15 Frases de televisión que ya forman parte de nuestro día a día

Por Beatriz Prieto |

Desde que comenzó su emisión en España en 1956, la televisión ha formado parte de las vidas de mucha gente, en mayor o menor medida. A lo largo de los años, la pequeña pantalla y sus contenidos han reflejado y cambiado la sociedad al influir en ella, hasta el día de hoy, al igual que otros muchos medios de comunicación que forman parte de nuestra rutina diaria.

Con una trayectoria tan extensa y una extensísima lista de contenidos y personajes que han desfilado ante nuestros ojos, han existido momentos puntuales en los que la televisión ha calado en la sociedad hasta el punto de incluir expresiones en nuestro lenguaje cotidiano. Desde series míticas como 'Farmacia de guardia' o 'Aquí no hay quien viva', hasta programas emblemáticos como 'Callejeros' o 'Sálvame', han sido muchos los personajes que, reales o ficticios, se hicieron virales a ojos de un público que incluso terminó adoptando sus expresiones. Por eso, en FormulaTV repasamos algunas de las muchas frases de la pequeña pantalla que han logrado calar hasta convertirse en parte del día a día de muchos.

1 'Farmacia de guardia': "Para dentro, Romerales"

Encarni y Romerales en 'Farcia de guardia'

A principios de los años 90, 'Farmacia de guardia' se alzó como una de las series más emblemáticas de la televisión, con personajes y tramas que marcaron a muchísimos espectadores. Entre su elenco, podíamos encontrar a Cesáreo Estébanez y María Garralón, encargados de dar vida al dúo de agentes Romerales y Encarni, quienes dejaron tras de sí una coletilla que pasó a formar parte de la sociedad española: "Para dentro, Romerales". La frase era repetida por su compañera cada vez que el sargento se equivocaba al abrir la puerta de la farmacia donde se desarrollaba gran parte de la historia y terminó en boca también de otros muchos personajes de la serie que se topaban con la misma situación, algo que también se repitió entre los propios espectadores de la serie.

2 'Gran hermano': "¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?"

Jorge Berrocal en la primera edición de 'Gran hermano'

En el año 2000, Telecinco inauguraba el que se convertiría en uno de los realities más icónicos de su historia: 'Gran Hermano'. Fue entonces cuando la audiencia conocía entre los concursantes a Jorge Berrocal, un zaragozano de por entonces 25 años de edad que dejó tras de sí grandes momentos en el reality. Entre ellos, la marcha de María José Galera, con quien había iniciado un romance, como primera expulsada, propició que el concursante soltara una frase que sigue presente en el público incluso más de dos décadas después: "¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?".

3 'Cruz y raya': "Ahora vas y lo cascas"

Blasa, personaje de 'Cruz y raya'

A comienzos de los años 2000, el dúo de humoristas Cruz y Raya, formado por Juan Muñoz y José Mota, arrasaba entre la población con sus sketches de humor y sus divertidos personajes. Entre ellos, se encontraba Blasa, un personaje con múltiples expresiones, entre las que "ahora vas y lo cascas" se popularizó notablemente para su uso común, e incluso el propio Mota la parafraseó en los últimos años como "ahora vas y lo tuiteas". Asimismo, "si hay que ir se va, pero ir para nada, es tontería", también pasó a formar parte de las expresiones de muchos en su día a día.

4 'Aquí no hay quien viva': "Las caras, Juan", "Un poquito de por favor"

Emilio y Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva'

'Aquí no hay quien viva' finalizó hace casi diecisiete años y, aún así, sigue tan viva como durante su emisión original. Por ello, no es de extrañar que algunas de las coletillas habituales de sus más que apreciados e icónicos personajes hayan pasado a formar parte de la rutina de mucha gente en España, más allá de formar parte habitual de los memes y bromas en redes sociales. "Las caras, Juan, las caras", es una de las muchas frases que dejó tras de sí Paloma Hurtado, el personaje de Loles León, como "Y punto en boca", que se han convertido en inolvidables. No obstante, una de las que sin duda da más juego a la hora de ser empleada más comúnmente, es la repetida coletilla de Emilio Delgado (Fernando Tejero): "Un poquito de por favor".

