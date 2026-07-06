La primera etapa del Tour de Francia 2026 en Teledeporte lidera las temáticas TDT

Por Redacción |

El deporte domina con claridad la jornada en las temáticas TDT gracias al Tour de Francia, cuya retransmisión se convierte en la emisión más vista del día con 375.000 espectadores y un 4,9% de cuota de pantalla. El previo de la etapa, que tuvo lugar en Barcelona, también obtiene un notable seguimiento al reunir a 230.000 televidentes y un 2,9%.

Completa el podio 'Estadio 2: Mundial Extra', que firma un 2,7% y 216.000 de media, el mismo registro que anota la redifusión del encuentro entre España y Alemania. Cierra el Top 5 un nuevo episodio de 'Los Simpson', con 205.000 fieles y un 2,5% de share.

En el ranking de cadenas temáticas, Teledeporte y Energy comparten el liderazgo con un 2,2% de cuota de pantalla. Tras ellas se sitúa FDF, con un 2,1%, mientras que TRECE ocupa la cuarta posición con un 2%. Cierra el Top 5 Neox, que registra un 1,9% de share.