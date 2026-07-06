La primera etapa del Tour de Francia 2026 en Teledeporte lidera las temáticas TDT

El deporte domina con claridad la jornada en las temáticas TDT gracias al Tour de Francia, cuya retransmisión se convierte en la emisión más vista del día con 375.000 espectadores y un 4,9% de cuota de pantalla. El previo de la etapa, que tuvo lugar en Barcelona, también obtiene un notable seguimiento al reunir a 230.000 televidentes y un 2,9%.
Completa el podio 'Estadio 2: Mundial Extra', que firma un 2,7% y 216.000 de media, el mismo registro que anota la redifusión del encuentro entre España y Alemania. Cierra el Top 5 un nuevo episodio de 'Los Simpson', con 205.000 fieles y un 2,5% de share.
En el ranking de cadenas temáticas, Teledeporte y Energy comparten el liderazgo con un 2,2% de cuota de pantalla. Tras ellas se sitúa FDF, con un 2,1%, mientras que TRECE ocupa la cuarta posición con un 2%. Cierra el Top 5 Neox, que registra un 1,9% de share.
Ranking cadenas TDT Sábado, 4 de Julio de 2026
2,2%
2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
0,4%
Ranking programas TDT Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tour de francia Barcelona-barcelona
17:05
18:19
375.000
4,9%
Previo tour de francia Barcelona-barcelona
16:52
17:05
230.000
2,9%
Estadio 2:mundial extra
15:47
16:00
220.000
2,7%
Fútbol:campeonato de europa sub 19 ...
15:00
16:52
216.000
2,7%
Los Simpson
14:55
15:22
205.000
2,5%
El pueblo
16:38
18:09
201.000
2,6%
Cine Quatermain en la ciudad perdida del ...
16:53
20:45
198.000
2,7%
Mentes criminales Penélope
16:11
17:14
185.000
2,3%
Cine Valerian y la ciudad de los mil ...
17:32
20:06
181.000
2,5%
Fifa world cup 2026 Todos los goles de la ...
21:46
22:03
179.000
2,4%
Ranking Energy (2,2%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales Penélope
16:11
17:14
185.000
2,3%
CSI: Nueva York Salud
18:13
19:07
169.000
2,3%
CSI: Nueva York Para regalo
19:07
19:59
151.000
2,2%
CSI: Nueva York Por el humo...
21:59
22:57
147.000
1,8%
CSI: Nueva York Impulso homicida
17:14
18:13
144.000
1,9%
Ranking Teledeporte (2,2%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tour de francia Barcelona-barcelona
17:05
18:19
375.000
4,9%
Previo tour de francia Barcelona-barcelona
16:52
17:05
230.000
2,9%
Estadio 2:mundial extra
15:47
16:00
220.000
2,7%
Fútbol:campeonato de europa sub 19 ...
15:00
16:52
216.000
2,7%
Fifa world cup 2026 Todos los goles de la ...
21:46
22:03
179.000
2,4%
Ranking FDF (2,1%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El pueblo
16:38
18:09
201.000
2,6%
La que se avecina Un sabotaje,una mami coleguiti ...
14:26
16:38
164.000
2,1%
La que se avecina Un libro guarro,una loba ...
18:09
20:02
134.000
1,9%
La que se avecina Una sonambula,un hombre ...
20:02
22:13
125.000
1,8%
La que se avecina Un vacio de poder,una ...
12:02
14:26
100.000
2,3%
Ranking TRECE (2,0%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Quatermain en la ciudad perdida del ...
16:53
20:45
198.000
2,7%
Tu cine Caza legal
20:46
22:21
153.000
2,1%
Cine Las minas del rey salomon(1985)
15:09
16:52
143.000
1,8%
Cine El principiante
22:21
24:28
128.000
1,5%
Trece y cope es noticia
14:30
14:39
111.000
1,6%
Ranking Neox (1,9%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:55
15:22
205.000
2,5%
Cine Valerian y la ciudad de los mil ...
17:32
20:06
181.000
2,5%
Cine Ghost in the shell:el alma de la ...
15:22
17:32
168.000
2,1%
Los Simpson
14:30
14:55
168.000
2,2%
Cine Aeon flux
20:06
22:00
153.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el pacifico Patada de capoeira
21:56
22:57
173.000
2,1%
Crimen en el paraíso
18:36
19:39
152.000
2,1%
Crimen en el paraíso
20:42
21:56
148.000
2,1%
Crimen en el pacifico Patada de capoeira(2 ...