5 Vecinas de Valencia: "Sin ser nada de eso"

Una de las vecinas de Valencia en 'Callejeros'

Más allá de las escenas envueltas en bolsas de basura que han llegado incluso a colarse en series como 'Paquita Salas', las míticas mujeres conocidas como las "vecinas de Valencia", cuyos conflictos fueron recogidos por el equipo de 'Callejeros' en 2007, dejaron tras de sí también frases que calaron en el imaginario colectivo. "Está diciendo puta, puta, puta. A mí. Sin ser nada de eso yo" es una de las que caló especialmente y a la que muchos igual incluso recurren sin darse apenas cuenta, hasta el punto de que 'La que se avecina' incorporó la parte con el insulto de "puta" en algunos de sus personajes como Maite Figeroa (Eva Isanta).

6 'Antena 3 noticias': "La he liado parda"

La socorrista de "la he liado parda" en 'Antena 3 noticias'

Corría el año 2008, cuando la frase "la he liado parda" se hizo viral entre los telespectadores, a pesar de que es una expresión que ya existía, y se convirtió en un recurso muy habitual del día a día. Todo ocurría cuando 'Antena 3 noticias' entrevistaba a una socorrista responsable de una nube tóxica en una urbanización de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Fue entonces cuando ella lanzó unas caóticas declaraciones que se colaron en los zappings y que, seguramente, siguen en la memoria de muchos hasta el día de hoy e incluso se ha incluido en series como 'La que se avecina': "Me he equivocado de producto y... he echado ácido clorhidri... sí... ácido clorhídrico encima de sulfato de so... de cloro... no, sulfato no, no sé. Vamos que la he liado parda, ¿sabes?".

7 'Deluxe': "Una noche... de amor"

Chelo García-Cortés y Bárbara Rey en 'Deluxe'

"Tú y yo, Chelo; y te quiero, y siento que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz; hemos tenido una noche de amor", proclamó Bárbara Rey la noche del 18 de noviembre de 2011, en el entonces 'Sábado deluxe', ante la propia Chelo García-Cortés, con quien por entonces se fundió en un cariñoso abrazo. La emoción del momento y la propia escena quedó grabada en la mente muchos espectadores, e incluso la serie 'Cristo y Rey' ha incluido esa "noche de amor" entre las dos mujeres en su trama. De hecho, se ha convertido en uno de los momentos del mundo televisivo del corazón más recordados, hasta el punto de que es muy frecuente encontrarla en toda clase de contextos y situaciones del día a día.

8 'La que se avecina': "Me minas la moral"

Enrique y Antonio en 'La que se avecina'

Como ya hiciera su predecesora 'Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina' ha dejado a lo largo de sus trece temporadas momentos que han calado en sus espectadores, con frases incluidas. Entre ellas, el "me minas la moral" tan repetido por Antonio Recio (Jordi Sánchez) a lo largo de la historia de la serie, ha pasado a ser muy usada entre la gente. Amador (Pablo Chiapella) también ha dejado tras de sí otras coletillas que han calado entre los espectadores, como "merengue, merengue" o "¡aparcao!", al igual que la expresión "echar un pinchito" como sinónimo de sexo.

9 'Hermano mayor': "¿Qué no? Te digo yo a ti que sí"

Dakota en 'Hermano mayor'

Lejos queda ya la oscura etapa de muchos en 'Hermano mayor', incluyendo a Dakota Tárraga que, desde entonces, ha formado parte de múltiples proyectos audiovisuales fuera y dentro de la pantalla. Con el "lado oscuro" de ese formato prácticamente olvidado, sin embargo, alguna de las frases que alicantina soltó entonces han calado en la sociedad española. Entre ellas, destaca especialmente su "¿qué no? Madre mía, te digo yo a ti que sí", que incluso su propia "creadora" ha llegado a emplear hasta en campañas publicitarias o incluso da nombre al canal en la web de Mtmad en el que Tárraga estuvo publicando hasta 2019. "Me pica la nariz y significa movida" o "de la cárcel se sale, pero del cementerio no" también son otras de las perlas que dejó entonces la alicantina, aunque quizás no cuentan con su misma "popularidad".

10 'GH VIP 3': "Cómo me alegro, tía, de verte ahí"

Olvido Hormigos y Belén Esteban en 'GH VIP 3'

Arrancaba 2015 y, con él, la tercera edición de 'Gran Hermano VIP', en la que Belén Esteban se alzó como el gran fichaje de la edición. Durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra, no obstante, su tensa relación con Olvido Hormigos fue uno de sus grandes baches en los primeros días de concurso. Esa pésima convivencia entre ambas concluyó cuando la manchega se convirtió en la segunda expulsada tras Los Chunguitos, menos de dos semanas después de que arrancara el reality, momento que dio pie a una frase inolvidable pronunciada por la propia Esteban. "Cómo me alegro, tía, de verte ahí", confesaba la madrileña, al ver a su excompañera en plató, lejos de ella. No obstante, lo que entonces se pronunció en un sentido negativo, con los años ha ido adquiriendo un significado totalmente opuesto y, de hecho, la coletilla se emplea para alegrarse de las cosas buenas que les pasan a otros.

