Por Fidel Conejero |

RTVE ya ha puesto fecha al estreno de 'Ordena tu vida', el nuevo programa presentado por Inés Hernand. El formato llegará al prime time de La 1 el próximo jueves 6 de agosto con el objetivo de ayudar a distintas familias a reorganizar sus hogares y desprenderse de los objetos que ya no utilizan. La adaptación española del exitoso formato británico 'Sort Your Life Out' está producida por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual.

Cada entrega mostrará cómo una familia vacía por completo su vivienda para enfrentarse a una imagen poco habitual: todos los objetos que acumula reunidos en un único espacio. A partir de ahí, los participantes deberán decidir qué conservar, qué donar, qué vender o qué reciclar, mientras un equipo de especialistas reorganiza la casa con soluciones de almacenaje, limpieza y optimización del espacio, sin recurrir a grandes reformas.

RTVE anuncia la fecha de estreno de 'Ordena tu vida', el nuevo programa de Inés Hernand

Un formato que mezcla entretenimiento y organización del hogar

Al frente del programa estará, que suma un nuevo proyecto en RTVE tras haber participado en espacios como, las distintas ediciones del

Junto a ella trabajará un equipo de expertos formado por el carpintero creativo José Antonio Peironcely, conocido en redes sociales como Jose Recicleitor; la especialista en limpieza Cristina Simón, popularmente conocida como La fregona de Cris; y Pilar Quintana, encargada de ayudar a las familias a reorganizar sus hogares.

Más allá del cambio estético, 'Ordena tu vida' pretende mostrar la relación emocional que muchas personas mantienen con los objetos que guardan en casa. El formato plantea que detrás de cada pertenencia existe una historia o un recuerdo, por lo que las decisiones de conservar o desprenderse de ellas también forman parte del proceso de transformación personal de los protagonistas.

El espacio adapta el formato británico 'Sort Your Life Out', estrenado por la BBC en 2021 y convertido desde entonces en uno de los factuals de mayor éxito internacional. Con seis temporadas emitidas en Reino Unido y versiones en varios países, el programa ha sido reconocido con nominaciones a los BAFTA TV Awards y los C21 Format Awards, además de recibir galardones como el Edinburgh TV Award a la Mejor Serie Popular Factual y el National Television Award al Mejor Programa de Entretenimiento Factual.