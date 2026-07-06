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AUDIENCIAS TDT 4 DE JULIO

La primera etapa del Tour de Francia 2026 en Teledeporte lidera las temáticas TDT

Además, el encuentro entre España y Alemania del Campeonato de Europa Sub 19 destaca y se coloca en el cuarto puesto. Teledeporte lidera el día junto con Energy con un 2,2%.

La primera etapa del Tour de Francia 2026 en Teledeporte lidera las temáticas TDT
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Lunes 6 Julio 2026 08:55 (hace 1 hora)

Audiencias Sábado 4 de Julio de 2026

  • logola1

    14,9%

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    11,6%

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    7,5%

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    2,1%

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    2,0%

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    1,9%

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    1,8%

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El deporte domina con claridad la jornada en las temáticas TDT gracias al Tour de Francia, cuya retransmisión se convierte en la emisión más vista del día con 375.000 espectadores y un 4,9% de cuota de pantalla. El previo de la etapa, que tuvo lugar en Barcelona, también obtiene un notable seguimiento al reunir a 230.000 televidentes y un 2,9%

Completa el podio 'Estadio 2: Mundial Extra', que firma un 2,7% y 216.000 de media, el mismo registro que anota la redifusión del encuentro entre España y Alemania. Cierra el Top 5 un nuevo episodio de 'Los Simpson', con 205.000 fieles y un 2,5% de share.

Vídeos FormulaTV

En el ranking de cadenas temáticas, Teledeporte y Energy comparten el liderazgo con un 2,2% de cuota de pantalla. Tras ellas se sitúa FDF, con un 2,1%, mientras que TRECE ocupa la cuarta posición con un 2%. Cierra el Top 5 Neox, que registra un 1,9% de share.

Ranking cadenas TDT Sábado, 4 de Julio de 2026

Energy 2,2%

Teledeporte 2,2%

FDF 2,1%

TRECE 2,0%

Neox 1,9%

Atreseries 1,8%

BEMADtv 1,7%

DMAX 1,4%

Canal 24 Horas 1,3%

Nova 1,2%

DKiss 1,2%

Divinity 1,1%

Squirrel 1,1%

Veo7 1,0%

Mega (España) 0,9%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,7%

Ten 0,7%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Tour de francia Barcelona-barcelona
17:05
18:19
375.000
4,9%
Teledeporte
Previo tour de francia Barcelona-barcelona
16:52
17:05
230.000
2,9%
Teledeporte
Estadio 2:mundial extra
15:47
16:00
220.000
2,7%
Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa sub 19 ...
15:00
16:52
216.000
2,7%
Neox
Los Simpson
14:55
15:22
205.000
2,5%
FDF
El pueblo
16:38
18:09
201.000
2,6%
TRECE
Cine Quatermain en la ciudad perdida del ...
16:53
20:45
198.000
2,7%
Energy
Mentes criminales Penélope
16:11
17:14
185.000
2,3%
Neox
Cine Valerian y la ciudad de los mil ...
17:32
20:06
181.000
2,5%
Teledeporte
Fifa world cup 2026 Todos los goles de la ...
21:46
22:03
179.000
2,4%

Ranking Energy (2,2%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales Penélope
16:11
17:14
185.000
2,3%
Energy
CSI: Nueva York Salud
18:13
19:07
169.000
2,3%
Energy
CSI: Nueva York Para regalo
19:07
19:59
151.000
2,2%
Energy
CSI: Nueva York Por el humo...
21:59
22:57
147.000
1,8%
Energy
CSI: Nueva York Impulso homicida
17:14
18:13
144.000
1,9%

Ranking Teledeporte (2,2%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Tour de francia Barcelona-barcelona
17:05
18:19
375.000
4,9%
Teledeporte
Previo tour de francia Barcelona-barcelona
16:52
17:05
230.000
2,9%
Teledeporte
Estadio 2:mundial extra
15:47
16:00
220.000
2,7%
Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa sub 19 ...
15:00
16:52
216.000
2,7%
Teledeporte
Fifa world cup 2026 Todos los goles de la ...
21:46
22:03
179.000
2,4%

Ranking FDF (2,1%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
El pueblo
16:38
18:09
201.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un sabotaje,una mami coleguiti ...
14:26
16:38
164.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un libro guarro,una loba ...
18:09
20:02
134.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una sonambula,un hombre ...
20:02
22:13
125.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un vacio de poder,una ...
12:02
14:26
100.000
2,3%

Ranking TRECE (2,0%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Quatermain en la ciudad perdida del ...
16:53
20:45
198.000
2,7%
TRECE
Tu cine Caza legal
20:46
22:21
153.000
2,1%
TRECE
Cine Las minas del rey salomon(1985)
15:09
16:52
143.000
1,8%
TRECE
Cine El principiante
22:21
24:28
128.000
1,5%
TRECE
Trece y cope es noticia
14:30
14:39
111.000
1,6%

Ranking Neox (1,9%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:55
15:22
205.000
2,5%
Neox
Cine Valerian y la ciudad de los mil ...
17:32
20:06
181.000
2,5%
Neox
Cine Ghost in the shell:el alma de la ...
15:22
17:32
168.000
2,1%
Neox
Los Simpson
14:30
14:55
168.000
2,2%
Neox
Cine Aeon flux
20:06
22:00
153.000
2,2%

Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el pacifico Patada de capoeira
21:56
22:57
173.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el paraíso
18:36
19:39
152.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:42
21:56
148.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el pacifico Patada de capoeira(2 ...
22:57
23:58
128.000
1,4%
Atreseries
Crimen en el paraíso
19:39
20:42
122.000
1,8%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Top secret
15:36
17:01
161.000
2,0%
BEMADtv
Cine Heat
21:57
25:09
149.000
1,8%
BEMADtv
Cine Brick mansions(la fortaleza)
18:47
20:23
125.000
1,8%
BEMADtv
Cine Doble identidad
20:23
21:57
117.000
1,6%
BEMADtv
Cine Air america
13:32
15:36
116.000
1,7%

Ranking DMAX (1,4%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Desmontando la historia
17:44
18:31
129.000
1,7%
DMAX
Desmontando la historia Las lineas de ...
16:04
16:54
116.000
1,5%
DMAX
Container Wars
13:23
13:43
116.000
2,6%
DMAX
Control de carreteras
18:31
18:53
106.000
1,5%
DMAX
Control de carreteras
18:56
19:18
93.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Teledeporte:directo al mundial
15:23
15:54
136.000
1,6%
Canal 24 Horas
Objetivo planeta
16:25
16:52
133.000
1,7%
Canal 24 Horas
Parlamento
15:54
16:25
129.000
1,6%
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 1
14:55
15:22
111.000
1,4%
Canal 24 Horas
Audiencia abierta
14:22
14:53
103.000
1,4%

Ranking Nova (1,2%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
La tormenta
21:31
22:19
164.000
2,2%
Nova
La tormenta
22:19
23:22
158.000
1,8%
Nova
La tormenta
20:34
21:31
154.000
2,2%
Nova
La tormenta
19:41
20:34
142.000
2,1%
Nova
La tormenta
23:22
23:44
138.000
1,5%

Ranking DKiss (1,2%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues?
19:25
20:16
95.000
1,4%
DKiss
Los pies me estan matando
23:02
24:01
93.000
1,1%
DKiss
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ...
17:33
19:25
91.000
1,2%
DKiss
Los pies me estan matando
22:05
23:02
83.000
1,0%
DKiss
Si,quiero ese vestido(uk)
15:18
15:40
80.000
0,9%

Ranking Divinity (1,1%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa de vacaciones lo vale
15:52
16:48
86.000
1,1%
Divinity
Tu casa de vacaciones lo vale
16:48
17:49
85.000
1,1%
Divinity
Tu casa de vacaciones lo vale
14:49
15:52
81.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio:vancouver
13:41
14:49
81.000
1,3%
Divinity
La casa de mis sueños Danielle y chad
21:19
22:26
79.000
1,0%

Ranking Squirrel (1,1%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Who am i?
20:09
22:06
109.000
1,5%
Squirrel
Cine El super chef
18:46
20:09
104.000
1,5%
Squirrel
Cine El legado de las mentiras
22:06
23:53
97.000
1,1%
Squirrel
Icon-manifiesto negro
15:47
17:13
71.000
0,9%
Squirrel
Icon-manifiesto negro
17:13
18:46
66.000
0,9%

Ranking Veo7 (1,0%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:17
22:12
102.000
1,4%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Faltas ...
20:15
21:17
98.000
1,4%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
19:29
20:15
94.000
1,4%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:12
23:02
77.000
0,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
18:41
19:29
73.000
1,0%

Ranking Mega (España) (0,9%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:00
22:22
97.000
1,3%
Mega (España)
¿Quién da más?
14:56
15:30
78.000
0,9%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:22
23:57
74.000
0,9%
Mega (España)
¿Quién da más? Drama en long beach ...
14:28
14:56
73.000
1,0%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
17:07
18:31
68.000
0,9%

Ranking Boing (0,8%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:04
21:25
101.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:51
15:12
98.000
1,2%
Boing
Teen titans go!
12:44
12:54
95.000
2,6%
Boing
Teen titans go!
12:55
13:06
89.000
2,3%
Boing
Looney tunes cartoons
17:07
17:12
85.000
1,1%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
10:26
10:33
74.000
3,1%
Clan TVE
Cine Miamor perdido
22:14
23:52
73.000
0,8%
Clan TVE
Bluey
10:34
10:40
73.000
3,1%
Clan TVE
H2O Hechizo de luna
12:50
13:12
72.000
1,9%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Los pingüinos del invicto ...
24:59
25:59
63.000
1,4%

Ranking Ten (0,7%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
18:10
18:57
69.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
16:05
17:11
64.000
0,8%
Ten
Atrapadas Nancy siegel
25:28
26:16
63.000
2,0%
Ten
Caso cerrado
17:11
18:10
61.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
18:57
19:52
58.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Sábado, 4 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Siete hombres de oro
17:35
19:13
46.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine La fuerza de la venganza
21:34
23:22
44.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine Backdraft 2
23:23
25:11
34.000
0,4%
Real Madrid TV
Cine El duque negro
15:41
17:35
33.000
0,4%
Real Madrid TV
Fútbol:torneo mic R.madrid-barcelona
14:04
14:59
22.000
0,3%
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