:40
67.000
1,5%
Cine Black jack(1968)
16:54
18:42
53.000
0,7%
Cine Su excelencia,el embajador
14:49
16:54
51.000
0,6%
Cine La muerte llega arrastrandose
18:42
20:25
47.000
0,7%
Ranking Boing (0,6%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
21:54
22:04
108.000
1,2%
La pelu del señor pan
15:23
15:32
95.000
1,1%
Doraemon,el gato cosmico
21:44
21:54
88.000
1,0%
Doraemon,el gato cosmico
15:08
15:19
85.000
1,0%
El asombroso mundo de Gumball
15:47
15:58
84.000
1,0%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 23 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Doc west
21:37
23:27
154.000
1,7%
Cine Operacion chromite
23:27
25:23
88.000
1,7%
Cine El caballero de los cien rostros
15:35
17:23
33.000
0,4%
Conecta informativo
14:30
15:01
22.000
0,3%
Real madrid conecta
19:30
21:31
21.000
0,3%