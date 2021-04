Diego Pérez y Lola se convirtieron en una de las grandes parejas protagonistas de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones'. Con el destape sexual de Lola con diversos tentadores y la posterior ruptura, la actual concursante de 'Supervivientes' rehizo su vida con el futbolista Iván Rubio. No obstante, tanto Diego como Fani Carbajo aseguran tener pruebas que podrían hacer romper esa relación.

Diego y Fani hablando en MtMad

"Yo tengo capturas en el móvil que son dinamita", asegura Diego acerca de las pruebas de una supuesta infidelidad por parte de Iván. No obstante, el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha querido dejar claro que no tiene intención de sacarlas a la luz porque la pareja de su ex le cae bien y "no me ha hecho nada". Así y todo, él cree que Lola es conocedora de esa información porque, por fechas, coincide con un encuentro de la expareja en un tren donde el fan de 'Vikings' tuvo que consolarla.

La propia Fani afirma que podría ser que así fuese, porque cuando Lola le contó cómo era su relación con Diego en ese momento, la de León relató el encuentro en el tren añadiendo que había tenido una discusión con Iván. Así y todo, no ha perdido la oportunidad de sonsacarle más información en su canal de MtMad hasta conseguir la afirmación por parte de Diego de que si hace 6 meses que Iván y Lola están juntos, Lola le fue infiel a Diego.

La relación Marina, Isaac y Lucía y 'La isla de las tentaciones'

Fani ha aprovechado su conversación con Diego para sacarle sus opiniones y actualidades de su vida. Es por ello que el cantante ha relatado cómo es su relación con Carla, su tentación en República Dominicana, donde asegura que podría haber entrado al programa con pareja y luego se ha intentado aprovechar de él en otras situaciones.

Aunque lo más sorprendente ha sido las declaraciones que ha dicho Diego sobre Marina García, Isaac Torres y Lucía Sánchez Rodríguez, afirmando que "todo es un montaje de Marina e Isaac, donde la pobre Lucía no se entera de nada", aunque Fani se mantiene reticente con esa teoría ya que asegura mantener una buena relación con Marina y le ha interrumpido "actos sexuales con Christofer Guzmán porque ella o su madre me estaban llamando mientras lloraban".

Al igual que el resto de sus compañeros en redes suelen publicar bastantes imágenes juntos, muchos seguidores del formato de Telecinco se preguntaban por qué Diego no aparecía en ellas. Ha sido el propio protagonista el que ha explicado que no tiene demasiada relación con sus compañeros, aunque sí que mantiene la relación con ellos y de vez en cuando hablan de sus nuevas vidas.