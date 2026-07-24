'Cuento de una noche' sube en Nova y se convierte en lo más visto de las temáticas TDT

Por Redacción |

'Cuento de una noche' se convierte en la emisión más vista de las temáticas TDT al reunir 280.000 espectadores y firmar un 3,5% de cuota de pantalla. La segunda posición es para la película "El asalto de Phantom Hill", dentro del contenedor 'Cine Western' de TRECE, que marca un 3,8% y 255.000 seguidores.

Completan las cuatro primeras plazas dos episodios de 'Los Simpson', ambos con un 2,9%, mientras que una nueva entrega de 'Cuento de una noche' cierra el top 5 con 245.000 televidentes y un 2,7%.

En cuanto a las cadenas temáticas, FDF lidera la jornada con un 2,4% de cuota de pantalla, seguida muy de cerca por Nova, que firma un 2,3%. Neox completa el podio con un 2%, mientras que Atreseries ocupa la cuarta posición con un 1,9% y Energy cierra el top 5 con un 1,7%.