11 'Sálvame': "Hasta luego, Mari Carmen"

Belén Esteban en 'Sálvame'

Los casi catorce años de recorrido de 'Sálvame' han dejado tras de sí cientos de momentos inolvidables. Uno de sus personajes más recurrentes en gran parte de ellos es sin duda Belén Esteban, entre cuyas frases, hay una que ha calado especialmente entre la audiencia, más allá de "Yo por mi hija mato", hasta el punto de ser utilizada con frecuencia por la gente de a pie en su día a día: "Hasta luego, Mari Carmen". Una despedida que nació del mero hecho de que la emblemática colaboradora acostumbraba a dirigirse así a una compañera tras las cámaras, y que se ha convertido en una forma de zanjar el asunto o mandar a alguien a paseo, entre otros usos, e incluso su propia "creadora" la usa con frecuencia en el programa.

12 'Paquita Salas': "Todo el día como un titi"

Noemí Argüelles en 'Paquita Salas'

Dentro del rico y divertido universo que lograron crear los Javis con 'Paquita Salas', el personaje de Yolanda Ramos, la icónica Noemí Argüelles, ha dejado tras de sí coletillas que se han "adherido" a los fans de la popular serie, como "todo el día como un titi". "Bueno, te lo voy a decir. Mira, la amiga soy yo" es otra de las frases que han calado entre los espectadores, especialmente a la hora de compartir memes en las redes sociales y hablar de una situación personal. Asimismo, expresiones como "community manager de la vida", "la marrana de las campurrianas" o "piano, piano, piano" también han despertado más de una sonrisa entre los fans del querido y divertido personaje que tantos momentazos ha dejado tras de sí.

13 'GH VIP 7': "No para, no para, no para, no para"

Mila Ximénez en 'GH VIP 7'

La séptima edición de 'Gran Hermano VIP' ha quedado marcada en la historia de la televisión como el último reality de Mila Ximénez, donde la sevillana tuvo tanto buenos como malos momentos, inolvidables a ojos del público que pudo disfrutar de aquella edición del reality. La colaboradora de 'Sálvame', de hecho, ha pasado a formar parte de múltiples memes gracias a esos meses en la casa de Guadalix de la Sierra y, entre las frases que soltó entre sus muros, destaca especialmente su "no para, no para, no para". Una retahíla que la sevillana soltaba ante la tabla de planchar, hastiada de la convivencia con compañeros como Hugo Castejón, y que ha dado mucho juego desde entonces a aquellos a los que se les ha pegado.

14 'La isla de las tentaciones': "Esta noche, carricoche"

Manu González en 'La isla de las tentaciones'

Han sido muchos los momentazos que los participantes de 'La isla de las tentaciones' han dejado tras de sí en las seis ediciones que van ya del reality de Mediaset. No obstante, no todos ellos han calado lo bastante como para formar parte del día a día de los españoles, como sí ocurría en la tercera temporada, de la mano de Manu González. "Esta noche, carricoche", soltaba entonces el gaditano, ante la perspectiva de vivir una noche de lo más ardiente. Desde entonces, la expresión ha sido repetida por muchos a la hora de hablar de sexo, incluso entre los propios participantes del programa. No obstante, la entonces novia de González, Lucía Sánchez, dejó ya al comienzo de la edición una frase que tampoco es fácil de olvidar y que ha dado pie a muchas mofas en el día a día de muchos: "La manita relajá".

15 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': "No tiene coño"

Rocío Carrasco en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

En 2021, llegaba de la mano de Telecinco una producción que, independientemente de opiniones, polémicas y demás, cambió la vida de muchas mujeres maltratadas: 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. A través de ella, Rocío Carrasco fue desmontando las mentiras que se habrían contado sobre ella durante más de dos décadas, abriéndose al público y, además, dejando tras de sí momentos inolvidables para muchos. Entre ellos, caló especialmente el rotundo "no tiene coño. No lo tiene" que le dedicó a Olga Moreno, al hablar de su encuentro fugaz en el juzgado, y que ha pasado a ser una expresión habitual para muchos espectadores, en una especia de "sustitución" del tan manido y conocido "no tiene huevos". Asimismo, aunque ya previamente conocida, la expresión "perro no come perro" que pronunció la primogénita de Rocío Jurado también se popularizó entre el público por entonces.