22:57
23:58
128.000
1,4%
Crimen en el paraíso
19:39
20:42
122.000
1,8%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Top secret
15:36
17:01
161.000
2,0%
Cine Heat
21:57
25:09
149.000
1,8%
Cine Brick mansions(la fortaleza)
18:47
20:23
125.000
1,8%
Cine Doble identidad
20:23
21:57
117.000
1,6%
Cine Air america
13:32
15:36
116.000
1,7%
Ranking DMAX (1,4%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Desmontando la historia
17:44
18:31
129.000
1,7%
Desmontando la historia Las lineas de ...
16:04
16:54
116.000
1,5%
Container Wars
13:23
13:43
116.000
2,6%
Control de carreteras
18:31
18:53
106.000
1,5%
Control de carreteras
18:56
19:18
93.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte:directo al mundial
15:23
15:54
136.000
1,6%
Objetivo planeta
16:25
16:52
133.000
1,7%
Parlamento
15:54
16:25
129.000
1,6%
Teled. fin semana 1
14:55
15:22
111.000
1,4%
Audiencia abierta
14:22
14:53
103.000
1,4%
Ranking Nova (1,2%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
21:31
22:19
164.000
2,2%
La tormenta
22:19
23:22
158.000
1,8%
La tormenta
20:34
21:31
154.000
2,2%
La tormenta
19:41
20:34
142.000
2,1%
La tormenta
23:22
23:44
138.000
1,5%
Ranking DKiss (1,2%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues?
19:25
20:16
95.000
1,4%
Los pies me estan matando
23:02
24:01
93.000
1,1%
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ...
17:33
19:25
91.000
1,2%
Los pies me estan matando
22:05
23:02
83.000
1,0%
Si,quiero ese vestido(uk)
15:18
15:40
80.000
0,9%
Ranking Divinity (1,1%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa de vacaciones lo vale
15:52
16:48
86.000
1,1%
Tu casa de vacaciones lo vale
16:48
17:49
85.000
1,1%
Tu casa de vacaciones lo vale
14:49
15:52
81.000
1,0%
Tu casa a juicio:vancouver
13:41
14:49
81.000
1,3%
La casa de mis sueños Danielle y chad
21:19
22:26
79.000
1,0%
Ranking Squirrel (1,1%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Who am i?
20:09
22:06
109.000
1,5%
Cine El super chef
18:46
20:09
104.000
1,5%
Cine El legado de las mentiras
22:06
23:53
97.000
1,1%
Icon-manifiesto negro
15:47
17:13
71.000
0,9%
Icon-manifiesto negro
17:13
18:46
66.000
0,9%
Ranking Veo7 (1,0%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:17
22:12
102.000
1,4%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Faltas ...
20:15
21:17
98.000
1,4%
Blue bloods,familia de policias
19:29
20:15
94.000
1,4%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:12
23:02
77.000
0,9%
Blue bloods,familia de policias
18:41
19:29
73.000
1,0%
Ranking Mega (España) (0,9%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:00
22:22
97.000
1,3%
¿Quién da más?
14:56
15:30
78.000
0,9%
Batalla de restaurantes
22:22
23:57
74.000
0,9%
¿Quién da más? Drama en long beach ...
14:28
14:56
73.000
1,0%
Pesadilla en la cocina
17:07
18:31
68.000
0,9%
Ranking Boing (0,8%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
21:04
21:25
101.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
14:51
15:12
98.000
1,2%
Teen titans go!
12:44
12:54
95.000
2,6%
Teen titans go!
12:55
13:06
89.000
2,3%
Looney tunes cartoons
17:07
17:12
85.000
1,1%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
10:26
10:33
74.000
3,1%
Cine Miamor perdido
22:14
23:52
73.000
0,8%
Bluey
10:34
10:40
73.000
3,1%
H2O Hechizo de luna
12:50
13:12
72.000
1,9%
Cuéntame cómo pasó Los pingüinos del invicto ...
24:59
25:59
63.000
1,4%
Ranking Ten (0,7%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
18:10
18:57
69.000
0,9%
Caso cerrado
16:05
17:11
64.000
0,8%
Atrapadas Nancy siegel
25:28
26:16
63.000
2,0%
Caso cerrado
17:11
18:10
61.000
0,8%
Caso cerrado
18:57
19:52
58.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Sábado, 4 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Siete hombres de oro
17:35
19:13
46.000
0,6%
Cine La fuerza de la venganza
21:34
23:22
44.000
0,5%
Cine Backdraft 2
23:23
25:11
34.000
0,4%
Cine El duque negro
15:41
17:35
33.000
0,4%
Fútbol:torneo mic R.madrid-barcelona
14:04
14:59
22.000
0,3%